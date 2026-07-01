Τέλος στις αφορολόγητες αγορές από SHEIN και Temu, σε ισχύ από σήμερα το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέο τέλος για τις μικρές εισαγωγές εκτός ΕΕ, με στόχο τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού και την ενίσχυση των ελέγχων στα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου