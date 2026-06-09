IOBE για την ανισότητα στην Ελλάδα: Το πλουσιότερο 1% αυξάνει το μερίδιό του στο εισόδημα, η στέγη γίνεται όλο και πιο δυσπρόσιτη

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των εισοδηματικών ανισοτήτων που ακολούθησε την οικονομική κρίση, το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών στην Ελλάδα συγκεντρώνει πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος της τελευταίας εικοσαετίας. Την ίδια ώρα, η χώρα εξακολουθεί να κατατάσσεται τέταρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.





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Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα» που παρουσίασε το ΙΟΒΕ , καταγράφοντας μια σύνθετη εικόνα: από τη μία πλευρά, ο δείκτης Gini – το βασικό διεθνές μέτρο μέτρησης της εισοδηματικής ανισότητας – υποχώρησε στο 31,6% το 2025 από 34,2% το 2015, αντανακλώντας τη βελτίωση που έφερε η ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά την πανδημία αρχίζουν να διαμορφώνονται νέες γραμμές ανισότητας, με το χάσμα να διευρύνεται εκ νέου στην κορυφή της εισοδηματικής πυραμίδας.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανισότητα στην Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από το εισόδημα. Η πρόσβαση στη στέγη, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στη μακροχρόνια φροντίδα αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των πολιτών. Και είναι ακριβώς αυτές οι διαστάσεις που εξηγούν γιατί η καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών συχνά αποκλίνει από τη βελτίωση που καταγράφουν οι παραδοσιακοί οικονομικοί δείκτες.

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