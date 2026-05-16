Πώς οι Ελληνες της Βασιλείας κατέκτησαν το «ελβετικό όνειρο»
Από τα χειρουργεία κορυφαίων νοσοκομείων μέχρι τις γεμάτες ζωή εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κύκλου, οι Έλληνες της Βασιλείας έχουν μπολιάσει ένα από τα πιο απαιτητικά συστήματα του κόσμου

Στην καρδιά μιας πόλης όπου η ελβετική πειθαρχία συναντά την υψηλή επιστήμη και την τέχνη, μια ελληνική «παροικία» επιστημόνων και γιατρών γράφει τη δική της, σύγχρονη πετυχημένη ιστορία. Οι Έλληνες γιατροί στη Βασιλεία στελεχώνουν πλέον κάθε ειδικότητα στα κορυφαία νοσοκομεία. Η ζωή εκεί είναι η ψυχική ηρεμία που νιώθεις στο τέλος της ημέρας, οι ατελείωτες βόλτες στις όχθες του Ρήνου, ο Πολιτιστικός Κύκλος των Φίλων της Ελλάδας και η ελευθερία μιας πόλης σχεδιασμένης για τον άνθρωπο, όπου τα πάντα είναι προσβάσιμα με ένα ποδήλατο. Η δρ. Κωνσταντίνα Μπούτσικα μάς ξεναγεί σε μια κοινότητα που, αν και ζει ανάμεσα σε τρεις γλώσσες και αυστηρούς κανόνες, βρίσκει πάντα τον τρόπο να μυρίζει Ελλάδα και να διακρίνεται στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης.


