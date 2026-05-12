Ο ξεχασιάρης αρχηγός Νίκος με το εκατομμύριο (σιγά τα ωά…) και ο αστός Αλέξης από τον Διόνυσο, οι ξενοδόχοι, οι κόντρες και ο Σταύρος, ξεκινάει η ΔΕΗ

Καλό κουράγιο σ’ αυτόν και την οικογένεια του και καλή επιστροφή. Χθες, λίγο πριν φύγει από τον Ευαγγελισμό, τον επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης να του ευχηθεί.Α million dollar question….-Λοιπόν στα τρέχοντα τώρα, το θέμα της ημέρας χθες -ελλείψει άλλων- ήταν τα πόθεν έσχες και ειδικά του αρχηγού μας του Νίκου Α. που ξέχασε να δηλώσει, ο λογιστής του κατά τη δήλωσή του, κανένα εκατομμύριο ευρώ που ήταν οι καταθέσεις του. Να ξεκαθαρίσω ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε σε τούτη τη ζωή, ε, δεν θα του πάρουμε το κεφάλι γιατί δεν ασχολήθηκε με το πόθεν έσχες του, τώρα σιγά. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, τις υποκλοπές και τις υποκλοπές. Άλλοι δύο θυμάμαι ότι είχαν ξεχάσει από 1 εκατομμύριο να δηλώσουν, ο Ισίδωρος Κούβελος ως σύζυγος της Ντόρας που κάνει υποχρεωτικά πόθεν έσχες και ο Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ που πρόσφατα τον είδαμε να χασκογελάει για τα κατορθώματα του Βαρουφάκη το 2015. Επίσης, επειδή βλέπω να αρχίζει η μάχη της δεύτερης θέσης θέλω να σας ενημερώσω ότι όσοι θέλετε να ψηφίσετε τον Αλέξη ως έναν αστό, κεντροαριστερό ηγέτη, μπορείτε πλέον άφοβα. Κι αυτό διότι διάβασα στο πόθεν έσχες του ότι απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του δυο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ένα ισόγειο 120 τ.μ και ένα στον πρώτο όροφο 212 τ.μ. Άρα, τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Ψηφίστε άφοβα!Beef…-Στο πλαίσιο της μάχης για τη «δευτεριά» λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον beef ξεκίνησε χθες μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν Τσουκαλάς μιλώντας σε ραδιόφωνο (Παραπολιτικά 90,1) είπε κάτι ηρωικά του στυλ ότι η ΝΔ φοβάται το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρει ότι και πρώτη να είναι στις πρώτες εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό στις δεύτερες θα καταβαραθρωθεί. Γι' αυτό και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, επιστρατεύεται ξανά το φόβητρο του Αλέξη Τσίπρα από το Μαξίμου. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης που είναι με τον Τσίπρα και πήγε χθες στην εκδήλωση που έγινε στη Ρεματιά Χαλανδρίου είπε ότι ο Τσίπρας δεν θα επέστρεφε, αν ο Ανδρουλάκης δεν είχε αποδείξει ότι δεν τραβάει. Κάπως έτσι και με δεδομένο ότι η πρωτιά στις εκλογές δεν «παίζεται», μην έχετε αμφιβολία ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι αδυσώπητη και η μάχη του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα θα γίνει πιο σκληρή.Ο θεριστής και τα ψηφοδέλτια-Ο Τσίπρας πάντως χθες από το Χαλάνδρι έδειξε τον Ιούνιο για την ίδρυση του νέου κόμματος. Και το επίδικο, πέρα από το όνομα, είναι τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα, εκτός από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ήταν και η Λινού και ο Φερχάτ της Νέας Αριστεράς. Το ερώτημα που συζητείτο πολύ στα χθεσινά πηγαδάκια ήταν το εξής: τι θα γίνει με τους βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν; «Το θέμα το διαχειρίζεται προσωπικά ο ίδιος», λένε συνεργάτες του. Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο απόψεις: άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τις συνέπειες μαζικών παραιτήσεων, ενώ άλλοι τις θεωρούν μονόδρομο. «Δεν γίνεται να βγαίνουν με λεζάντα ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και ουσιαστικά να μιλούν για το κόμμα Τσίπρα», λένε χαρακτηριστικά.Μητσοτάκης με Μερτς και Λαγκάρντ για τον Ντράγκι-«Έξω πάμε καλά», ισχύει για την κυβέρνηση και αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσκληση στον Κ.Μ να είναι παρών την Πέμπτη που μας έρχεται στη γερμανική πόλη Άαχεν, όπου ο Μάριο Ντράγκι θα παραλάβει το βραβείο «Καρλομάγνος» για το 2026. Το event θεωρείται άκρως σημαντικό, ενώ ο Μητσοτάκης θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς και το προηγούμενο βράδυ θα έχει εμφανιστεί στο επίσημο δείπνο η διοικήτρια της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Οι Γερμανοί μιλούν με θερμά λόγια στις προαναγγελίες τους για την εμφάνιση Μητσοτάκη, με τον βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής για το Βραβείο, Άρμιν Λάσετ να επισημαίνει ότι οι τρεις διεθνείς προσκεκλημένοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, ο δε Μητσοτάκης εκπροσωπεί την ανανέωση μιας χώρα, στην οποία κάποιοι δεν έδιναν κανένα μέλλον στην Ευρωζώνη.Οι ξένοι καλεσμένοι της ΝΔ-Συνάντηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, καθώς η Κύπρια πολιτικός έχει έρθει στην Αθήνα για το συνέδριο της ΝΔ. Επίσης στην Αθήνα θα έρθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που έγινε στα γραφεία της Πειραιώς μπήκαν επί τάπητος και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ με βίντεο την Κυριακή αναμένεται να απευθύνουν χαιρετισμό δύο σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης: ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.Συνέντευξη στην ΑΑΔΕ για τις πληρωμές