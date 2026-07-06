Ο Σαμαράς συνομιλεί (με τον εαυτό του!), το αίσχος στα αεροδρόμια, από το ξυλόλιο στις ανεμογεννήτριες… μια Μαρία δρόμος, η φυγή των Συριζαίων
Ο Σαμαράς συνομιλεί (με τον εαυτό του!), το αίσχος στα αεροδρόμια, από το ξυλόλιο στις ανεμογεννήτριες… μια Μαρία δρόμος, η φυγή των Συριζαίων
Χαίρετε, το πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό της χθεσινής ημέρας -αφού πέρασε ένα δύσκολο Σαββατόβραδο στη Θεσσαλονίκη, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα με την πυρκαγιά κατοικημένης περιοχής- ήταν τα TikTok του Αντώνη Σαμαρά με συνομιλητή τον δημοσιογράφο που εργάζεται ως Γραφείο Τύπου του
Σαν να βάζει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, τον Χρήστο Ζωγράφο να του κάνει ερωτήσεις, ο Πιερρ την Κάτια Μάκρη και ο Χατζηδάκης τον Σιγάλα για να τους δυσκολέψουν και λίγο. Στα TikTok ο Αντώνης, με το γνωστό ύφος βαρύμαγκα, την πέφτει στην Ντόρα γιατί, λέει, δεν του συγχωρεί ότι κάποτε την κέρδισε (μόνο αυτός ασχολείται), αλλά και στον Παύλο Μαρινάκη, που του είπε ότι δικαίως διεγράφη, αφού τελικά έκανε δικό του κόμμα, και καταλήγει... στο ψητό, που για αυτόν (ή για το κοινό που απευθύνεται) είναι ότι ο Μητσοτάκης έκανε το έγκλημα και ψήφισε τους gay γάμους. Η τεχνική παραγωγή των TikTok δεν είναι κακή, αν και το περιεχόμενό τους -κατά τη γνώμη μου- είναι εντελώς γραφικό. Νωρίς ξεκινήσαμε το νταβαντούρι, εικάζω ότι θα περάσουμε ωραία, γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το Μ.Μ δεν θα τον αφήνει αναπάντητο τον Σαμαρά. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι αναζητούνται αρμοδίως οι πηγές χρηματοδότησης του νέου κόμματός του, κυρίως από ιστορικά ονόματα του επιχειρείν (τζάκια και προπέλες). Αντιθέτως, η στρατηγική προς τον έτερο εσωκομματικό αντίπαλο, τον Κ.Κ.Ρ., για την ώρα μοιάζει αρκετά διαφορετική. Το Μ.Μ θα τον πάει ήπια και συναινετικά, γιατί κι αυτός δημοσίως είναι προσεκτικός και φυσικά είναι εντός των τειχών. Ασχέτως αν όλοι γνωρίζουν ότι ο Καραμανλής μισεί τον Μητσοτάκη ακόμα περισσότερο από ό,τι ο Σαμαράς. Όλα μαζί αυτά, πάντως, παραπέμπουν σε «βαριά ψυχολογικά», τα οποία δεν συνάδουν με κανονικούς πολιτικούς που έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί μιας χώρας και μάλιστα προερχόμενοι από την ίδια παράταξη. Ούτε και έχει προηγούμενο.
Χυδαιότητα
-Με αφορμή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Όταν ένα μέλος της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε ένα νέο παιδί σε συμπλοκή, τον Φύσσα, φίλοι, συμπαραστάτες και η οικογένειά του είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης με διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις μέσω social media και τα μπλουζάκια που όλοι θυμόμαστε με το σλόγκαν «σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ», στίχος από γνωστό τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες, συγγενείς της οικογένειας Νέστορα και φίλοι της ΝΔ πήγαν σε μια συγκέντρωση για τη μάνα της πολιτεύτριας που κάηκε ζωντανή από γκαζάκια, φορώντας ένα μπλουζάκι με παρόμοιο σύνθημα, «δεν σας φοβόμαστε». Το τι χυδαιότητα επακολούθησε ανώνυμα στα social media δεν περιγράφεται. Χλεύασαν τη νεκρή γυναίκα, παραλλάζοντας τα μπλουζάκια και το σλόγκαν «δεν φοβόμαστε τους εισαγγελείς» κ.λπ. κ.λπ. Αν το είχε κάνει αυτό οποιοσδήποτε άλλος (εκτός από αυτούς τους ελεεινούς δήθεν προοδευτικούς αριστερούς τύπους), θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες!
Η κηδεία της Νέστορα και το Επικρατείας
-Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη και, αν δεν έχει γυρίσει από την Τουρκία ο Κ.Μ, θα πάει ο Χατζηδάκης να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, αλλά και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ. Αν και δεν είναι ώρα, η Αφροδίτη Νέστορα εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεχίσει την πολιτική της διαδρομή, καθώς είχε ούτως ή άλλως εκφράσει την επιθυμία και πριν από την επίθεση να πολιτευτεί εκ νέου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να προταθεί ακόμα και θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Διήμερο ΝΑΤΟ
-Ένα βράδυ θα μείνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, θα φύγει το πρωί της Τρίτης, θα πάει στην τουρκική πρωτεύουσα και το ίδιο βράδυ θα βρεθεί στο δείπνο της Συμμαχίας. Την άλλη μέρα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα κάνει τη συνέντευξη Τύπου και θα αναχωρήσει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα γνωρίζω από το πρωθυπουργικό γραφείο, διμερές ραντεβού με τον Ερντογάν δεν προβλέπεται, και γιατί να προβλέπεται άλλωστε, από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει τον οικοδεσπότη.
Η Καρυστιανού και οι ανεμογεννήτριες
-Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, η αρχηγός Μαρία Κ. έκανε μια πύρινη ανάρτηση το πρωί της Κυριακής και ζήτησε από την κυβέρνηση να της δώσει έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν συνδέεται η φωτιά με την προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες είναι γνωστή στους κόλπους των ψεκασμένων, όμως αυτό που αγνοούσε η αρχηγός μας είναι ότι από το προηγούμενο βράδυ είχε εντοπιστεί 76χρονος που προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας σπινθήρες. Πολύ… ξυλόλιο έτσι;
Πότε φεύγουν οι Συριζαίοι
-Υπάρχει ένα γκρουπ 7-8 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν από το κόμμα. Την αρχή έκανε ο Καραμέρος, κάποιοι σκέφτονται να τον ακολουθήσουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που σκέφτονται να παραιτηθούν από Σεπτέμβριο και αφού έχουν περάσει τα μπάνια του λαού, καθώς θεωρούν ότι τότε η παραίτησή τους θα παίξει πολύ καλύτερα επικοινωνιακά, γιατί τώρα χάνεται μέσα στο ευρύτερο κλίμα της ραστώνης.
Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια
Χυδαιότητα
-Με αφορμή τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Όταν ένα μέλος της Χρυσής Αυγής δολοφόνησε ένα νέο παιδί σε συμπλοκή, τον Φύσσα, φίλοι, συμπαραστάτες και η οικογένειά του είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης με διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις μέσω social media και τα μπλουζάκια που όλοι θυμόμαστε με το σλόγκαν «σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ», στίχος από γνωστό τραγούδι. Πριν από λίγες ημέρες, συγγενείς της οικογένειας Νέστορα και φίλοι της ΝΔ πήγαν σε μια συγκέντρωση για τη μάνα της πολιτεύτριας που κάηκε ζωντανή από γκαζάκια, φορώντας ένα μπλουζάκι με παρόμοιο σύνθημα, «δεν σας φοβόμαστε». Το τι χυδαιότητα επακολούθησε ανώνυμα στα social media δεν περιγράφεται. Χλεύασαν τη νεκρή γυναίκα, παραλλάζοντας τα μπλουζάκια και το σλόγκαν «δεν φοβόμαστε τους εισαγγελείς» κ.λπ. κ.λπ. Αν το είχε κάνει αυτό οποιοσδήποτε άλλος (εκτός από αυτούς τους ελεεινούς δήθεν προοδευτικούς αριστερούς τύπους), θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες!
Η κηδεία της Νέστορα και το Επικρατείας
-Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη και, αν δεν έχει γυρίσει από την Τουρκία ο Κ.Μ, θα πάει ο Χατζηδάκης να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, αλλά και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ. Αν και δεν είναι ώρα, η Αφροδίτη Νέστορα εμφανίζεται διατεθειμένη να συνεχίσει την πολιτική της διαδρομή, καθώς είχε ούτως ή άλλως εκφράσει την επιθυμία και πριν από την επίθεση να πολιτευτεί εκ νέου στην Α’ Θεσσαλονίκης. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να προταθεί ακόμα και θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Διήμερο ΝΑΤΟ
-Ένα βράδυ θα μείνει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, θα φύγει το πρωί της Τρίτης, θα πάει στην τουρκική πρωτεύουσα και το ίδιο βράδυ θα βρεθεί στο δείπνο της Συμμαχίας. Την άλλη μέρα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα κάνει τη συνέντευξη Τύπου και θα αναχωρήσει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και όσα γνωρίζω από το πρωθυπουργικό γραφείο, διμερές ραντεβού με τον Ερντογάν δεν προβλέπεται, και γιατί να προβλέπεται άλλωστε, από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος θα κάνει τον οικοδεσπότη.
