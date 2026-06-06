SpaceX IPO: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας κερδίζει δισεκατομμύρια από το μεγάλο στοίχημα του Μασκ
SpaceX IPO: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας κερδίζει δισεκατομμύρια από το μεγάλο στοίχημα του Μασκ
Η επικείμενη IPO της SpaceX αναδεικνύεται σε χρυσωρυχείο για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, ο οποίος μετέτρεψε μια επένδυση στο Twitter σε συμμετοχή δισεκατομμυρίων στο οικοσύστημα του Έλον Μασκ - SpaceX: Eτοιμάζεται για τη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως – Στόχος αποτίμηση $1,78 τρισ.
Όταν ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ επένδυσε στο Twitter το 2011, θεωρούνταν ήδη ένας από τους ισχυρότερους επενδυτές του πλανήτη, με περιουσία περίπου 20 δισ. δολαρίων και συμμετοχές σε κολοσσούς όπως η Apple και η News Corp. Την ίδια περίοδο, ο Έλον Μασκ δεν είχε ακόμη ενταχθεί στη λίστα των δισεκατομμυριούχων.
Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η σχέση των δύο ανδρών αποδεικνύεται εξαιρετικά κερδοφόρα. Η επικείμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, δεν εκτοξεύει μόνο την περιουσία του Έλον Μασκ προς το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά ενισχύει σημαντικά και τον πλούτο όσων επένδυσαν δίπλα του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η σχέση των δύο ανδρών αποδεικνύεται εξαιρετικά κερδοφόρα. Η επικείμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, δεν εκτοξεύει μόνο την περιουσία του Έλον Μασκ προς το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά ενισχύει σημαντικά και τον πλούτο όσων επένδυσαν δίπλα του.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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