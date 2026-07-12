Η άγνωστη πλευρά της Μέριλιν Μονρόε: Η βιβλιοθήκη με τα 400 βιβλία που ανέτρεψε έναν μύθο

Πίσω από τον πιο διάσημο κινηματογραφικό μύθο του 20ού αιώνα, υπήρχε μια γυναίκα που διάβαζε ακατάπαυστα και αγωνιούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μήπως ο κόσμος τη θεωρεί ανόητη