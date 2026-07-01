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Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου
Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου
Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής
Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν μία 62χρονη γυναίκα έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ταράτσα διόροφου κτιρίου σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση αλλά μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση αλλά μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.
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