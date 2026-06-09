IOBE για την ανισότητα στην Ελλάδα: Το πλουσιότερο 1% αυξάνει το μερίδιό του στο εισόδημα, η στέγη γίνεται όλο και πιο δυσπρόσιτη
IOBE για την ανισότητα στην Ελλάδα: Το πλουσιότερο 1% αυξάνει το μερίδιό του στο εισόδημα, η στέγη γίνεται όλο και πιο δυσπρόσιτη
Η Ελλάδα παραμένει η 4η πιο άνιση χώρα της ΕΕ - Η οικονομική αφετηρία εξακολουθεί να καθορίζει τις ευκαιρίες κοινωνικής ανέλιξης και την πρόσβαση στην υγεία
Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των εισοδηματικών ανισοτήτων που ακολούθησε την οικονομική κρίση, το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών στην Ελλάδα συγκεντρώνει πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος της τελευταίας εικοσαετίας. Την ίδια ώρα, η χώρα εξακολουθεί να κατατάσσεται τέταρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ σχεδόν επτά στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ανισότητα στην Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από το εισόδημα. Η πρόσβαση στη στέγη, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και στη μακροχρόνια φροντίδα αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των πολιτών. Και είναι ακριβώς αυτές οι διαστάσεις που εξηγούν γιατί η καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών συχνά αποκλίνει από τη βελτίωση που καταγράφουν οι παραδοσιακοί οικονομικοί δείκτες.
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