Η άγνωστη πλευρά της Μέριλιν Μονρόε: Η βιβλιοθήκη με τα 400 βιβλία που ανέτρεψε έναν μύθο
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Η άγνωστη πλευρά της Μέριλιν Μονρόε: Η βιβλιοθήκη με τα 400 βιβλία που ανέτρεψε έναν μύθο

Πίσω από τον πιο διάσημο κινηματογραφικό μύθο του 20ού αιώνα, υπήρχε μια γυναίκα που διάβαζε ακατάπαυστα και αγωνιούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μήπως ο κόσμος τη θεωρεί ανόητη

Η άγνωστη πλευρά της Μέριλιν Μονρόε: Η βιβλιοθήκη με τα 400 βιβλία που ανέτρεψε έναν μύθο
Έναν αιώνα μετά τη γέννησή της, η λάμψη της Μέριλιν Μονρόε παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη. Λίγες προσωπικότητες της δυτικής κουλτούρας εξακολουθούν να ασκούν τόσο ισχυρή γοητεία, ενώ η ζωή και ο θάνατός της να τροφοδοτούν βιβλία, ταινίες, έργα τέχνης και ατελείωτες συζητήσεις. Οι ταινίες της προβάλλονται αδιάκοπα, η εικόνα της εμπνέει τη μόδα, τη μουσική και τη λογοτεχνία, ενώ το πρόσωπό της παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του 20ού αιώνα.

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