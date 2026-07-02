Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones, παρέμειναν στο στόχαστρο οι τεχνολογικές μετοχές
Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones, παρέμειναν στο στόχαστρο οι τεχνολογικές μετοχές
Η τελευταία συνεδρίαση πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε με νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow Jones, ενώ οι πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών επιβάρυναν για μία ακόμα συνεδρίαση Nasdaq και S&P 500 - Ισχυρές αποδόσεις σε εβδομαδιαία επίπεδα
UPD:
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης – η οποία ήταν και η τελευταία πριν από την αργία της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ και τα Χρηματιστήρια θα μείνουν κλειστά – καθώς τα ασθενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αποφύγει νέα αύξηση των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, οι ισχυρές πιέσεις στον κλάδο των ημιαγωγών οδήγησαν τον Nasdaq και τον S&P 500 σε απώλειες, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των μετοχών του ευρύτερου δείκτη κινούνταν ανοδικά.
Έτσι στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,14% στις 52.899 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε τελικά μόλις κατά 0,01% στις 7.482 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,80% στις 25.832 μονάδες αν και σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης κινούνταν με πτώση κοντά στο 1,5%.
Παρά τη σημερινή μεταβλητότητα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street σε εβδομαδιαία επίπεδα κατέγραψαν ισχυρές αποδόσεις με τον S&P 500 να έχει άνοδο άνω του 1,8%, ο Dow Jones με κέρδη μεγαλύτερα του 1,7% και ο Nasdaq να διατηρεί εβδομαδιαία άνοδο άνω του 2,4%, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε, καθώς οι αγορές περιόρισαν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed, υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,137%. Αντίθετα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς ενισχύθηκε οριακά κατά 1 μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 4,485%.
Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 5,2%, με τις Teradyne και KLA να σημειώνουν πτώση περίπου 13%, ενώ η Micron έχασε 6% και η Nvidia υποχώρησε κατά 2,1%.
Συνολικά, ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών έχει χάσει περίπου 12% μέσα σε δύο συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζική κατοχύρωση κερδών μετά το πολύμηνο ράλι που τροφοδότησε η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η Wall Street εμφανίζεται πλέον περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποδώσουν τα οικονομικά οφέλη που προεξοφλούν σήμερα οι αποτιμήσεις.
«Πρόκειται πιθανότατα για μια μετατόπιση κεφαλαίων από έναν κλάδο που έχει καταγράψει εξαιρετικές αποδόσεις τους τελευταίους μήνες, αλλά και για μια συνολική επαναξιολόγηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth, Anshul Sharma.
Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση της Bespoke Investment Group, η οποία σημείωσε ότι οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για το μέλλον της αγοράς και της τεχνητής νοημοσύνης, με τη μεταβλητότητα να παραμένει αυξημένη καθώς εναλλάσσονται οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και οι αγορές στις διορθώσεις.
Τα στοιχεία για την απασχόληση άλλαξαν τις ισορροπίες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σημαντικά χαμηλότερα από τις 115.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Παράλληλα, οι δύο προηγούμενοι μήνες αναθεωρήθηκαν πτωτικά, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,2% από 4,3%, κυρίως λόγω της μείωσης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.
Τα στοιχεία ενίσχυσαν την άποψη ότι, παρά την επιβράδυνση, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται χωρίς να υπερθερμαίνεται, γεγονός που επιτρέπει στη Federal Reserve να διατηρήσει στάση αναμονής.
Έτσι στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,14% στις 52.899 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχώρησε τελικά μόλις κατά 0,01% στις 7.482 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,80% στις 25.832 μονάδες αν και σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης κινούνταν με πτώση κοντά στο 1,5%.
Παρά τη σημερινή μεταβλητότητα, οι βασικοί δείκτες της Wall Street σε εβδομαδιαία επίπεδα κατέγραψαν ισχυρές αποδόσεις με τον S&P 500 να έχει άνοδο άνω του 1,8%, ο Dow Jones με κέρδη μεγαλύτερα του 1,7% και ο Nasdaq να διατηρεί εβδομαδιαία άνοδο άνω του 2,4%, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν και το δολάριο αποδυναμώθηκε, καθώς οι αγορές περιόρισαν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed, υποχώρησε περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,137%. Αντίθετα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς ενισχύθηκε οριακά κατά 1 μονάδα βάσης, διαμορφούμενη στο 4,485%.
Οι ημιαγωγοί στο επίκεντρο των πιέσεωνΟ μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν ο κλάδος των ημιαγωγών, ο οποίος συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έντονων απωλειών.
Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 5,2%, με τις Teradyne και KLA να σημειώνουν πτώση περίπου 13%, ενώ η Micron έχασε 6% και η Nvidia υποχώρησε κατά 2,1%.
