Yoshinari Kitajima (DNP): Ο Ιάπωνας που θέλει την Austriacard για να χτίσει παγκόσμιο παίκτη ψηφιακής ταυτοποίησης
Yoshinari Kitajima (DNP): Ο Ιάπωνας που θέλει την Austriacard για να χτίσει παγκόσμιο παίκτη ψηφιακής ταυτοποίησης
Η δημόσια πρόταση των 364 εκατ. από τη Dai Nippon Printing φέρνει την AUSTRIACARD HOLDINGS στο επίκεντρο του διεθνούς σχεδίου των Ιαπώνων γύρω από τις ψηφιακές ταυτότητες και τις ασφαλείς συναλλαγές, την ώρα που η εταιρεία του Ν. Λύκου επιχειρεί και η ίδια να μετασχηματιστεί από παραδοσιακή εκτυπωτική σε πάροχο τεχνολογιών ψηφιακής εμπιστοσύνης
Την υπόσχεση ότι μέσα από τη συμφωνία μπορεί να δημιουργηθεί «η παγκόσμια ηγετική δύναμη» στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, καρτών πληρωμών και τεχνολογικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης δίνουν οι Ιάπωνες της Dai Nippon Printing, προχωρώντας στη δημόσια πρόταση για την εξαγορά της Austriacard Holdings.
Η DNP, που μοιάζει να έχει ακολουθήσει μια παράλληλη διαδρομή με εκείνη της πάλαι ποτέ Inform Λύκος, αλλά σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, ξεκίνησε επίσης από τον χώρο των εκτυπώσεων πριν εξελιχθεί σταδιακά σε έναν τεχνολογικό και βιομηχανικό κολοσσό με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις «έξυπνες» κάρτες και τις λύσεις ψηφιακής ταυτοποίησης έως την ασφάλεια πληροφοριών, τα ασφαλή chips και τις ψηφιακές υποδομές ασφαλών συναλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η DNP, που μοιάζει να έχει ακολουθήσει μια παράλληλη διαδρομή με εκείνη της πάλαι ποτέ Inform Λύκος, αλλά σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, ξεκίνησε επίσης από τον χώρο των εκτυπώσεων πριν εξελιχθεί σταδιακά σε έναν τεχνολογικό και βιομηχανικό κολοσσό με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις «έξυπνες» κάρτες και τις λύσεις ψηφιακής ταυτοποίησης έως την ασφάλεια πληροφοριών, τα ασφαλή chips και τις ψηφιακές υποδομές ασφαλών συναλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα