Μίχαλ Στρνάντ: Ο Τσέχος billionaire πίσω από τον όμιλο CSG δημιουργεί έναν επενδυτικό κολοσσό
Από πολυτελή ξενοδοχεία και Ferrari μέχρι ποδοσφαιρικές ομάδες, ο 33χρονος κροίσος εξηγεί γιατί δεν τον νοιάζει πια το χρήμα, αλλά η δημιουργία μιας διαχρονικής κληρονομιάς
Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Μίχαλ Στρνάντ κάνει ένα εντυπωσιακό άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά, ιδρύοντας μια νέα, ανεξάρτητη επενδυτική εταιρεία με κεφάλαιο 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος αποτελεί τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Ανατολική Ευρώπη, στοχεύει σε μεγάλες εξαγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να διαφοροποιήσει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία.
Τα κεφάλαια για αυτό το γιγαντιαίο εγχείρημα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσφατη, ιστορική πώληση μετοχών της αμυντικής του βιομηχανίας, CSG NV. Η αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας στο Euronext του Άμστερνταμ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη IPO που έχει καταγραφεί ποτέ για επιχείρηση που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της άμυνας, αποφέροντας στον Στρνάντ περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ίδια κεφάλαια. Με αυτά ως βάση και με τη χρήση μόχλευσης, ο νεαρός δισεκατομμυριούχος σκοπεύει να χτίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο.