Συνολικά, ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών έχει χάσει περίπου 12% μέσα σε δύο συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζική κατοχύρωση κερδών μετά το πολύμηνο ράλι που τροφοδότησε η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η Wall Street εμφανίζεται πλέον περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην AI θα αποδώσουν τα οικονομικά οφέλη που προεξοφλούν σήμερα οι αποτιμήσεις.
«Πρόκειται πιθανότατα για μια μετατόπιση κεφαλαίων από έναν κλάδο που έχει καταγράψει εξαιρετικές αποδόσεις τους τελευταίους μήνες, αλλά και για μια συνολική επαναξιολόγηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth, Anshul Sharma.
Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση της Bespoke Investment Group, η οποία σημείωσε ότι οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για το μέλλον της αγοράς και της τεχνητής νοημοσύνης, με τη μεταβλητότητα να παραμένει αυξημένη καθώς εναλλάσσονται οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και οι αγορές στις διορθώσεις.
Τα στοιχεία για την απασχόληση άλλαξαν τις ισορροπίες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, σημαντικά χαμηλότερα από τις 115.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Παράλληλα, οι δύο προηγούμενοι μήνες αναθεωρήθηκαν πτωτικά, ενώ η ανεργία υποχώρησε στο 4,2% από 4,3%, κυρίως λόγω της μείωσης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.
Τα στοιχεία ενίσχυσαν την άποψη ότι, παρά την επιβράδυνση, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αναπτύσσεται χωρίς να υπερθερμαίνεται, γεγονός που επιτρέπει στη Federal Reserve να διατηρήσει στάση αναμονής.
Οι αποδόσεις των 2ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ενώ οι αγορές μείωσαν αισθητά τις πιθανότητες νέας αύξησης των επιτοκίων μέσα στους επόμενους μήνες.
Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson, Bradford Smith, υποστήριξε ότι τα στοιχεία μειώνουν την πίεση προς τη Fed για άμεση αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια αποκλιμακώνονται.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.
Αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι η Fed έχει μεγαλύτερα περιθώρια να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στις επόμενες συνεδριάσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διπλή εντολή της για έλεγχο του πληθωρισμού και στήριξη της απασχόλησης.
Την ίδια στιγμή, η JPMorgan εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στη νέα στρατηγική της Meta, μετά τις πληροφορίες ότι η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει προς ενοικίαση μέρος της υπολογιστικής της ισχύος σε τρίτους.
Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η Meta θα έπρεπε να αξιοποιήσει τις υποδομές αυτές για την ανάπτυξη των δικών της εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και της διαφημιστικής της δραστηριότητας, αντί να ανταγωνίζεται παρόχους cloud.
Παρά τα θετικά στοιχεία, οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, καθώς η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 13% στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson, Bradford Smith, υποστήριξε ότι τα στοιχεία μειώνουν την πίεση προς τη Fed για άμεση αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια αποκλιμακώνονται.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.
Αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι η Fed έχει μεγαλύτερα περιθώρια να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στις επόμενες συνεδριάσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διπλή εντολή της για έλεγχο του πληθωρισμού και στήριξη της απασχόλησης.
Ξεχώρισε η Netflix – Επιφυλάξεις για τη MetaΣτις επιμέρους μετοχές, η Netflix κινήθηκε έντονα ανοδικά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εταιρική ανακοίνωση που να δικαιολογεί το ράλι. Η μετοχή οδεύει παράλληλα προς εβδομαδιαία κέρδη περίπου 5,6%.
Την ίδια στιγμή, η JPMorgan εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στη νέα στρατηγική της Meta, μετά τις πληροφορίες ότι η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέτει προς ενοικίαση μέρος της υπολογιστικής της ισχύος σε τρίτους.
Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η Meta θα έπρεπε να αξιοποιήσει τις υποδομές αυτές για την ανάπτυξη των δικών της εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και της διαφημιστικής της δραστηριότητας, αντί να ανταγωνίζεται παρόχους cloud.
Ρευστοποιήσεις στην Tesla παρά τις ισχυρές επιδόσειςΙσχυρές πιέσεις δέχθηκε και η Tesla, με τη μετοχή να υποχωρεί έως και 7,3%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου σημαντικά καλύτερα των εκτιμήσεων.Οι παραδόσεις οχημάτων ανήλθαν σε 480.126, έναντι πρόβλεψης της Wall Street για 406.600, ενώ η παραγωγή έφθασε τις 451.758 μονάδες.
Παρά τα θετικά στοιχεία, οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, καθώς η μετοχή είχε ήδη ενισχυθεί περισσότερο από 13% στις τέσσερις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα