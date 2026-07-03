ΑΒΑΞ: Τα έργα που παραδίδονται έως το 2028 και η πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό
ΑΒΑΞ: Τα έργα που παραδίδονται έως το 2028 και η πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό
Flyover, Ελληνικό και Μπράλος–Άμφισσα παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος, γιατί η διοίκηση αποκλείει, προς το παρόν, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα της ΑΒΑΞ έστειλε η διοίκηση του ομίλου από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, παρουσιάζοντας την πορεία των μεγάλων έργων, τη στρατηγική ανάπτυξης στις παραχωρήσεις, την ενέργεια και το real estate, ενώ απέκλεισε, προς το παρόν, το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, η διοίκηση υποστήριξε ότι τα βασικά χρονοδιαγράμματα των εμβληματικών έργων παραμένουν αμετάβλητα. Ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Μιτζάλης παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο των μεγάλων εργοταξίων του ομίλου, από τη Γραμμή 4 του Μετρό, το Flyover Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό έως τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ο πρόεδρος Χρήστος Ιωάννου ανέπτυξε τη στρατηγική που θα στηρίξει τον επόμενο αναπτυξιακό κύκλο της εταιρείας.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκονται η επιλεκτική ανάληψη νέων έργων, μεταξύ των οποίων και η υπό διεκδίκηση σύμβαση για την επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η ενίσχυση της παρουσίας της ΑΒΑΞ στις παραχωρήσεις, την ενέργεια και την ανάπτυξη ακινήτων, καθώς και η διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας. Το μήνυμα της διοίκησης προς τους μετόχους ήταν ότι ο όμιλος εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής του με έμφαση σε δραστηριότητες που δημιουργούν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, διατηρώντας παράλληλα την κατασκευή ως τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
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Παρά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, η διοίκηση υποστήριξε ότι τα βασικά χρονοδιαγράμματα των εμβληματικών έργων παραμένουν αμετάβλητα. Ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Μιτζάλης παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο των μεγάλων εργοταξίων του ομίλου, από τη Γραμμή 4 του Μετρό, το Flyover Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό έως τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ο πρόεδρος Χρήστος Ιωάννου ανέπτυξε τη στρατηγική που θα στηρίξει τον επόμενο αναπτυξιακό κύκλο της εταιρείας.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκονται η επιλεκτική ανάληψη νέων έργων, μεταξύ των οποίων και η υπό διεκδίκηση σύμβαση για την επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η ενίσχυση της παρουσίας της ΑΒΑΞ στις παραχωρήσεις, την ενέργεια και την ανάπτυξη ακινήτων, καθώς και η διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας. Το μήνυμα της διοίκησης προς τους μετόχους ήταν ότι ο όμιλος εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής του με έμφαση σε δραστηριότητες που δημιουργούν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, διατηρώντας παράλληλα την κατασκευή ως τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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