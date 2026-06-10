«Φρενίτιδα» για την IPO της SpaceX: Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι επενδυτές στην Ευρώπη – Τι ισχύει για τους Έλληνες
«Φρενίτιδα» για την IPO της SpaceX: Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι επενδυτές στην Ευρώπη – Τι ισχύει για τους Έλληνες
Γιατί ο Έλον Μασκ ανοίγει διάπλατα την πόρτα στους μικροεπενδυτές - Πώς λειτουργεί η διαδικασία, τι ισχύει για τους Έλληνες και ποια είναι η εναλλακτική για όσους μείνουν - SpaceX, Anthropic και OpenAI: Οι τρεις κολοσσοί που ετοιμάζονται να σπάσουν την κατάρα των mega-IPOs
Πολύ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η IPO-μαμούθ της SpaceX έχει προκαλέσει επενδυτικό πυρετό σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, μέσα στα πρώτα δύο 24ωρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η ζήτηση είχε ήδη ξεπεράσει κατά δύο φορές τις διαθέσιμες μετοχές.
Η SpaceX του Έλον Μασκ φιλοδοξεί να αντλήσει 75 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας εγγραφής της, η οποία αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ για πρώτη φορά ανοίγει σε τόσο μεγάλο βαθμό την πόρτα και στους μικροεπενδυτές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η SpaceX του Έλον Μασκ φιλοδοξεί να αντλήσει 75 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας εγγραφής της, η οποία αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ για πρώτη φορά ανοίγει σε τόσο μεγάλο βαθμό την πόρτα και στους μικροεπενδυτές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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