Η Καρυστιανού και οι ανεμογεννήτριες
-Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, η αρχηγός Μαρία Κ. έκανε μια πύρινη ανάρτηση το πρωί της Κυριακής και ζήτησε από την κυβέρνηση να της δώσει έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι δεν συνδέεται η φωτιά με την προοπτική εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες είναι γνωστή στους κόλπους των ψεκασμένων, όμως αυτό που αγνοούσε η αρχηγός μας είναι ότι από το προηγούμενο βράδυ είχε εντοπιστεί 76χρονος που προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας το αυτοκίνητό του και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας σπινθήρες. Πολύ… ξυλόλιο έτσι;
Πότε φεύγουν οι Συριζαίοι
-Υπάρχει ένα γκρουπ 7-8 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν από το κόμμα. Την αρχή έκανε ο Καραμέρος, κάποιοι σκέφτονται να τον ακολουθήσουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που σκέφτονται να παραιτηθούν από Σεπτέμβριο και αφού έχουν περάσει τα μπάνια του λαού, καθώς θεωρούν ότι τότε η παραίτησή τους θα παίξει πολύ καλύτερα επικοινωνιακά, γιατί τώρα χάνεται μέσα στο ευρύτερο κλίμα της ραστώνης.
Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια
-Δυστυχώς, τίποτα καλό στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξει και κάτι κακό, δηλαδή κάτι αντίθετο από αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι: «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα του πρώτου θερινού μήνα έφερε το χάος στα αεροδρόμια, με καθυστερήσεις που σπάνε νεύρα στους επιβάτες και κοστίζουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια στις αεροπορικές εταιρείες. Θα είδατε χθες ίσως το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο οι καθυστερήσεις, από πέρυσι, στα ελληνικά αεροδρόμια είναι αυξημένες κατά 63% (πηγή Eurocontrol), γεγονός το οποίο οφείλεται σε διάφορους λόγους, κυρίως βέβαια στο κλασικό πρόβλημα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Πιθανώς, λέω εγώ, και σε έναν συνδυασμό πολλών άλλων παραγόντων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο και απλώς δυσφημεί τη χώρα εκτός και εξοργίζει τους Έλληνες εντός, με αποτέλεσμα ένα και μόνο: αυτό το «εντός» ξεσπάει στην κυβέρνηση.
Νέα αγορά με λιγότερες χρηματιστηριακές
-Στο Χρηματιστήριο των 2.537 μονάδων όλοι είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Εκτός από τους εργαζόμενους στην ΕΧΑΕ, που σταδιακά συνειδητοποιούν πως η μετάβαση στο Euronext Athens λίγα πράγματα θα αφήσει όρθια σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ΕΧΑΕ. Γενικά η γραμμή είναι όσο δυνατόν λιγότερα έξοδα και τίποτε δωρεάν, για να αυξηθούν τα έσοδα. Προβλήματα θα έχουν και οι χρηματιστές, ειδικά οι μικρότερες εταιρείες για τις οποίες το Euronext Athens δεν δείχνει να έχει κανένα ενδιαφέρον να διατηρήσει. Το πρόβλημα για τους χρηματιστές είναι η άδεια που χρειάζεται να έχουν για να εκτελούν εντολές, η σύνδεσή τους δηλαδή με το Euronext Athens. Επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση σε σχέση με το τι θα ισχύσει, αλλά οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρχουν τριών ειδών άδειες. Η πρώτη, στην οποία και στρέφονται οι τραπεζικές ΑΧΕΠΕΥ, αποκαλείται call location και είναι η δημιουργία δομής για την κάθε χρηματιστηριακή στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου είναι η εκκαθάριση του Euronext. Αυτή η άδεια εξασφαλίζει εκτέλεση εντολής χωρίς καμία καθυστέρηση και υπολογίζεται πως έχει κόστος μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Η δεύτερη επιλογή είναι γραμμή από Μπέργκαμο στην Αθήνα που έχει μηνιαίο κόστος 5.000 ευρώ για τέλη επικοινωνίας. Η τρίτη είναι το web trading με μηνιαίο κόστος 2.500 ευρώ που δεν παρέχει όμως στοιχεία για την αγορά -γιατί τα data πωλούνται- και επιτρέπει απλώς να περνάς εντολή, περίπου στα τυφλά. Σήμερα η σύνδεση με την ΕΧΑΕ είχε για τις χρηματιστηριακές ένα ετήσιο κόστος 20.000 με 25.000 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση για τους χρηματιστές με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις και τα παραπάνω είναι συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι ενδιαφερόμενοι.
Πιο αυστηρός έγινε ο SSM
-Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά οι τραπεζίτες μιλούν μεταξύ τους για αυστηρότερη στάση σε όλα τα μέτωπα από τον SSM. Και εννοούμε ότι η διαδικασία έχει γίνει πλέον πιο απαιτητική σε όλο το φάσμα της εποπτείας, από την έγκριση των μερισμάτων μέχρι τις άδειες που ζητούν οι τράπεζες για διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες και για τα οποία έχουν ήδη υποβάλει σχετικούς φακέλους στον επόπτη. Η αιτία φαίνεται να είναι η αλλαγή των προσώπων του SSM που εποπτεύουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αλλαγή δεν είναι πρόσφατη, πραγματοποιήθηκε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έχει γίνει έντονα αντιληπτή τώρα, επειδή είναι περίοδος εγκρίσεων, αποφάσεων κ.λπ. Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, έχει η Ιρλανδή Mary-Elizabeth McMunn που ανέλαβε κεντρικές αρμοδιότητες στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ, διαδεχόμενη την Ισπανίδα προκάτοχό της. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, έχουμε πλέον μια πιο αυστηρή εποπτική προσέγγιση, ιδιαίτερα απέναντι στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ειδικά για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, ο SSM παρακολουθεί πλέον στενότερα τη στρατηγική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην επιθετική πιστωτική επέκταση, όσο και στους γεωπολιτικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εποπτικές αποφάσεις επανεξετάζονται πολλές φορές πριν οριστικοποιηθούν, γεγονός που επιμηκύνει τις διαδικασίες έγκρισης και αυξάνει τον βαθμό ελέγχου. Ταυτόχρονα ο SSM έχει ανακοινώσει πως επανεξετάζει στο σύνολό του τις εποπτικές προσεγγίσεις του και καταργεί παλιές πρακτικές. Περίπου 40 έγγραφα ανακοίνωσε η εποπτεία ότι κρίθηκαν παρωχημένα ή μη σχετικά και θα αποσυρθούν.
Το Θριάσιο ΙΙ και η τέχνη των 12 παρατάσεων
-Δώδεκα παρατάσεις σε έναν διαγωνισμό δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν μια συνηθισμένη πρακτική. Είναι το αποτέλεσμα μιας διοικητικής διαδρομής που αποδεικνύεται πολύ πιο χρονοβόρα απ’ όσο θα περίμενε κανείς και συμπυκνώνει τις εξελίξεις της τελευταίας τριετίας για τη σύμβαση παραχώρησης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο, ευρύτερα γνωστού ως Θριάσιο ΙΙ. Πρόκειται για ένα έργο logistics που εξακολουθεί να περιμένει την τελική υπογραφή, παρότι ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ολοκληρωθεί και η κοινοπραξία HELLENIC TRAIN – DAMCO του ομίλου Κοπελούζου έχει αναδειχθεί ανάδοχος από τον Μάιο του 2023. Με τη νέα απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται για δωδέκατη φορά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή πάντως, έχει τη δική της σημασία, καθώς φωτίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ήδη ολοκληρώσει τον προσυμβατικό έλεγχο και έχει κοινοποιήσει την πράξη του στην αναθέτουσα αρχή από τις αρχές Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί το σημαντικότερο θεσμικό στάδιο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Εκείνο που απομένει, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 7.7 της διακήρυξης και ειδικότερα ο έλεγχος των τελευταίων δικαιολογητικών του αναδόχου, μεταξύ των οποίων και η υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία το Δημόσιο διαπιστώνει ότι από την ανακήρυξη του αναδόχου μέχρι σήμερα δεν έχει μεταβληθεί κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητά του να υπογράψει τη σύμβαση. Η ίδια η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι τα στοιχεία που υπέβαλε η κοινοπραξία στις 12, 18 και 22 Ιουνίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου από τις υπηρεσίες του υπουργείου. Υπενθυμίζει μάλιστα και το μακρύ ιστορικό του διαγωνισμού. Ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος το 2022, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και επαναπροκηρύχθηκε χωρίς αλλαγή των όρων. Στη δεύτερη διαδικασία κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά από την κοινοπραξία HELLENIC TRAIN – DAMCO, η οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος τον Φεβρουάριο του 2023 και ανάδοχος τον Μάιο του ίδιου έτους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί η σύμβαση. Από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται διαδοχικά, με τη σημερινή απόφαση να αποτελεί τη δωδέκατη κατά σειρά. Οι συνεχείς πάντως παρατάσεις γεννούν εύλογα ερωτήματα καθώς η διαδικασία θυμίζει τη γνωστή ελληνική παροιμία για εκείνον που δεν θέλει να τελειώσει μια δουλειά και βρίσκει συνεχώς έναν νέο λόγο να την αναβάλει.
