Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones, παρέμειναν στο στόχαστρο οι τεχνολογικές μετοχές

Η τελευταία συνεδρίαση πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε με νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones, ενώ οι πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών επιβάρυναν για μία ακόμα συνεδρίαση Nasdaq και S&P 500 - Ισχυρές αποδόσεις σε εβδομαδιαία επίπεδα