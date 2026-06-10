«Φρενίτιδα» για την IPO της SpaceX: Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι επενδυτές στην Ευρώπη – Τι ισχύει για τους Έλληνες

Γιατί ο Έλον Μασκ ανοίγει διάπλατα την πόρτα στους μικροεπενδυτές - Πώς λειτουργεί η διαδικασία, τι ισχύει για τους Έλληνες και ποια είναι η εναλλακτική για όσους μείνουν - SpaceX, Anthropic και OpenAI: Οι τρεις κολοσσοί που ετοιμάζονται να σπάσουν την κατάρα των mega-IPOs