Η Q&R κινείται βόρεια
-Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τρίτη, η διοίκηση της Quality & Reliability θα βρίσκεται στην Πολωνία και, εκτός απροόπτου, θα ανακοινώσει από εκεί την εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής. Είναι μια κίνηση που θα σφραγίσει τη διεθνοποίηση του ομίλου και θα ανοίξει τον δρόμο από την πολωνική αγορά προς την ευρύτερη Βαλτική. Για όσους παρακολουθούν τη μετοχή με τον κωδικό ΚΟΥΑΛ, η κίνηση δεν αποτελεί έκπληξη. Η είσοδος νέων κεφαλαίων το 2024, με την κάλυψη ομολογιακού δανείου 19 εκατ. ευρώ, έδωσε στην εταιρεία ισχυρό ταμείο και πυροδότησε μπαράζ εξαγορών, χωρίς τραπεζικό δανεισμό. SysteCom στην κυβερνοασφάλεια, SquareDev στην τεχνητή νοημοσύνη με έδρα το Βέλγιο, διπλή κίνηση στο SAP και φέτος η MTIS στο maritime και dual-use technology που έφερε τον Όμιλο μέχρι και στον προθάλαμο της αμυντικής τεχνολογίας. Η «μικρή» Q&R του 2021, με τζίρο της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, οδεύει φέτος, σύμφωνα με τους αναλυτές, προς κύκλο εργασιών €33 εκατ., με περιθώριο EBITDA περίπου 17% (κοντά στα 5,5 εκατ. ευρώ), καθαρή κερδοφορία της τάξης του €1,75 εκατ. και ανεκτέλεστο συμβάσεων άνω των 40 εκατ. ευρώ. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί την Τρίτη, η Q&R θα γίνει ένα από τα ελάχιστα ελληνικά mid-cap τεχνολογίας με θυγατρική εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο.
Το Μουντιάλ εκτοξεύει τις στοιχηματικές
-Ο Ιούνιος του 2026 εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους μήνες στην ιστορία του στοιχήματος, καθώς η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση του όγκου των στοιχημάτων, της επισκεψιμότητας στις πλατφόρμες και της προσέλκυσης νέων πελατών. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη νέα μορφή της διοργάνωσης με 48 ομάδες και 104 αγώνες (από 64 το 2022), η οποία δημιουργεί πολύ περισσότερες στοιχηματικές ευκαιρίες, καθώς και στη σημαντική διεύρυνση των νόμιμων αγορών στοιχήματος, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ, τόσο η DraftKings όσο και η FanDuel, κατέγραψαν ιστορικά υψηλά τόσο στον αριθμό ενεργών παικτών όσο και στον συνολικό όγκο στοιχημάτων. Η DraftKings ανέφερε ότι ο στοιχηματικός τζίρος στον πρώτο μήνα του τουρνουά ήταν περίπου πέντε φορές υψηλότερος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Μουντιάλ του 2022. Παρότι ο στοιχηματικός τζίρος αυξήθηκε εντυπωσιακά, η αύξηση των μικτών κερδών (GGR) ήταν αναλογικά μικρότερη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες προσφέρουν περισσότερες προωθητικές ενέργειες, δωρεάν στοιχήματα και αυξημένες αποδόσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, γεγονός που περιορίζει προσωρινά το περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, λόγω της τεράστιας αύξησης του όγκου στοιχημάτων, το συνολικό GGR εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο σε απόλυτα μεγέθη. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πονταρίσματα 50 έως 60 δισ. δολάρια έναντι 35 δισ. δολάρια στο Μουντιάλ του 2022.
Τι περιμένει η Allwyn από Betano-PrizePicks
-Μιλώντας λοιπόν για Μουντιάλ, την ίδια στιγμή η μετοχή της Allwyn έχει πλέον κατοχυρώσει τη ζώνη των 14 ευρώ, με την αγορά να αποτιμά όχι μόνο τις πρόσφατες επιδόσεις του ομίλου αλλά και μια σειρά από καταλύτες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα επόμενα τρίμηνα. Ένας από αυτούς είναι η Betano, η οποία εξελίσσεται σε ολοένα σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο. Η ενίσχυση του online στοιχηματισμού αυξάνει τη συμμετοχή της στα αποτελέσματα της Allwyn, ενώ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 υπάρχουν προσδοκίες για αυξημένη στοιχηματική δραστηριότητα σε αγορές όπου η Betano έχει ήδη ισχυρή παρουσία και συνεχίζει να επεκτείνεται. Παράλληλα, η αμερικανική αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος και η εξαγορά της PrizePicks στις ΗΠΑ έχει προσθέσει στην Allwyn μία πηγή ανάπτυξης πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες λοταριών. Εξίσου σημαντικό μήνυμα για την αγορά αποτελεί και η απόφαση για πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση ουσιαστικά δηλώνει ότι θεωρεί την τρέχουσα αποτίμηση ελκυστική, ενώ ταυτόχρονα δείχνει εμπιστοσύνη στις μελλοντικές ταμειακές ροές και στη δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους.
Τα ρεκόρ του Aktor
-Η Aktor συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 14,36 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,66% και πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση ανάμεσα σε όλα τα blue chips του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με αυτή την κίνηση, η απόδοση της μετοχής από τις αρχές του έτους έχει «εκτιναχθεί» στο 46,5%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 2,92 δισ. ευρώ, μια «ανάσα» από το ορόσημο των 3 δισ. ευρώ. Βασικός καταλύτης για το ράλι της Aktor παραμένει η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν το μεγάλο στρατηγικό άνοιγμα στην κυκλική οικονομία μέσω της Motor Oil, το οποίο περιλαμβάνει την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, μετασχηματίζοντας τον όμιλο σε κυρίαρχο παίκτη της διαχείρισης απορριμμάτων.
Το Κτηματολόγιο ψάχνει κτήριο - Ετοιμο το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
-Δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας που αναζητεί μεγάλα κτήρια γραφείων στην Αθήνα κοντά σε κεντρικά σημεία που εξυπηρετούνται από μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι και το ίδιο το Δημόσιο που είναι κι αυτό εδώ και καιρό στο παιχνίδι δημιουργώντας επιπλέον κινητικότητα σε μία αγορά όπου τα σύγχρονα «πράσινα» γραφεία ξεπερνούν σε μισθώματα ακόμη και τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο το οποίο έχει σε εξέλιξη, έως τα τέλη Ιουλίου, τη σχετική διαδικασία για τη μίσθωση γραφείων 7.000- 8.000 τ.μ. (ωφέλιμοι) με επιπλέον 500 τ.μ. τουλάχιστον για αποθηκευτικούς χώρους και 100 θέσεις στάθμευσης με το μηνιαίο μίσθωμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκήρυξη "να μην υπερβαίνει ανά µήνα το ποσό των 187.000 ευρώ ή αλλιώς τα 22 ευρώ ανά τ.μ.'' (συνολικοί χώροι εργασίας και αρχείου). Στο ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ο οποίος θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του σύμφωνα με την ΠΟΛ.1180/18.7.2013, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα χρόνια. Ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο θέλει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων και υπηρεσιών του, ενώ το ακίνητο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα σε απόσταση μικρότερη των 800μ. από σταθμό του Μετρό (στις 3 υφιστάμενες γραμμές). Σημειωτέον ότι ο Ιούλιος έχει κι ένα ακόμη σημαντικό νέο που σχετίζεται με το real estate του Δημοσίου σε ένα μάλιστα από τα πολυαναμενόμενα νέα έργα: Ο λόγος για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά που έχει σε εξέλιξη η DIMAND, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί το 2021 για να παραδοθεί τώρα το project που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κτηριακά έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με συνολική επιφάνεια περί τα 36.000 τ.μ. και «πράσινα» χαρακτηριστικά. Τα τρία από τέσσερα κτήρια πρόκειται να παραδοθούν εκεί γύρω στις 17 Ιουλίου σε μια περιοχή που αποτελεί συνέχεια της ανάπλασης του Αγίου Διονυσίου που είχε ξεκινήσει προ δεκαετίας και πλέον η DIMAND με το πρώην εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
ΔΕΗ: Mάχη για την πρώτη τριάδα του Χ.Α.
-Σε τροχιά ισχυρής ανόδου παραμένει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία με ένα δυναμικό διήμερο ράλι 3,3% κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στα 23,7 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 18 ετών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής ο τίτλος άγγιξε και το ψυχολογικό όριο των 24 ευρώ, μια τιμή την οποία η αγορά είχε να δει από τον Ιούνιο του 2008. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 30%, με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να συνεχίζει να παρέχει ισχυρή ώθηση. Πλέον, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ανέρχεται στα 14,15 δισ. ευρώ, εδραιώνοντας τη ΔΕΗ ως την τέταρτη πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τη δυναμική αυτή, πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής από την τρίτη θέση, όπου βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα με αποτίμηση 14,42 δισ. ευρώ.
Γιατί η μετοχή της Κρι Κρι τρώει ξύλο
-Το Κρι Κρι έφθασε τις προηγούμενες ημέρες αισίως το 1 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντας ακόμη και τον Sarantis και πλησιάζοντας τον ΟΛΠ και την Aegean… Λογικό λοιπόν κάποια γρήγορα χαρτοφυλάκια να κατοχυρώσουν τη σημαντική υπεραξία που έχει δημιουργήσει η μετοχή. Πάνω από τα 30 ευρώ η μετοχή κινείται σε ιστορικά υψηλά το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κανένα χαμένο επενδυτή στο μετοχολόγιό της. Επομένως υπήρξε διόρθωση τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις και την Παρασκευή έκλεισε στο -4%, με την αγορά να αναμένει φρέσκα νέα από τις επιδόσεις του εξαμήνου. Η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου και στην ατζέντα υπάρχει και θέμα αγοράς ιδίων μετοχών.
Χτίζει μέρισμα η AVAX
-Με ανοδικό rerating στη μετοχή υποδέχθηκαν οι επενδυτές το αυξημένο μέρισμα και την επιβεβαίωση του guidance από τη διοίκηση της AVAX. Κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης, η διοίκηση υπογράμμισε τη ισχυρή λειτουργική δυναμική του Ομίλου, επαναλαμβάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους €150 εκατ., εκ των οποίων άνω του 40% αναμένεται να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευών, όπως οι παραχωρήσεις, η ανάπτυξη ακινήτων και η ενέργεια. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι δεν εξετάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου. Στον τομέα των παραχωρήσεων, το χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σε €435 εκατ. (στο τέλος του α' τριμήνου 2026), ενώ τα συνολικά μελλοντικά μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίου από τις συμμετοχές αυτές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το €1 δισ. Με έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, η μετοχή βρίσκεται σε πολυετή υψηλά, με κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ.
Στο «κυνήγι» των 20 ευρώ ο ΟΤΕ
-Σε πολυετή υψηλά έχει «αναρριχηθεί» η μετοχή του ΟΤΕ, επιβεβαιώνοντας το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Ο τίτλος έκλεισε στα 19,5 ευρώ και σε νέο υψηλό 18 ετών, βάζοντας πλέον «πλώρη» για το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, το οποίο έχει να αγγίξει από τον Μάιο του 2008. Με τη νέα αυτή άνοδο, η χρηματιστηριακή αξία του τηλεπικοινωνιακού ομίλου διαμορφώνεται στα 7,87 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας με αξιώσεις το ορόσημο των 8 δισ. ευρώ. Το θετικό μομέντουμ της μετοχής ευθυγραμμίζεται με τις ιδιαίτερα αισιόδοξες αποτιμήσεις των διεθνών οίκων. Υπενθυμίζεται ότι η Morgan Stanley δίνει τιμή στόχο για τον ΟΤΕ στα 21,4 ευρώ, ενώ η Deutsche Bank ανεβάζει ακόμη υψηλότερα τον πήχη, τοποθετώντας τη δική της τιμή στόχο στα 23 ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί τα σημαντικά περιθώρια ανόδου που βλέπουν οι ξένοι αναλυτές.
Ένα Χρηματιστήριο που «χωνεύει» δισ. εκατομμύρια και ζητά περισσότερα
-Οι παλιοί χρηματιστές συνήθιζαν να λένε ότι οι μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου «ρουφούν» ρευστότητα και φρενάρουν την αγορά. Το Euronext Athens, μέχρι σήμερα, τους διαψεύδει πανηγυρικά. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εισηγμένες άντλησαν 7,5 δισ. ευρώ (€5,9 δισ. από αυξήσεις κεφαλαίου συν τις ομολογιακές εκδόσεις, έναντι μόλις €2,5 δισ. σε ολόκληρο το 2025). Ο κύριος όγκος πέρασε από το ταμπλό, μέσα στο τελευταίο δίμηνο (€4,25 δισ. η ΔΕΗ, €659 εκατ. η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (με προσφορές 3 δισ. ), €530 εκατ. η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, €300 εκατ. η CrediaBank και τον Ιούλιο ακολουθούν AKTOR (€650 εκατ. ΑΜΚ συν 300 εκατ. ομόλογο) και ElvalHalcor. Αντί να λυγίσει, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στις 2.537 μονάδες, υψηλό 17 ετών, με κέρδη σχεδόν +20% από την αρχή του έτους και μέσο ημερήσιο τζίρο 341 εκατ. ευρώ, αυξημένο +56% έναντι του 2025. Η Goldman Sachs ανέβασε τον στόχο στις 2.600 μονάδες, ενώ η HSBC χαρακτηρίζει την Ελλάδα την πιο overweight αγορά της Ευρώπης για τα funds. Το μυστικό ίσως να κρύβεται στο ημερολόγιο. Στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η αναβάθμιση του FTSE Russell σε Ανεπτυγμένη Αγορά, ανοίγοντας την πόρτα στα developed market funds. Η Ιστορία (το 2000, το 2006-7, το 2020 μετά τον CoViD), διδάσκει ότι η διαδρομή των διαχειριστών σε τέτοιες μεταβάσεις έχει 3 κύματα. Ξεκινούν από τα blue chips, μετά από 6-9 μήνες έρχεται η σειρά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στο τέλος το παραδοσιακό «πάρτι» της μικρής και του συνόλου της αγοράς. Ο «ελληνικός κίνδυνος» έχει πλέον συρρικνωθεί σε μία λέξη: εκλογές, πολιτική σταθερότητα. Θα φανεί προς το τέλος του έτους. Μέχρι τότε, η αγορά αποδεικνύει κάτι σπάνιο, ότι μπορεί να συντηρεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των επιχειρήσεών της και να συνεχίζει την ανοδική της πορεία.
Το παρασκήνιο της αμερικανικής δεξίωσης: Γιατί η ναυτιλία βρέθηκε στο επίκεντρο
-Πριν ακόμη αρχίσουν οι επίσημες ομιλίες, η δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών έστελνε ένα σαφές μήνυμα. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι θαλάσσιες μεταφορές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η παρουσία ισχυρής εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας δεν πέρασε απαρατήρητη. Κάθε άλλο. Σε μια συγκυρία όπου οι θαλάσσιες οδοί από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα δοκιμάζονται καθημερινά και η ασφαλής μεταφορά πετρελαίου, LNG και άλλων ενεργειακών φορτίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δυτικές οικονομίες, οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Δεν ήταν τυχαίο ότι στην ομιλία της η Πρέσβης Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ επέλεξε να αναφερθεί στα ιστορικά αμερικανικής ναυπήγησης πλοία Liberty, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν το θεμέλιο της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας. Η αναφορά είχε σαφή συμβολισμό. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν πως, οκτώ δεκαετίες αργότερα, η ελληνόκτητη ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και, ιδιαίτερα σήμερα, της ενεργειακής ασφάλειας της Δύσης. Το ίδιο μήνυμα εξέπεμπε και η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια ως έναν από τους βασικούς άξονες της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Για την Ουάσιγκτον, η ενέργεια δεν αφορά μόνο την παραγωγή ή τις υποδομές. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα να φτάνουν με ασφάλεια τα φορτία στους προορισμούς τους. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, τον ελληνόκτητο.
Ποιοι βρέθηκαν στο επίκεντρο
-Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η αμερικανική διπλωματία επενδύει στη σχέση με την ελληνική ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια οι επαφές με τον κλάδο έχουν ενταθεί, είτε μέσω της πρεσβείας στην Αθήνα είτε μέσω αμερικανικών κυβερνητικών και ναυτιλιακών φορέων, καθώς η ναυτιλία θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής για την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια. Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» και σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι Μαριάννα Λάτση, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Πάρης Δράγνης, Συμεών Παληός, Τζον Χατζηπατέρας, Νίκος Τσάκος, Βύρων Βασιλειάδης, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Σταμάτης Τσαντάνης, Γιάννης Δράγνης, Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση Αθήνας–Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται στην άμυνα και τη διπλωματία, αλλά επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο στον χώρο της ναυτιλίας και της ενέργειας, εκεί όπου διαμορφώνονται πλέον κρίσιμες γεωοικονομικές ισορροπίες.
Τι κρύβεται πίσω από το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο»
-Όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία εκτιμούν ότι το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035» δεν είναι απλώς μια λίστα προτάσεων. Αποτελεί μια προσπάθεια να τοποθετηθεί η Ελλάδα εγκαίρως στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση που ανοίγει για τη βιομηχανική κυριαρχία, την αμυντική παραγωγή και την αναδιάταξη της ναυπηγικής ισχύος της Δύσης. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει τον νέο πολυετή προϋπολογισμό μετά το 2027, αυξάνει τις δαπάνες για την άμυνα και αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από την Ασία σε κρίσιμες βιομηχανίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μανιφέστο επιχειρεί να τοποθετήσει τα ελληνικά ναυπηγεία όχι ως επιχειρήσεις που ζητούν στήριξη, αλλά ως υποδομές στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι το κείμενο συνδέει τη ναυπηγική με το EU ETS, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις αμυντικές κατασκευές και τη διατλαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για θεματικές που κυριαρχούν ήδη στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και αναμένεται να καθορίσουν τη χρηματοδότηση της επόμενης δεκαετίας. Η ομόφωνη έγκριση του σχεδίου από την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων δείχνει ότι ο κλάδος επιδιώκει να εμφανιστεί με κοινή στρατηγική και συγκεκριμένες διεκδικήσεις, πριν ληφθούν οι μεγάλες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αν οι προτάσεις θα υιοθετηθούν αυτούσιες είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική επισημαίνουν ότι η μάχη για τους πόρους και τις συμμαχίες ξεκινά πάντα πολύ πριν ανοίξουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Oι δασμοί του Προέδρου Τραμπ δεν μείωσαν το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα
-Αύριο το μεσημέρι, ώρα Ευρώπης, θα δοθούν στη δημοσιότητα το πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία. Την εποχή που ο πραγματικός μέσος δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του ‘40, με κόστος έως 1.200 δολάρια ετησίως ανά νοικοκυριό, θα δοθούν τα πλήρη στοιχεία, με το ισοζύγιο υπηρεσιών, που θα οριστικοποιήσουν την εικόνα. Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ εκτοξεύθηκε τον Μάιο στα 105,8 δισ. δολάρια, υψηλό 14 μηνών, έναντι πρόβλεψης $85 δισ. Ο προστατευτισμός βρίσκεται στο απόγειό του - το έλλειμμα, επίσης. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις «φορτώνουν» προληπτικά εισαγωγές για να αποφύγουν ελλείψεις και ανατιμήσεις, όχι μόνο λόγω δασμών, αλλά και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επίσης είναι γεγονός ότι η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητής Νοημοσύνης στηρίζεται μαζικά σε εισαγωγές. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά τρέχουν με +42% ετησίως. Όλα αυτά σε μια περίοδο που το δασμολογικό οικοδόμημα ξαναχτίζεται εν κινήσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον Φεβρουάριο (με ψήφους 6-3) ότι ο IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, δηλαδή ο Νόμος Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών) ΔΕΝ παρέχει στον Πρόεδρο εξουσία επιβολής δασμών. Στην ουσία το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης», με τις επιστροφές να έχουν ήδη φθάσει τα 20 δισ. δολάρια, επί συνολικού διακυβεύματος $166 δισ. Η προσωρινή «γέφυρα» του 10% εκπνέει στις 24 Ιουλίου. Η κυβέρνηση Τραμπ στήνει το νέο, πιο ανθεκτικό νομικά, τείχος με δασμούς 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους με επίκληση της «καταναγκαστικής εργασίας», καλύπτοντας το 99% των εισαγωγών. Η ακρόαση είναι προγραμματισμένη για αύριο 7 Ιουλίου.
Το δολάριο άλλαξε έπειτα από 165 χρόνια
-Από το εορταστικό Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, το πιο διάσημο χαρτονόμισμα του πλανήτη κυκλοφορεί με μια νέα λεπτομέρεια. Πάνω από την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, φιγουράρει πλέον, η χαρακτηριστική υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράφει το αμερικανικό νόμισμα και η πρώτη φορά εδώ και 165 χρόνια που η υπογραφή του υπουργού Οικονομικών (Treasurer) εκτοπίζεται από τη θέση της. Αφορμή για την αλλαγή ήταν τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία. Η ουσία όμως είναι θεσμική. Από το 1862, όταν το Κογκρέσο εξουσιοδότησε το υπουργείο Οικονομικών να τυπώσει τα «greenbacks» για τη χρηματοδότηση του Εμφυλίου, το χαρτονόμισμα υπογράφεται από τεχνοκράτες, όχι από τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Ο υπουργός πιθανότατα έχει τη νομική αρμοδιότητα για την αλλαγή στις υπογραφές. Η υπογραφή όμως είναι μόνον η αρχή. Στο Κογκρέσο εκκρεμεί νομοσχέδιο για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που σήμερα απαγορεύεται ρητά, αφού ο νόμος επιτρέπει μόνο τεθνεώτες στο αμερικανικό νόμισμα. Η αρμόδια υπηρεσία, το Bureau of Engraving and Printing, έχει ήδη ετοιμάσει πρωτότυπα «για την περίπτωση που εγκριθεί η αλλαγή της νομοθεσίας». Παράλληλα, εγκρίθηκε χρυσό αναμνηστικό νόμισμα με τη μορφή του POTUS και ειδικά διαβατήρια με το πορτρέτο του. Περίπου 8 στα 10 χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κυκλοφορούν εκτός Αμερικής. Οι κάτοχοί τους σε όλο τον κόσμο θα κρατούν πλέον στα χέρια τους και μια πολιτική δήλωση.
Λιγότερα δολάρια στα θησαυροφυλάκια του πλανήτη
-Το μερίδιο του δολαρίου στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα έχει υποχωρήσει κάτω από το 57%. Ήταν περίπου 70% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και 85% στο απόγειο της δεκαετίας του ‘70. Το Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Λονδίνο, στην ετήσια έρευνά του για 90 κεντρικές τράπεζες και δημόσια επενδυτικά ταμεία με πάνω από 10 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση, καταγράφει κάτι πρωτοφανές. Περισσότερες κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να μειώσουν παρά να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε δολάριο την επόμενη δεκαετία. Το 79% των διαχειριστών βλέπει το διεθνές νομισματικό σύστημα να κινείται προς μια νέα πολυπολική δομή, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να προτιμούν το ευρώ και τις αναδυόμενες το γουάν. Ο μεγάλος κερδισμένος όμως είναι το χρυσάφι. Το 82% των κεντρικών τραπεζών κατέχει πλέον φυσικό χρυσό, από 71% πέρυσι, ενώ το 61% αναμένει τιμή μεταξύ 5.000 και 6.000 δολαρίων/ ουγκιά έως τον Ιούνιο του 2027. Το κίνητρο είναι αμυντικό. Το 51% επικαλείται προστασία από γεωπολιτικό κίνδυνο, με τη Μέση Ανατολή και το απρόβλεπτο της αμερικανικής πολιτικής στην κορυφή των ανησυχιών. Πρόσφατη έρευνα της Fed Νέας Υόρκης δείχνει ότι η πρόσφατη πτώση του μεριδίου οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε συναλλαγματικές επιδράσεις, όχι σε μαζικές πωλήσεις. Επίσης, το ίδιο το OMFIF προβλέπει ότι σε 10 χρόνια το δολάριο θα κατέχει ακόμη το 52% των χαρτοφυλακίων, με το ευρώ στο 23% και το γουάν μόλις στο 5%.
Πηγή: newmoney.gr
Νέα αγορά με λιγότερες χρηματιστηριακές
-Στο Χρηματιστήριο των 2.537 μονάδων όλοι είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Εκτός από τους εργαζόμενους στην ΕΧΑΕ, που σταδιακά συνειδητοποιούν πως η μετάβαση στο Euronext Athens λίγα πράγματα θα αφήσει όρθια σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ΕΧΑΕ. Γενικά η γραμμή είναι όσο δυνατόν λιγότερα έξοδα και τίποτε δωρεάν, για να αυξηθούν τα έσοδα. Προβλήματα θα έχουν και οι χρηματιστές, ειδικά οι μικρότερες εταιρείες για τις οποίες το Euronext Athens δεν δείχνει να έχει κανένα ενδιαφέρον να διατηρήσει. Το πρόβλημα για τους χρηματιστές είναι η άδεια που χρειάζεται να έχουν για να εκτελούν εντολές, η σύνδεσή τους δηλαδή με το Euronext Athens. Επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση σε σχέση με το τι θα ισχύσει, αλλά οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρχουν τριών ειδών άδειες. Η πρώτη, στην οποία και στρέφονται οι τραπεζικές ΑΧΕΠΕΥ, αποκαλείται call location και είναι η δημιουργία δομής για την κάθε χρηματιστηριακή στο Μπέργκαμο της Ιταλίας, όπου είναι η εκκαθάριση του Euronext. Αυτή η άδεια εξασφαλίζει εκτέλεση εντολής χωρίς καμία καθυστέρηση και υπολογίζεται πως έχει κόστος μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Η δεύτερη επιλογή είναι γραμμή από Μπέργκαμο στην Αθήνα που έχει μηνιαίο κόστος 5.000 ευρώ για τέλη επικοινωνίας. Η τρίτη είναι το web trading με μηνιαίο κόστος 2.500 ευρώ που δεν παρέχει όμως στοιχεία για την αγορά -γιατί τα data πωλούνται- και επιτρέπει απλώς να περνάς εντολή, περίπου στα τυφλά. Σήμερα η σύνδεση με την ΕΧΑΕ είχε για τις χρηματιστηριακές ένα ετήσιο κόστος 20.000 με 25.000 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση για τους χρηματιστές με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις και τα παραπάνω είναι συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει οι ενδιαφερόμενοι.
Πιο αυστηρός έγινε ο SSM
-Εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά οι τραπεζίτες μιλούν μεταξύ τους για αυστηρότερη στάση σε όλα τα μέτωπα από τον SSM. Και εννοούμε ότι η διαδικασία έχει γίνει πλέον πιο απαιτητική σε όλο το φάσμα της εποπτείας, από την έγκριση των μερισμάτων μέχρι τις άδειες που ζητούν οι τράπεζες για διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες και για τα οποία έχουν ήδη υποβάλει σχετικούς φακέλους στον επόπτη. Η αιτία φαίνεται να είναι η αλλαγή των προσώπων του SSM που εποπτεύουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αλλαγή δεν είναι πρόσφατη, πραγματοποιήθηκε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έχει γίνει έντονα αντιληπτή τώρα, επειδή είναι περίοδος εγκρίσεων, αποφάσεων κ.λπ. Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, έχει η Ιρλανδή Mary-Elizabeth McMunn που ανέλαβε κεντρικές αρμοδιότητες στο Εποπτικό Συμβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ, διαδεχόμενη την Ισπανίδα προκάτοχό της. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, έχουμε πλέον μια πιο αυστηρή εποπτική προσέγγιση, ιδιαίτερα απέναντι στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ειδικά για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, ο SSM παρακολουθεί πλέον στενότερα τη στρατηγική, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην επιθετική πιστωτική επέκταση, όσο και στους γεωπολιτικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εποπτικές αποφάσεις επανεξετάζονται πολλές φορές πριν οριστικοποιηθούν, γεγονός που επιμηκύνει τις διαδικασίες έγκρισης και αυξάνει τον βαθμό ελέγχου. Ταυτόχρονα ο SSM έχει ανακοινώσει πως επανεξετάζει στο σύνολό του τις εποπτικές προσεγγίσεις του και καταργεί παλιές πρακτικές. Περίπου 40 έγγραφα ανακοίνωσε η εποπτεία ότι κρίθηκαν παρωχημένα ή μη σχετικά και θα αποσυρθούν.
Το Θριάσιο ΙΙ και η τέχνη των 12 παρατάσεων
-Δώδεκα παρατάσεις σε έναν διαγωνισμό δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν μια συνηθισμένη πρακτική. Είναι το αποτέλεσμα μιας διοικητικής διαδρομής που αποδεικνύεται πολύ πιο χρονοβόρα απ’ όσο θα περίμενε κανείς και συμπυκνώνει τις εξελίξεις της τελευταίας τριετίας για τη σύμβαση παραχώρησης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο, ευρύτερα γνωστού ως Θριάσιο ΙΙ. Πρόκειται για ένα έργο logistics που εξακολουθεί να περιμένει την τελική υπογραφή, παρότι ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ολοκληρωθεί και η κοινοπραξία HELLENIC TRAIN – DAMCO του ομίλου Κοπελούζου έχει αναδειχθεί ανάδοχος από τον Μάιο του 2023. Με τη νέα απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται για δωδέκατη φορά, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή πάντως, έχει τη δική της σημασία, καθώς φωτίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το σημείο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ήδη ολοκληρώσει τον προσυμβατικό έλεγχο και έχει κοινοποιήσει την πράξη του στην αναθέτουσα αρχή από τις αρχές Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεραστεί το σημαντικότερο θεσμικό στάδιο πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Εκείνο που απομένει, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 7.7 της διακήρυξης και ειδικότερα ο έλεγχος των τελευταίων δικαιολογητικών του αναδόχου, μεταξύ των οποίων και η υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία το Δημόσιο διαπιστώνει ότι από την ανακήρυξη του αναδόχου μέχρι σήμερα δεν έχει μεταβληθεί κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητά του να υπογράψει τη σύμβαση. Η ίδια η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι τα στοιχεία που υπέβαλε η κοινοπραξία στις 12, 18 και 22 Ιουνίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου από τις υπηρεσίες του υπουργείου. Υπενθυμίζει μάλιστα και το μακρύ ιστορικό του διαγωνισμού. Ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος το 2022, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και επαναπροκηρύχθηκε χωρίς αλλαγή των όρων. Στη δεύτερη διαδικασία κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά από την κοινοπραξία HELLENIC TRAIN – DAMCO, η οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος τον Φεβρουάριο του 2023 και ανάδοχος τον Μάιο του ίδιου έτους, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπογραφεί η σύμβαση. Από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται διαδοχικά, με τη σημερινή απόφαση να αποτελεί τη δωδέκατη κατά σειρά. Οι συνεχείς πάντως παρατάσεις γεννούν εύλογα ερωτήματα καθώς η διαδικασία θυμίζει τη γνωστή ελληνική παροιμία για εκείνον που δεν θέλει να τελειώσει μια δουλειά και βρίσκει συνεχώς έναν νέο λόγο να την αναβάλει.
Η Q&R κινείται βόρεια
-Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τρίτη, η διοίκηση της Quality & Reliability θα βρίσκεται στην Πολωνία και, εκτός απροόπτου, θα ανακοινώσει από εκεί την εξαγορά εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής. Είναι μια κίνηση που θα σφραγίσει τη διεθνοποίηση του ομίλου και θα ανοίξει τον δρόμο από την πολωνική αγορά προς την ευρύτερη Βαλτική. Για όσους παρακολουθούν τη μετοχή με τον κωδικό ΚΟΥΑΛ, η κίνηση δεν αποτελεί έκπληξη. Η είσοδος νέων κεφαλαίων το 2024, με την κάλυψη ομολογιακού δανείου 19 εκατ. ευρώ, έδωσε στην εταιρεία ισχυρό ταμείο και πυροδότησε μπαράζ εξαγορών, χωρίς τραπεζικό δανεισμό. SysteCom στην κυβερνοασφάλεια, SquareDev στην τεχνητή νοημοσύνη με έδρα το Βέλγιο, διπλή κίνηση στο SAP και φέτος η MTIS στο maritime και dual-use technology που έφερε τον Όμιλο μέχρι και στον προθάλαμο της αμυντικής τεχνολογίας. Η «μικρή» Q&R του 2021, με τζίρο της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, οδεύει φέτος, σύμφωνα με τους αναλυτές, προς κύκλο εργασιών €33 εκατ., με περιθώριο EBITDA περίπου 17% (κοντά στα 5,5 εκατ. ευρώ), καθαρή κερδοφορία της τάξης του €1,75 εκατ. και ανεκτέλεστο συμβάσεων άνω των 40 εκατ. ευρώ. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί την Τρίτη, η Q&R θα γίνει ένα από τα ελάχιστα ελληνικά mid-cap τεχνολογίας με θυγατρική εισηγμένη σε ξένο χρηματιστήριο.
Το Μουντιάλ εκτοξεύει τις στοιχηματικές
-Ο Ιούνιος του 2026 εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους μήνες στην ιστορία του στοιχήματος, καθώς η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση του όγκου των στοιχημάτων, της επισκεψιμότητας στις πλατφόρμες και της προσέλκυσης νέων πελατών. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη νέα μορφή της διοργάνωσης με 48 ομάδες και 104 αγώνες (από 64 το 2022), η οποία δημιουργεί πολύ περισσότερες στοιχηματικές ευκαιρίες, καθώς και στη σημαντική διεύρυνση των νόμιμων αγορών στοιχήματος, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις ΗΠΑ, τόσο η DraftKings όσο και η FanDuel, κατέγραψαν ιστορικά υψηλά τόσο στον αριθμό ενεργών παικτών όσο και στον συνολικό όγκο στοιχημάτων. Η DraftKings ανέφερε ότι ο στοιχηματικός τζίρος στον πρώτο μήνα του τουρνουά ήταν περίπου πέντε φορές υψηλότερος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Μουντιάλ του 2022. Παρότι ο στοιχηματικός τζίρος αυξήθηκε εντυπωσιακά, η αύξηση των μικτών κερδών (GGR) ήταν αναλογικά μικρότερη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εταιρείες προσφέρουν περισσότερες προωθητικές ενέργειες, δωρεάν στοιχήματα και αυξημένες αποδόσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, γεγονός που περιορίζει προσωρινά το περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, λόγω της τεράστιας αύξησης του όγκου στοιχημάτων, το συνολικό GGR εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο σε απόλυτα μεγέθη. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πονταρίσματα 50 έως 60 δισ. δολάρια έναντι 35 δισ. δολάρια στο Μουντιάλ του 2022.
Τι περιμένει η Allwyn από Betano-PrizePicks
-Μιλώντας λοιπόν για Μουντιάλ, την ίδια στιγμή η μετοχή της Allwyn έχει πλέον κατοχυρώσει τη ζώνη των 14 ευρώ, με την αγορά να αποτιμά όχι μόνο τις πρόσφατες επιδόσεις του ομίλου αλλά και μια σειρά από καταλύτες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα επόμενα τρίμηνα. Ένας από αυτούς είναι η Betano, η οποία εξελίσσεται σε ολοένα σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης για τον όμιλο. Η ενίσχυση του online στοιχηματισμού αυξάνει τη συμμετοχή της στα αποτελέσματα της Allwyn, ενώ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 υπάρχουν προσδοκίες για αυξημένη στοιχηματική δραστηριότητα σε αγορές όπου η Betano έχει ήδη ισχυρή παρουσία και συνεχίζει να επεκτείνεται. Παράλληλα, η αμερικανική αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος και η εξαγορά της PrizePicks στις ΗΠΑ έχει προσθέσει στην Allwyn μία πηγή ανάπτυξης πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες λοταριών. Εξίσου σημαντικό μήνυμα για την αγορά αποτελεί και η απόφαση για πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση ουσιαστικά δηλώνει ότι θεωρεί την τρέχουσα αποτίμηση ελκυστική, ενώ ταυτόχρονα δείχνει εμπιστοσύνη στις μελλοντικές ταμειακές ροές και στη δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους.
Τα ρεκόρ του Aktor
-Η Aktor συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 14,36 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,66% και πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση ανάμεσα σε όλα τα blue chips του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με αυτή την κίνηση, η απόδοση της μετοχής από τις αρχές του έτους έχει «εκτιναχθεί» στο 46,5%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 2,92 δισ. ευρώ, μια «ανάσα» από το ορόσημο των 3 δισ. ευρώ. Βασικός καταλύτης για το ράλι της Aktor παραμένει η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτήσουν το μεγάλο στρατηγικό άνοιγμα στην κυκλική οικονομία μέσω της Motor Oil, το οποίο περιλαμβάνει την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS, μετασχηματίζοντας τον όμιλο σε κυρίαρχο παίκτη της διαχείρισης απορριμμάτων.
Το Κτηματολόγιο ψάχνει κτήριο - Ετοιμο το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
-Δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας που αναζητεί μεγάλα κτήρια γραφείων στην Αθήνα κοντά σε κεντρικά σημεία που εξυπηρετούνται από μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι και το ίδιο το Δημόσιο που είναι κι αυτό εδώ και καιρό στο παιχνίδι δημιουργώντας επιπλέον κινητικότητα σε μία αγορά όπου τα σύγχρονα «πράσινα» γραφεία ξεπερνούν σε μισθώματα ακόμη και τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Το τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο το οποίο έχει σε εξέλιξη, έως τα τέλη Ιουλίου, τη σχετική διαδικασία για τη μίσθωση γραφείων 7.000- 8.000 τ.μ. (ωφέλιμοι) με επιπλέον 500 τ.μ. τουλάχιστον για αποθηκευτικούς χώρους και 100 θέσεις στάθμευσης με το μηνιαίο μίσθωμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκήρυξη "να μην υπερβαίνει ανά µήνα το ποσό των 187.000 ευρώ ή αλλιώς τα 22 ευρώ ανά τ.μ.'' (συνολικοί χώροι εργασίας και αρχείου). Στο ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ο οποίος θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι επιβολής του σύμφωνα με την ΠΟΛ.1180/18.7.2013, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα χρόνια. Ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο θέλει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων και υπηρεσιών του, ενώ το ακίνητο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα σε απόσταση μικρότερη των 800μ. από σταθμό του Μετρό (στις 3 υφιστάμενες γραμμές). Σημειωτέον ότι ο Ιούλιος έχει κι ένα ακόμη σημαντικό νέο που σχετίζεται με το real estate του Δημοσίου σε ένα μάλιστα από τα πολυαναμενόμενα νέα έργα: Ο λόγος για το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά που έχει σε εξέλιξη η DIMAND, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί το 2021 για να παραδοθεί τώρα το project που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κτηριακά έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με συνολική επιφάνεια περί τα 36.000 τ.μ. και «πράσινα» χαρακτηριστικά. Τα τρία από τέσσερα κτήρια πρόκειται να παραδοθούν εκεί γύρω στις 17 Ιουλίου σε μια περιοχή που αποτελεί συνέχεια της ανάπλασης του Αγίου Διονυσίου που είχε ξεκινήσει προ δεκαετίας και πλέον η DIMAND με το πρώην εργοστάσιο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.
ΔΕΗ: Mάχη για την πρώτη τριάδα του Χ.Α.
-Σε τροχιά ισχυρής ανόδου παραμένει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία με ένα δυναμικό διήμερο ράλι 3,3% κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στα 23,7 ευρώ, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 18 ετών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής ο τίτλος άγγιξε και το ψυχολογικό όριο των 24 ευρώ, μια τιμή την οποία η αγορά είχε να δει από τον Ιούνιο του 2008. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή καταγράφει εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 30%, με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να συνεχίζει να παρέχει ισχυρή ώθηση. Πλέον, η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ανέρχεται στα 14,15 δισ. ευρώ, εδραιώνοντας τη ΔΕΗ ως την τέταρτη πολυτιμότερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τη δυναμική αυτή, πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής από την τρίτη θέση, όπου βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα με αποτίμηση 14,42 δισ. ευρώ.
Γιατί η μετοχή της Κρι Κρι τρώει ξύλο
-Το Κρι Κρι έφθασε τις προηγούμενες ημέρες αισίως το 1 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, ξεπερνώντας ακόμη και τον Sarantis και πλησιάζοντας τον ΟΛΠ και την Aegean… Λογικό λοιπόν κάποια γρήγορα χαρτοφυλάκια να κατοχυρώσουν τη σημαντική υπεραξία που έχει δημιουργήσει η μετοχή. Πάνω από τα 30 ευρώ η μετοχή κινείται σε ιστορικά υψηλά το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κανένα χαμένο επενδυτή στο μετοχολόγιό της. Επομένως υπήρξε διόρθωση τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις και την Παρασκευή έκλεισε στο -4%, με την αγορά να αναμένει φρέσκα νέα από τις επιδόσεις του εξαμήνου. Η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου και στην ατζέντα υπάρχει και θέμα αγοράς ιδίων μετοχών.
Χτίζει μέρισμα η AVAX
-Με ανοδικό rerating στη μετοχή υποδέχθηκαν οι επενδυτές το αυξημένο μέρισμα και την επιβεβαίωση του guidance από τη διοίκηση της AVAX. Κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης, η διοίκηση υπογράμμισε τη ισχυρή λειτουργική δυναμική του Ομίλου, επαναλαμβάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους €150 εκατ., εκ των οποίων άνω του 40% αναμένεται να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευών, όπως οι παραχωρήσεις, η ανάπτυξη ακινήτων και η ενέργεια. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι δεν εξετάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου. Στον τομέα των παραχωρήσεων, το χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σε €435 εκατ. (στο τέλος του α' τριμήνου 2026), ενώ τα συνολικά μελλοντικά μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίου από τις συμμετοχές αυτές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το €1 δισ. Με έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, η μετοχή βρίσκεται σε πολυετή υψηλά, με κεφαλαιοποίηση 576 εκατ. ευρώ.
Στο «κυνήγι» των 20 ευρώ ο ΟΤΕ
-Σε πολυετή υψηλά έχει «αναρριχηθεί» η μετοχή του ΟΤΕ, επιβεβαιώνοντας το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Ο τίτλος έκλεισε στα 19,5 ευρώ και σε νέο υψηλό 18 ετών, βάζοντας πλέον «πλώρη» για το ψυχολογικό όριο των 20 ευρώ, το οποίο έχει να αγγίξει από τον Μάιο του 2008. Με τη νέα αυτή άνοδο, η χρηματιστηριακή αξία του τηλεπικοινωνιακού ομίλου διαμορφώνεται στα 7,87 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας με αξιώσεις το ορόσημο των 8 δισ. ευρώ. Το θετικό μομέντουμ της μετοχής ευθυγραμμίζεται με τις ιδιαίτερα αισιόδοξες αποτιμήσεις των διεθνών οίκων. Υπενθυμίζεται ότι η Morgan Stanley δίνει τιμή στόχο για τον ΟΤΕ στα 21,4 ευρώ, ενώ η Deutsche Bank ανεβάζει ακόμη υψηλότερα τον πήχη, τοποθετώντας τη δική της τιμή στόχο στα 23 ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί τα σημαντικά περιθώρια ανόδου που βλέπουν οι ξένοι αναλυτές.
Ένα Χρηματιστήριο που «χωνεύει» δισ. εκατομμύρια και ζητά περισσότερα
-Οι παλιοί χρηματιστές συνήθιζαν να λένε ότι οι μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου «ρουφούν» ρευστότητα και φρενάρουν την αγορά. Το Euronext Athens, μέχρι σήμερα, τους διαψεύδει πανηγυρικά. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εισηγμένες άντλησαν 7,5 δισ. ευρώ (€5,9 δισ. από αυξήσεις κεφαλαίου συν τις ομολογιακές εκδόσεις, έναντι μόλις €2,5 δισ. σε ολόκληρο το 2025). Ο κύριος όγκος πέρασε από το ταμπλό, μέσα στο τελευταίο δίμηνο (€4,25 δισ. η ΔΕΗ, €659 εκατ. η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (με προσφορές 3 δισ. ), €530 εκατ. η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, €300 εκατ. η CrediaBank και τον Ιούλιο ακολουθούν AKTOR (€650 εκατ. ΑΜΚ συν 300 εκατ. ομόλογο) και ElvalHalcor. Αντί να λυγίσει, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου στις 2.537 μονάδες, υψηλό 17 ετών, με κέρδη σχεδόν +20% από την αρχή του έτους και μέσο ημερήσιο τζίρο 341 εκατ. ευρώ, αυξημένο +56% έναντι του 2025. Η Goldman Sachs ανέβασε τον στόχο στις 2.600 μονάδες, ενώ η HSBC χαρακτηρίζει την Ελλάδα την πιο overweight αγορά της Ευρώπης για τα funds. Το μυστικό ίσως να κρύβεται στο ημερολόγιο. Στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η αναβάθμιση του FTSE Russell σε Ανεπτυγμένη Αγορά, ανοίγοντας την πόρτα στα developed market funds. Η Ιστορία (το 2000, το 2006-7, το 2020 μετά τον CoViD), διδάσκει ότι η διαδρομή των διαχειριστών σε τέτοιες μεταβάσεις έχει 3 κύματα. Ξεκινούν από τα blue chips, μετά από 6-9 μήνες έρχεται η σειρά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στο τέλος το παραδοσιακό «πάρτι» της μικρής και του συνόλου της αγοράς. Ο «ελληνικός κίνδυνος» έχει πλέον συρρικνωθεί σε μία λέξη: εκλογές, πολιτική σταθερότητα. Θα φανεί προς το τέλος του έτους. Μέχρι τότε, η αγορά αποδεικνύει κάτι σπάνιο, ότι μπορεί να συντηρεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των επιχειρήσεών της και να συνεχίζει την ανοδική της πορεία.
Το παρασκήνιο της αμερικανικής δεξίωσης: Γιατί η ναυτιλία βρέθηκε στο επίκεντρο
-Πριν ακόμη αρχίσουν οι επίσημες ομιλίες, η δεξίωση της αμερικανικής πρεσβείας για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών έστελνε ένα σαφές μήνυμα. Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι θαλάσσιες μεταφορές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η παρουσία ισχυρής εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας δεν πέρασε απαρατήρητη. Κάθε άλλο. Σε μια συγκυρία όπου οι θαλάσσιες οδοί από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα δοκιμάζονται καθημερινά και η ασφαλής μεταφορά πετρελαίου, LNG και άλλων ενεργειακών φορτίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δυτικές οικονομίες, οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Δεν ήταν τυχαίο ότι στην ομιλία της η Πρέσβης Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ επέλεξε να αναφερθεί στα ιστορικά αμερικανικής ναυπήγησης πλοία Liberty, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσαν το θεμέλιο της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας. Η αναφορά είχε σαφή συμβολισμό. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν πως, οκτώ δεκαετίες αργότερα, η ελληνόκτητη ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και, ιδιαίτερα σήμερα, της ενεργειακής ασφάλειας της Δύσης. Το ίδιο μήνυμα εξέπεμπε και η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στην ενεργειακή ασφάλεια ως έναν από τους βασικούς άξονες της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Για την Ουάσιγκτον, η ενέργεια δεν αφορά μόνο την παραγωγή ή τις υποδομές. Αφορά κυρίως τη δυνατότητα να φτάνουν με ασφάλεια τα φορτία στους προορισμούς τους. Και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου, τον ελληνόκτητο.
Ποιοι βρέθηκαν στο επίκεντρο
-Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η αμερικανική διπλωματία επενδύει στη σχέση με την ελληνική ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια οι επαφές με τον κλάδο έχουν ενταθεί, είτε μέσω της πρεσβείας στην Αθήνα είτε μέσω αμερικανικών κυβερνητικών και ναυτιλιακών φορέων, καθώς η ναυτιλία θεωρείται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής για την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια. Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» και σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι Μαριάννα Λάτση, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Πάρης Δράγνης, Συμεών Παληός, Τζον Χατζηπατέρας, Νίκος Τσάκος, Βύρων Βασιλειάδης, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Σταμάτης Τσαντάνης, Γιάννης Δράγνης, Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση Αθήνας–Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται στην άμυνα και τη διπλωματία, αλλά επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο στον χώρο της ναυτιλίας και της ενέργειας, εκεί όπου διαμορφώνονται πλέον κρίσιμες γεωοικονομικές ισορροπίες.
Τι κρύβεται πίσω από το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο»
-Όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία εκτιμούν ότι το «Ελληνικό Ναυπηγικό Μανιφέστο 2027-2035» δεν είναι απλώς μια λίστα προτάσεων. Αποτελεί μια προσπάθεια να τοποθετηθεί η Ελλάδα εγκαίρως στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση που ανοίγει για τη βιομηχανική κυριαρχία, την αμυντική παραγωγή και την αναδιάταξη της ναυπηγικής ισχύος της Δύσης. Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει τον νέο πολυετή προϋπολογισμό μετά το 2027, αυξάνει τις δαπάνες για την άμυνα και αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από την Ασία σε κρίσιμες βιομηχανίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το μανιφέστο επιχειρεί να τοποθετήσει τα ελληνικά ναυπηγεία όχι ως επιχειρήσεις που ζητούν στήριξη, αλλά ως υποδομές στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Δεν περνά επίσης απαρατήρητο ότι το κείμενο συνδέει τη ναυπηγική με το EU ETS, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις αμυντικές κατασκευές και τη διατλαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για θεματικές που κυριαρχούν ήδη στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και αναμένεται να καθορίσουν τη χρηματοδότηση της επόμενης δεκαετίας. Η ομόφωνη έγκριση του σχεδίου από την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων δείχνει ότι ο κλάδος επιδιώκει να εμφανιστεί με κοινή στρατηγική και συγκεκριμένες διεκδικήσεις, πριν ληφθούν οι μεγάλες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αν οι προτάσεις θα υιοθετηθούν αυτούσιες είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Ωστόσο, όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική επισημαίνουν ότι η μάχη για τους πόρους και τις συμμαχίες ξεκινά πάντα πολύ πριν ανοίξουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
Oι δασμοί του Προέδρου Τραμπ δεν μείωσαν το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα
-Αύριο το μεσημέρι, ώρα Ευρώπης, θα δοθούν στη δημοσιότητα το πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία. Την εποχή που ο πραγματικός μέσος δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του ‘40, με κόστος έως 1.200 δολάρια ετησίως ανά νοικοκυριό, θα δοθούν τα πλήρη στοιχεία, με το ισοζύγιο υπηρεσιών, που θα οριστικοποιήσουν την εικόνα. Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ εκτοξεύθηκε τον Μάιο στα 105,8 δισ. δολάρια, υψηλό 14 μηνών, έναντι πρόβλεψης $85 δισ. Ο προστατευτισμός βρίσκεται στο απόγειό του - το έλλειμμα, επίσης. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις «φορτώνουν» προληπτικά εισαγωγές για να αποφύγουν ελλείψεις και ανατιμήσεις, όχι μόνο λόγω δασμών, αλλά και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επίσης είναι γεγονός ότι η επενδυτική έκρηξη στην Τεχνητής Νοημοσύνης στηρίζεται μαζικά σε εισαγωγές. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά τρέχουν με +42% ετησίως. Όλα αυτά σε μια περίοδο που το δασμολογικό οικοδόμημα ξαναχτίζεται εν κινήσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον Φεβρουάριο (με ψήφους 6-3) ότι ο IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, δηλαδή ο Νόμος Διεθνών Έκτακτων Οικονομικών Εξουσιών) ΔΕΝ παρέχει στον Πρόεδρο εξουσία επιβολής δασμών. Στην ουσία το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης», με τις επιστροφές να έχουν ήδη φθάσει τα 20 δισ. δολάρια, επί συνολικού διακυβεύματος $166 δισ. Η προσωρινή «γέφυρα» του 10% εκπνέει στις 24 Ιουλίου. Η κυβέρνηση Τραμπ στήνει το νέο, πιο ανθεκτικό νομικά, τείχος με δασμούς 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους με επίκληση της «καταναγκαστικής εργασίας», καλύπτοντας το 99% των εισαγωγών. Η ακρόαση είναι προγραμματισμένη για αύριο 7 Ιουλίου.
Το δολάριο άλλαξε έπειτα από 165 χρόνια
-Από το εορταστικό Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, το πιο διάσημο χαρτονόμισμα του πλανήτη κυκλοφορεί με μια νέα λεπτομέρεια. Πάνω από την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, φιγουράρει πλέον, η χαρακτηριστική υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράφει το αμερικανικό νόμισμα και η πρώτη φορά εδώ και 165 χρόνια που η υπογραφή του υπουργού Οικονομικών (Treasurer) εκτοπίζεται από τη θέση της. Αφορμή για την αλλαγή ήταν τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία. Η ουσία όμως είναι θεσμική. Από το 1862, όταν το Κογκρέσο εξουσιοδότησε το υπουργείο Οικονομικών να τυπώσει τα «greenbacks» για τη χρηματοδότηση του Εμφυλίου, το χαρτονόμισμα υπογράφεται από τεχνοκράτες, όχι από τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Ο υπουργός πιθανότατα έχει τη νομική αρμοδιότητα για την αλλαγή στις υπογραφές. Η υπογραφή όμως είναι μόνον η αρχή. Στο Κογκρέσο εκκρεμεί νομοσχέδιο για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που σήμερα απαγορεύεται ρητά, αφού ο νόμος επιτρέπει μόνο τεθνεώτες στο αμερικανικό νόμισμα. Η αρμόδια υπηρεσία, το Bureau of Engraving and Printing, έχει ήδη ετοιμάσει πρωτότυπα «για την περίπτωση που εγκριθεί η αλλαγή της νομοθεσίας». Παράλληλα, εγκρίθηκε χρυσό αναμνηστικό νόμισμα με τη μορφή του POTUS και ειδικά διαβατήρια με το πορτρέτο του. Περίπου 8 στα 10 χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, κυκλοφορούν εκτός Αμερικής. Οι κάτοχοί τους σε όλο τον κόσμο θα κρατούν πλέον στα χέρια τους και μια πολιτική δήλωση.
Λιγότερα δολάρια στα θησαυροφυλάκια του πλανήτη
-Το μερίδιο του δολαρίου στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα έχει υποχωρήσει κάτω από το 57%. Ήταν περίπου 70% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και 85% στο απόγειο της δεκαετίας του ‘70. Το Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Λονδίνο, στην ετήσια έρευνά του για 90 κεντρικές τράπεζες και δημόσια επενδυτικά ταμεία με πάνω από 10 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση, καταγράφει κάτι πρωτοφανές. Περισσότερες κεντρικές τράπεζες σκοπεύουν να μειώσουν παρά να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους σε δολάριο την επόμενη δεκαετία. Το 79% των διαχειριστών βλέπει το διεθνές νομισματικό σύστημα να κινείται προς μια νέα πολυπολική δομή, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες να προτιμούν το ευρώ και τις αναδυόμενες το γουάν. Ο μεγάλος κερδισμένος όμως είναι το χρυσάφι. Το 82% των κεντρικών τραπεζών κατέχει πλέον φυσικό χρυσό, από 71% πέρυσι, ενώ το 61% αναμένει τιμή μεταξύ 5.000 και 6.000 δολαρίων/ ουγκιά έως τον Ιούνιο του 2027. Το κίνητρο είναι αμυντικό. Το 51% επικαλείται προστασία από γεωπολιτικό κίνδυνο, με τη Μέση Ανατολή και το απρόβλεπτο της αμερικανικής πολιτικής στην κορυφή των ανησυχιών. Πρόσφατη έρευνα της Fed Νέας Υόρκης δείχνει ότι η πρόσφατη πτώση του μεριδίου οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε συναλλαγματικές επιδράσεις, όχι σε μαζικές πωλήσεις. Επίσης, το ίδιο το OMFIF προβλέπει ότι σε 10 χρόνια το δολάριο θα κατέχει ακόμη το 52% των χαρτοφυλακίων, με το ευρώ στο 23% και το γουάν μόλις στο 5%.
Πηγή: newmoney.gr
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