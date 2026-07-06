Ο Σαμαράς συνομιλεί (με τον εαυτό του!), το αίσχος στα αεροδρόμια, από το ξυλόλιο στις ανεμογεννήτριες… μια Μαρία δρόμος, η φυγή των Συριζαίων

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Σαν να βάζει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, τον Χρήστο Ζωγράφο να του κάνει ερωτήσεις, ο Πιερρ την Κάτια Μάκρη και ο Χατζηδάκης τον Σιγάλα για να τους δυσκολέψουν και λίγο. Στα TikTok ο Αντώνης, με το γνωστό ύφος βαρύμαγκα, την πέφτει στην Ντόρα γιατί, λέει, δεν του συγχωρεί ότι κάποτε την κέρδισε (μόνο αυτός ασχολείται), αλλά και στον Παύλο Μαρινάκη, που του είπε ότι δικαίως διεγράφη, αφού τελικά έκανε δικό του κόμμα, και καταλήγει... στο ψητό, που για αυτόν (ή για το κοινό που απευθύνεται) είναι ότι ο Μητσοτάκης έκανε το έγκλημα και ψήφισε τους gay γάμους. Η τεχνική παραγωγή των TikTok δεν είναι κακή, αν και το περιεχόμενό τους -κατά τη γνώμη μου- είναι εντελώς γραφικό. Νωρίς ξεκινήσαμε το νταβαντούρι, εικάζω ότι θα περάσουμε ωραία, γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Μ.Μ δεν θα τον αφήνει αναπάντητο τον Σαμαρά. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι αναζητούνται αρμοδίως οι πηγές χρηματοδότησης του νέου κόμματός του, κυρίως από ιστορικά ονόματα του επιχειρείν (τζάκια και προπέλες). Αντιθέτως, η στρατηγική προς τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Κ.Κ.Ρ., για την ώρα μοιάζει αρκετά διαφορετική. Το Μ.Μ θα τον πάει ήπια και συναινετικά, γιατί κι αυτός δημοσίως είναι προσεκτικός και φυσικά είναι εντός των τειχών. Ασχέτως αν όλοι γνωρίζουν ότι ο Καραμανλής μισεί τον Μητσοτάκη ακόμα περισσότερο από ό,τι ο Σαμαράς. Όλα μαζί αυτά, πάντως, παραπέμπουν σε «βαριά ψυχολογικά», τα οποία δεν συνάδουν με κανονικούς πολιτικούς που έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί μιας χώρας και μάλιστα προερχόμενοι από την ίδια παράταξη. Ούτε και έχει προηγούμενο.Χυδαιότητα-Με αφορμή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Όταν ένα μέλος της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε ένα νέο παιδί σε συμπλοκή, τον Φύσσα, φίλοι, συμπαραστάτες και η οικογένειά του είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης με διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις μέσω social media και τα μπλουζάκια που όλοι θυμόμαστε με το σλόγκαν «σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ», στίχος από γνωστό τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες, συγγενείς της οικογένειας Νέστορα και φίλοι της ΝΔ πήγαν σε μια συγκέντρωση για τη μάνα της πολιτεύτριας που κάηκε ζωντανή από γκαζάκια, φορώντας ένα μπλουζάκι με παρόμοιο σύνθημα, «δεν σας φοβόμαστε». Το τι χυδαιότητα επακολούθησε ανώνυμα στα social media δεν περιγράφεται. Χλεύασαν τη νεκρή γυναίκα, παραλλάζοντας τα μπλουζάκια και το σλόγκαν «δεν φοβόμαστε τους εισαγγελείς» κ.λπ. κ.λπ. Αν το είχε κάνει αυτό οποιοσδήποτε άλλος (εκτός από αυτούς τους ελεεινούς δήθεν προοδευτικούς αριστερούς τύπους), θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες!Η κηδεία της Νέστορα και το Επικρατείας-Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη και, αν δεν έχει γυρίσει από την Τουρκία ο Κ.Μ, θα πάει ο Χατζηδάκης να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, αλλά και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ. Αν και δεν είναι ώρα, η Αφροδίτη Νέστορα εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεχίσει την πολιτική της διαδρομή, καθώς είχε ούτως ή άλλως εκφράσει την επιθυμία και πριν από την επίθεση να πολιτευτεί εκ νέου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να προταθεί ακόμα και θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.Διήμερο ΝΑΤΟ-Ένα βράδυ θα μείνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, θα φύγει το πρωί της Τρίτης, θα πάει στην τουρκική πρωτεύουσα και το ίδιο βράδυ θα βρεθεί στο δείπνο της Συμμαχίας. Την άλλη μέρα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα κάνει τη συνέντευξη Τύπου και θα αναχωρήσει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα γνωρίζω από το πρωθυπουργικό γραφείο, διμερές ραντεβού με τον Ερντογάν δεν προβλέπεται, και γιατί να προβλέπεται άλλωστε, από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει τον οικοδεσπότη.Η Καρυστιανού και οι ανεμογεννήτριες-Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, η αρχηγός Μαρία Κ. έκανε μια πύρινη ανάρτηση το πρωί της Κυριακής και ζήτησε από την κυβέρνηση να της δώσει έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν συνδέεται η φωτιά με την προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες είναι γνωστή στους κόλπους των ψεκασμένων, όμως αυτό που αγνοούσε η αρχηγός μας είναι ότι από το προηγούμενο βράδυ είχε εντοπιστεί 76χρονος που προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας σπινθήρες. Πολύ… ξυλόλιο έτσι;Πότε φεύγουν οι Συριζαίοι-Υπάρχει ένα γκρουπ 7-8 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν από το κόμμα. Την αρχή έκανε ο Καραμέρος, κάποιοι σκέφτονται να τον ακολουθήσουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που σκέφτονται να παραιτηθούν από Σεπτέμβριο και αφού έχουν περάσει τα μπάνια του λαού, καθώς θεωρούν ότι τότε η παραίτησή τους θα παίξει πολύ καλύτερα επικοινωνιακά, γιατί τώρα χάνεται μέσα στο ευρύτερο κλίμα της ραστώνης.Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια