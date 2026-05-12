Ο ξεχασιάρης αρχηγός Νίκος με το εκατομμύριο (σιγά τα ωά…) και ο αστός Αλέξης από τον Διόνυσο, οι ξενοδόχοι, οι κόντρες και ο Σταύρος, ξεκινάει η ΔΕΗ
Ο ξεχασιάρης αρχηγός Νίκος με το εκατομμύριο (σιγά τα ωά…) και ο αστός Αλέξης από τον Διόνυσο, οι ξενοδόχοι, οι κόντρες και ο Σταύρος, ξεκινάει η ΔΕΗ
Χαίρετε, ξεκινάω με μια ευχή για τον Γιώργο Μυλωνάκη που βγήκε χθες από το νοσοκομείο και πηγαίνει για αποκατάσταση σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία
Καλό κουράγιο σ’ αυτόν και την οικογένεια του και καλή επιστροφή. Χθες, λίγο πριν φύγει από τον Ευαγγελισμό, τον επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης να του ευχηθεί.
Α million dollar question….
-Λοιπόν στα τρέχοντα τώρα, το θέμα της ημέρας χθες -ελλείψει άλλων- ήταν τα πόθεν έσχες και ειδικά του αρχηγού μας του Νίκου Α. που ξέχασε να δηλώσει, ο λογιστής του κατά τη δήλωσή του, κανένα εκατομμύριο ευρώ που ήταν οι καταθέσεις του. Να ξεκαθαρίσω ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε σε τούτη τη ζωή, ε, δεν θα του πάρουμε το κεφάλι γιατί δεν ασχολήθηκε με το πόθεν έσχες του, τώρα σιγά. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, τις υποκλοπές και τις υποκλοπές. Άλλοι δύο θυμάμαι ότι είχαν ξεχάσει από 1 εκατομμύριο να δηλώσουν, ο Ισίδωρος Κούβελος ως σύζυγος της Ντόρας που κάνει υποχρεωτικά πόθεν έσχες και ο Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ που πρόσφατα τον είδαμε να χασκογελάει για τα κατορθώματα του Βαρουφάκη το 2015. Επίσης, επειδή βλέπω να αρχίζει η μάχη της δεύτερης θέσης θέλω να σας ενημερώσω ότι όσοι θέλετε να ψηφίσετε τον Αλέξη ως έναν αστό, κεντροαριστερό ηγέτη, μπορείτε πλέον άφοβα. Κι αυτό διότι διάβασα στο πόθεν έσχες του ότι απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του δυο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ένα ισόγειο 120 τ.μ και ένα στον πρώτο όροφο 212 τ.μ. Άρα, τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Ψηφίστε άφοβα!
Beef…
-Στο πλαίσιο της μάχης για τη «δευτεριά» λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον beef ξεκίνησε χθες μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν Τσουκαλάς μιλώντας σε ραδιόφωνο (Παραπολιτικά 90,1) είπε κάτι ηρωικά του στυλ ότι η ΝΔ φοβάται το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρει ότι και πρώτη να είναι στις πρώτες εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό στις δεύτερες θα καταβαραθρωθεί. Γι' αυτό και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, επιστρατεύεται ξανά το φόβητρο του Αλέξη Τσίπρα από το Μαξίμου. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης που είναι με τον Τσίπρα και πήγε χθες στην εκδήλωση που έγινε στη Ρεματιά Χαλανδρίου είπε ότι ο Τσίπρας δεν θα επέστρεφε, αν ο Ανδρουλάκης δεν είχε αποδείξει ότι δεν τραβάει. Κάπως έτσι και με δεδομένο ότι η πρωτιά στις εκλογές δεν «παίζεται», μην έχετε αμφιβολία ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι αδυσώπητη και η μάχη του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα θα γίνει πιο σκληρή.
Ο θεριστής και τα ψηφοδέλτια
-Ο Τσίπρας πάντως χθες από το Χαλάνδρι έδειξε τον Ιούνιο για την ίδρυση του νέου κόμματος. Και το επίδικο, πέρα από το όνομα, είναι τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα, εκτός από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ήταν και η Λινού και ο Φερχάτ της Νέας Αριστεράς. Το ερώτημα που συζητείτο πολύ στα χθεσινά πηγαδάκια ήταν το εξής: τι θα γίνει με τους βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν; «Το θέμα το διαχειρίζεται προσωπικά ο ίδιος», λένε συνεργάτες του. Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο απόψεις: άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τις συνέπειες μαζικών παραιτήσεων, ενώ άλλοι τις θεωρούν μονόδρομο. «Δεν γίνεται να βγαίνουν με λεζάντα ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και ουσιαστικά να μιλούν για το κόμμα Τσίπρα», λένε χαρακτηριστικά.
Μητσοτάκης με Μερτς και Λαγκάρντ για τον Ντράγκι
-«Έξω πάμε καλά», ισχύει για την κυβέρνηση και αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσκληση στον Κ.Μ να είναι παρών την Πέμπτη που μας έρχεται στη γερμανική πόλη Άαχεν, όπου ο Μάριο Ντράγκι θα παραλάβει το βραβείο «Καρλομάγνος» για το 2026. Το event θεωρείται άκρως σημαντικό, ενώ ο Μητσοτάκης θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς και το προηγούμενο βράδυ θα έχει εμφανιστεί στο επίσημο δείπνο η διοικήτρια της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Οι Γερμανοί μιλούν με θερμά λόγια στις προαναγγελίες τους για την εμφάνιση Μητσοτάκη, με τον βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής για το Βραβείο, Άρμιν Λάσετ να επισημαίνει ότι οι τρεις διεθνείς προσκεκλημένοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, ο δε Μητσοτάκης εκπροσωπεί την ανανέωση μιας χώρα, στην οποία κάποιοι δεν έδιναν κανένα μέλλον στην Ευρωζώνη.
Οι ξένοι καλεσμένοι της ΝΔ
-Συνάντηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, καθώς η Κύπρια πολιτικός έχει έρθει στην Αθήνα για το συνέδριο της ΝΔ. Επίσης στην Αθήνα θα έρθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που έγινε στα γραφεία της Πειραιώς μπήκαν επί τάπητος και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ με βίντεο την Κυριακή αναμένεται να απευθύνουν χαιρετισμό δύο σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης: ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.
Συνέντευξη στην ΑΑΔΕ για τις πληρωμές
Α million dollar question….
-Λοιπόν στα τρέχοντα τώρα, το θέμα της ημέρας χθες -ελλείψει άλλων- ήταν τα πόθεν έσχες και ειδικά του αρχηγού μας του Νίκου Α. που ξέχασε να δηλώσει, ο λογιστής του κατά τη δήλωσή του, κανένα εκατομμύριο ευρώ που ήταν οι καταθέσεις του. Να ξεκαθαρίσω ότι άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε σε τούτη τη ζωή, ε, δεν θα του πάρουμε το κεφάλι γιατί δεν ασχολήθηκε με το πόθεν έσχες του, τώρα σιγά. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, τις υποκλοπές και τις υποκλοπές. Άλλοι δύο θυμάμαι ότι είχαν ξεχάσει από 1 εκατομμύριο να δηλώσουν, ο Ισίδωρος Κούβελος ως σύζυγος της Ντόρας που κάνει υποχρεωτικά πόθεν έσχες και ο Γιώργος Σταθάκης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ που πρόσφατα τον είδαμε να χασκογελάει για τα κατορθώματα του Βαρουφάκη το 2015. Επίσης, επειδή βλέπω να αρχίζει η μάχη της δεύτερης θέσης θέλω να σας ενημερώσω ότι όσοι θέλετε να ψηφίσετε τον Αλέξη ως έναν αστό, κεντροαριστερό ηγέτη, μπορείτε πλέον άφοβα. Κι αυτό διότι διάβασα στο πόθεν έσχες του ότι απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του δυο διαμερίσματα στον Διόνυσο, ένα ισόγειο 120 τ.μ και ένα στον πρώτο όροφο 212 τ.μ. Άρα, τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Ψηφίστε άφοβα!
Beef…
-Στο πλαίσιο της μάχης για τη «δευτεριά» λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον beef ξεκίνησε χθες μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν Τσουκαλάς μιλώντας σε ραδιόφωνο (Παραπολιτικά 90,1) είπε κάτι ηρωικά του στυλ ότι η ΝΔ φοβάται το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρει ότι και πρώτη να είναι στις πρώτες εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό στις δεύτερες θα καταβαραθρωθεί. Γι' αυτό και, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, επιστρατεύεται ξανά το φόβητρο του Αλέξη Τσίπρα από το Μαξίμου. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης που είναι με τον Τσίπρα και πήγε χθες στην εκδήλωση που έγινε στη Ρεματιά Χαλανδρίου είπε ότι ο Τσίπρας δεν θα επέστρεφε, αν ο Ανδρουλάκης δεν είχε αποδείξει ότι δεν τραβάει. Κάπως έτσι και με δεδομένο ότι η πρωτιά στις εκλογές δεν «παίζεται», μην έχετε αμφιβολία ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι αδυσώπητη και η μάχη του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα θα γίνει πιο σκληρή.
Ο θεριστής και τα ψηφοδέλτια
-Ο Τσίπρας πάντως χθες από το Χαλάνδρι έδειξε τον Ιούνιο για την ίδρυση του νέου κόμματος. Και το επίδικο, πέρα από το όνομα, είναι τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια. Για παράδειγμα, εκτός από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ήταν και η Λινού και ο Φερχάτ της Νέας Αριστεράς. Το ερώτημα που συζητείτο πολύ στα χθεσινά πηγαδάκια ήταν το εξής: τι θα γίνει με τους βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν; «Το θέμα το διαχειρίζεται προσωπικά ο ίδιος», λένε συνεργάτες του. Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο απόψεις: άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τις συνέπειες μαζικών παραιτήσεων, ενώ άλλοι τις θεωρούν μονόδρομο. «Δεν γίνεται να βγαίνουν με λεζάντα ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και ουσιαστικά να μιλούν για το κόμμα Τσίπρα», λένε χαρακτηριστικά.
Μητσοτάκης με Μερτς και Λαγκάρντ για τον Ντράγκι
-«Έξω πάμε καλά», ισχύει για την κυβέρνηση και αυτό επιβεβαιώνεται από την πρόσκληση στον Κ.Μ να είναι παρών την Πέμπτη που μας έρχεται στη γερμανική πόλη Άαχεν, όπου ο Μάριο Ντράγκι θα παραλάβει το βραβείο «Καρλομάγνος» για το 2026. Το event θεωρείται άκρως σημαντικό, ενώ ο Μητσοτάκης θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς και το προηγούμενο βράδυ θα έχει εμφανιστεί στο επίσημο δείπνο η διοικήτρια της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Οι Γερμανοί μιλούν με θερμά λόγια στις προαναγγελίες τους για την εμφάνιση Μητσοτάκη, με τον βουλευτή και πρόεδρο της Επιτροπής για το Βραβείο, Άρμιν Λάσετ να επισημαίνει ότι οι τρεις διεθνείς προσκεκλημένοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, ο δε Μητσοτάκης εκπροσωπεί την ανανέωση μιας χώρα, στην οποία κάποιοι δεν έδιναν κανένα μέλλον στην Ευρωζώνη.
Οι ξένοι καλεσμένοι της ΝΔ
-Συνάντηση με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, καθώς η Κύπρια πολιτικός έχει έρθει στην Αθήνα για το συνέδριο της ΝΔ. Επίσης στην Αθήνα θα έρθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής που έγινε στα γραφεία της Πειραιώς μπήκαν επί τάπητος και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ με βίντεο την Κυριακή αναμένεται να απευθύνουν χαιρετισμό δύο σημαντικές προσωπικότητες της Ευρώπης: ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.
Συνέντευξη στην ΑΑΔΕ για τις πληρωμές
-Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου θα δώσουν σήμερα ο Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γιώργος Πιτσιλής για την πορεία υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών πληρωμών. Να πω ότι είναι είδηση από μόνο του ότι η συνέντευξη γίνεται στην ΑΑΔΕ και αυτό έχει έναν προφανή συμβολισμό ότι το σύστημα αλλάζει. Για το θέμα έγινε χθες και σύσκεψη στο Μ.Μ, καθώς ενδεχομένως κάποιοι παράγοντες και βουλευτές δεν έχουν καταλάβει ότι το σύστημα έχει αλλάξει για τα καλά. Ο Πιτσιλής θα εξηγήσει την πορεία της μετάβασης και θα περιγράψει πότε έχουν να περιμένουν και τι οι αγρότες, ενώ θέλω να θυμίσω ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμα πιστοποίηση ως φορέας πληρωμών από την Κομισιόν. Αυτό θα γίνει ως τα μέσα του 2027, συνεπώς μέχρι τότε πρέπει να πείθουμε κάθε φορά τους Ευρωπαίους ότι τα λεφτά πηγαίνουν εκεί που τα δίνουμε.
Οι μεγαλοξενοδόχοι, η κυβέρνηση και το δύσκολο deal του χωροταξικού
-Στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο «The Ilisian» που συμβολίζει τη νέα εποχή της αθηναϊκής φιλοξενίας, δόθηκε χθες το πρωί το ραντεβού κορυφής για τον ελληνικό τουρισμό. Ύστερα από αναμονή 14 ετών, το νέο χωροταξικό πλαίσιο του κλάδου έφερε στην ίδια αίθουσα όλους σχεδόν τους μεγάλους παίκτες της αγοράς: από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και την οικογένεια Σμπώκου μέχρι τον Ευτύχη Βασιλάκη της Aegean, τον Γιάννη Χατζή, τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Παράσχη και δεκάδες ακόμη επιχειρηματίες, ξενοδόχους, στελέχη και θεσμικούς παράγοντες. Ο Σταύρος Παπασταύρου και η Όλγα Κεφαλογιάννη επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη λογική του νέου πλαισίου, ισορροπώντας ανάμεσα στις αυστηρότερες προβλέψεις, τις απαγορεύσεις και την ανάγκη να σταλεί μήνυμα ότι η τουριστική ανάπτυξη αποκτά πλέον πιο σαφείς κανόνες. Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον βρισκόταν μάλλον εκτός μικροφώνων. Στα πηγαδάκια μετά την εκδήλωση, αρκετοί από τους ανθρώπους του τουρισμού εμφανίζονταν σαφώς πιο ψύχραιμοι σε σχέση με το πολεμικό κλίμα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, όταν είχαν φτάσει να συζητούν ακόμη και προσφυγές στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση αγνόησε από τον σχεδιασμό τους ξενοδόχους. Οι αντιρρήσεις παραμένουν, αλλά τουλάχιστον χθες οι τόνοι έδειχναν να πέφτουν μετά τη διάθεση της κυβέρνησης να βάλει πλάτη σε μια άτυπη διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου.
Χαμόγελα στη Ρουμανία για τη ΔΕΗ
-Εκτός συνόρων πάμε τώρα, καθώς το σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συζητείται εντόνως και στη Ρουμανία, όπου η παρακολούθηση απ' τα ΜΜΕ είναι αρκετά στενή. Κι αυτό καθώς αντιμετωπίζουν την αύξηση ως τη βάση για έναν κύκλο σημαντικών επενδύσεων στην οικονομία τους. Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο που παρουσίασε η διοίκηση Στάσση περίπου το 21% του πενταετούς σχεδίου των 24 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί στη Ρουμανία για την περαιτέρω ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της θυγατρικής, ήτοι περίπου 5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εικόνα στο Βουκουρέστι επιβεβαιώνει τη στόχευση: μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες της ΔΕΗ σε κεντρικά σημεία της πόλης και έξω απ' το αεροδρόμιο δείχνουν ότι η παρουσία της δεν είναι μόνο επενδυτική, αλλά και εμφανής στην καθημερινότητα της αγοράς.
Στην εκκίνηση η αύξηση των 4 δισ. ευρώ
-Όσο για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο-μαμούθ των 24 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, το ενδιαφέρον της αγοράς και των μεγάλων χαρτοφυλακίων παραμένει έντονο. Η διαδικασία υλοποίησης του εγχειρήματος μπαίνει σε ράγες ουσιαστικά σήμερα Τρίτη 12/5, καθώς η Επιχείρηση ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Ακολουθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου η έκτακτη γενική συνέλευση όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την υλοποίηση της ΑΜΚ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει λίγες ημέρες αργότερα. Οι επαφές των συμβούλων και της διοίκησης με επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους οίκους στο εξωτερικό είναι διαρκείς, καθώς το πλάνο για διεθνή επέκταση με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη θα μεταμορφώσει τον Όμιλο. Χαρακτηριστικά, η Citi σε έκθεσή της με την οποία ανέβασε την τιμή-στόχο στα €22,60 από €19 προηγουμένως, ανέφερε πως το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕH για την περίοδο 2026 με 2030 μεταβάλλει το μέγεθος, τη γεωγραφική εμβέλεια και το προφίλ κερδοφορίας του Ομίλου.
H Ryanair βγήκε στην κόντρα
-Δεν έχει τέλος το… σήριαλ Ryanair, η οποία εκτός από το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη για το φθινόπωρο που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή με αιτιολογία τις υψηλές χρεώσεις, χθες έγινε γνωστό ότι έχει υποβάλει ένσταση προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το θέμα των τελών του 2026 στο Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας. Η ένσταση υποβλήθηκε μέσα στον Απρίλιο, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν στις αρχές του έτους με το ΔΑΑ για το θέμα των τελών, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πρόκειται για προσφιλή τακτική της εταιρείας, αφού η μεγαλύτερη low cost ευρωπαϊκή αεροπορική είχε πράξει αναλόγως και πέρυσι, με τη σχετική ένσταση να απορρίπτεται τελικά, ενώ προσεχώς αναμένονται και τα αποτελέσματα της εφετινής κίνησης.
Η Τράπεζα Ηπείρου παίζει εκτός έδρας
-Το πρώτο της κατάστημα εκτός Ιωαννίνων, ανοίγει η Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, με τις προσλήψεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν θέσεις και για το κατάστημα Πάργας που λειτουργεί ως φυσική γέφυρα μεταξύ Ηπείρου και Ιονίου. Στον ορίζοντα του 2026 βρίσκεται και η Κέρκυρα, με τελικό προορισμό την Αθήνα. Πριν από ένα χρόνο, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και της Capstone Capital, επενδυτικού οχήματος του εφοπλιστή Πέτρου Νομικού, για επένδυση 30 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι τυπικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν… με τους γνωστούς ελληνικούς ρυθμούς, αλλά τώρα η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (32% επί των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων Ενεργητικού), από τις υψηλότερες στο τραπεζικό μας σύστημα και ετοιμάζεται να διεκδικήσει μερίδια αγοράς σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Σύντομα, θα ανοίξει κατάστημα και στην Αθήνα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Βουγιούκας, εδώ και καιρό επιμένει σε μια απλή αλλά αποκαλυπτική αριθμητική. Από τις περίπου 850.000 επιχειρήσεις στη χώρα, μόλις 50.000 θεωρούνται «bankable» από το υπάρχον σύστημα. Ο ίδιος εκτιμά ότι πολύ περισσότερες μπορούν να ενταχθούν, εφόσον βρουν έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας εφοπλιστής με έδρα το Λονδίνο αποφάσισε να βάλει 30 εκατ. ευρώ σε μια τράπεζα με έδρα τα Ιωάννινα.
Η Deutsche Bank λέει δεν βλέπει κίνδυνο για ΟΤΕ
-Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγoυς μήνες η Deutsche Bank δείχνει να επιχειρεί να υποβιβάσει την είσοδο της ΔΕΗ στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. Τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από συνάντηση με στελέχη της ΔΕΗ, η BD σε report για τα telecoms είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τη στρατηγική της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες τονίζοντας πως θα αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες με το εγχείρημα της στις οπτικές ίνες. Σημείωνε τότε, μάλιστα, πως η ΔΕΗ ξοδεύει περισσότερα με την ελπίδα να ανακτήσει κάποιες από τις δαπάνες των 250 εκατ. ευρώ που έκανε στις τηλεπικοινωνίες μέχρι στιγμής. Η DB επανήλθε χθες με νέο report αμφισβητώντας σφόδρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πως η ΔΕΗ δεν θα μπει τελικά στην κινητή τηλεφωνία, στον απόηχο της συμμετοχή της Επιχείρησης στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος. Ο οίκος επικαλείται κυρίως τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κινητή τηλεφωνία αλλά και όσα διαπίστωσαν οι αναλυτές της στις προ μηνών συναντήσεις τους με τη ΔΕΗ. Επίσης, οι αναλυτές της DB λένε πως θα δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο τη λογική της ΔΕΗ να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατασκευάζοντας ένα 4ο δίκτυο στην Ελλάδα ή στη χονδρική σε ένα υπάρχον δίκτυο, για να ενισχύσει την ελκυστικότητα της δικής της προσφοράς στις ευρυζωνικές συνδέσεις και έτσι να κερδίσει πίσω μέρος του επιπλέον κεφαλαίου που δαπανά εκεί.
To heavy metal οικονομικό παρασκήνιο
-Οι Metallica ευχαρίστησαν τους 90.000 θεατές που συμμετείχαν στην σαββατιάτικη συναυλία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι το συγκρότημα είχε εξετάσει τη δυνατότητα να δώσουν και μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη όπου υπάρχει τεράστιος πληθυσμός νέων ανθρώπων. Φαίνεται όμως πως οι γείτονες δεν ήθελαν τους Metallica στην Κωνσταντινούπολη ως σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας M72. Απαίτησαν 600.000 ευρώ ως κόστος ενοικίασης του γηπέδου και επιπλέον 262.000 σε τελωνειακές επιβαρύνσεις για τον εξοπλισμό, το εντυπωσιακό 360° σκηνικό της μπάντας που μεταφέρεται με δεκάδες φορτηγά. Αντιθέτως η Αθήνα, έκλεισε τη συμφωνία με ενοίκιο €75.000 για το ΟΑΚΑ και φυσικά μηδενικές τελωνειακές επιβαρύνσεις λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός ΕΕ. Τα εισιτήρια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο ώρες ενώ στη…. δευτερογενή αγορά θέσεις που κόστιζαν €147, πουλήθηκαν ακόμη και €300 ενώ υπήρχαν και premium θέσεις που χρεώθηκαν €3.460.
Οι προβλέψεις για άνοδο στα επιτόκια
-Κορύφωση των καταθετικών επιτοκίων της ΕΚΤ το 2027 προβλέπει η Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, τον Απρίλιο ως προς την πορεία της καμπύλης των επιτοκίων βλέπει τα καταθετικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά μέσο όρο στο 2,6% το 2027, ενώ για το 2028 εκτιμά υποχώρηση που θα οδηγήσει τα επιτόκια στο 2,5%. Όσον αφορά το 2026, διαβλέπει άνοδο στο 2,25% στο τρίτο τρίμηνο, 2,3% το τέταρτο τρίμηνο και εν συνεχεία περαιτέρω άνοδο την επόμενη χρονιά, ενώ για τις εκτιμήσεις για το Euribor εξαμήνου, βλέπει κορύφωση το τέταρτο τρίμηνο του έτους στο 2,8% και διατήρηση του επιπέδου αυτού έως το 2028. Οι αναλυτές πάντως σε ό,τι αφορά τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αναμένουν 0,25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και άλλη τόση αύξηση τον Σεπτέμβριο. Θεωρούν δε, πως ο κύβος ερρίφθη σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ολική επαναφορά της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο
-Μια ματιά, πάντως, στα ομολογουμένως δυνατά οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου, καταγράφουν μια σαφή τάση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο: την ολική επαναφορά της λιανικής τραπεζικής. Άλλωστε αυτό αποτελεί γενικότερη τάση. Η στεγαστική πίστη καταγράφει δάνεια 4,14 δισ. και σε 0,56 δισ. ανέρχονται λοιπά δάνεια λιανικής. Την ίδια στιγμή, η αμέσως επόμενη κατηγορία που είναι ο δανεισμός στον κλάδο φιλοξενίας ανέρχεται στα 1,27 δισ. ευρώ. Συνολικά πάντως, η επιχειρηματική πίστη διαμορφώνεται στα 6,20 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακό πάντως είναι το γεγονός πως τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,1% του χαρτοφυλακίου της, το οποίο φέρει, όπως και η ίδια λέει, ενέχυρα πολύ υψηλής ποιότητας.
«Καπετάνιοι» της ελληνόκτητης ναυτιλίας οι ελληνικές τράπεζες
-Σε μια περίοδο όπου το διεθνές τραπεζικό σύστημα τηρεί ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, λόγω αυστηρότερων κανονισμών ESG, αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και γεωπολιτικού ρίσκου, οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν τη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας και ειδικά των νεότευκτων πλοίων. Τα πρόσφατα στοιχεία της Petrofin Research για το 2025 αποτυπώνουν μια βαθιά αλλαγή ισορροπιών. Οι συνολικές τραπεζικές δεσμεύσεις για νέα πλοία ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν στα 8,72 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 3,24% σε σχέση με το 2024. Το πιο ουσιαστικό όμως δεν είναι η αύξηση καθαυτή. Είναι ποιος βάζει πλέον τα χρήματα. Για πρώτη φορά μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, οι ελληνικές τράπεζες ανακτούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν χώρο που παραδοσιακά κυριαρχούσαν ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία και την Ολλανδία. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Η εικόνα δείχνει ότι η ελληνική τραπεζική αγορά έχει πλέον επανακτήσει αξιοπιστία και κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν increasingly συνεργασίες με τράπεζες που κατανοούν τη «γλώσσα» της ναυτιλίας και μπορούν να κινούνται γρήγορα, χωρίς τις βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες των ξένων ομίλων.
Κυρίαρχη η Πειραιώς
-Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι η Πειραιώς. Με χαρτοφυλάκιο 2,09 δισ. δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις νεότευκτων και με το 81% του συνολικού ναυτιλιακού της exposure να αφορά νέα πλοία, η Πειραιώς δείχνει ξεκάθαρα ότι βλέπει τη ναυτιλία όχι ως «ρίσκο», αλλά ως στρατηγικό στοίχημα ανάπτυξης. Το γεγονός ότι μέσα σε έναν χρόνο αύξησε κατά 14% τη συμμετοχή της στα νέα projects, αποκαλύπτει επιθετική επέκταση σε έναν τομέα όπου οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες επιλέγουν περιορισμό έκθεσης. Ισχυρή παραμένει και η θέση της Εθνικής Τράπεζας, με 2,52 δισ. δολάρια σε χρηματοδοτήσεις νεότευκτων πλοίων. Παρά τη μικρή ετήσια κάμψη, η Εθνική συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας ρευστότητας για τις μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί τραπεζών και εφοπλιστών όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύονται ξανά. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η Eurobank, η οποία έχει χτίσει ισχυρή παρουσία σε χρηματοδοτήσεις «πράσινων» και τεχνολογικά προηγμένων πλοίων, με δεσμεύσεις 1,8 δισ. δολαρίων. Η στρατηγική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η διεθνής ναυτιλία εισέρχεται βίαια στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης και των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η άνοδος της Alpha Bank, που αύξησε κατά 16% τις χρηματοδοτήσεις νεότευκτων.
Η ουσία
-Και εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες μειώνουν την έκθεσή τους στη ναυτιλία, χαρακτηριστική η υποχώρηση της ABN AMRO Bank, οι ελληνικές τράπεζες καλύπτουν το κενό και μετατρέπονται σταδιακά σε βασικούς χρηματοδότες του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ελληνική ναυτιλία αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία στη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από ξένα syndications και διεθνείς ομίλους και ότι οι ελληνικές τράπεζες επανασυνδέονται με έναν από τους πιο ισχυρούς και κερδοφόρους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα νέο «δίδυμο» τραπεζών- ναυτιλίας που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Από τον Πειραιά στο Ντουμπάι: Η νέα κίνηση του Βύρωνα Βασιλειάδη
-Ο Βύρων Βασιλειάδης συνεχίζει με σταθερά βήματα τη διεύρυνση της παρουσίας της V Group στο εξωτερικό, επιλέγοντας αυτή τη φορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αδειοδότηση της νέας εταιρείας ANTIPOLLUTION ENVIRONMENT SERVICES L.L.C S.O.C στο Ντουμπάι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής τοποθέτησης του ομίλου σε αγορές με ισχυρή σύνδεση με τη ναυτιλία και την ενέργεια. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής ναυτιλία στρέφεται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμόρφωσης και αντιμετώπισης ρύπανσης. Η V Group αποκτά φυσική παρουσία σε μια αγορά όπου δημιουργείται αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες προς τη ναυτιλία. Με την κίνηση αυτή ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Για όσους παρακολουθούν τις κινήσεις του Β.Β. , η επέκταση στο Ντουμπάι δείχνει επίσης ότι η V Group επιλέγει να τοποθετηθεί εγκαίρως σε περιοχές όπου οι επενδύσεις στη «πράσινη» ναυτιλία και στις περιβαλλοντικές υποδομές αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.
Στο Παρίσι
-Στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της TPICAP στο οποίο για πρώτη φορά συμμετείχαν ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Στο συνέδριο μεταξύ άλλων ξεχώρισε η ΑΒΑΞ με περισσότερες από 20 «επισκέψεις» θεσμικών. Ο ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος μετέβη στη γαλλική πρωτεύουσα με τον ούριο άνεμο που του έδωσαν οι πρόσφατες εκθέσεις της Eurobank (έναρξη κάλυψης με τιμή στόχο €4,85) και της Πειραιώς (αναβάθμιση τιμής στόχου σε €4,50 από €3,30 προηγουμένως). Η αποτίμηση της εταιρείας παραμένει ακόμη ελκυστική (EV/EBITDA < 6x) με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον από θεσμικούς που βλέπουν ένα πετυχημένο story.
Τα παράγωγα δείχνουν σημαντική αλλαγή
-Η αγορά παραγώγων δείχνει ότι μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες το κλίμα στις αγορές έχει αλλάξει θεαματικά. Εκεί όπου στα τέλη Μαρτίου κυριαρχούσαν οι φόβοι για ύφεση, γεωπολιτικές εντάσεις και μαζικό de-risking, σήμερα οι επενδυτές εμφανίζονται ξανά πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι αυτής της μεταστροφής προέρχεται από την αγορά options. Στις 27 Μαρτίου, o δείκτης Gamma Exposure (δείκτης που δείχνει πώς είναι «τοποθετημένες» οι μεγάλες τράπεζες και οι market makers στην αγορά options) κατέγραψε μία από τις πιο αρνητικές ενδείξεις στην ιστορία (-7,24 δισ. δολάρια - η δεύτερη πιο αρνητική ένδειξη GEX που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιανουάριο του 2022) , αντανακλώντας έντονη νευρικότητα και αυξημένο φόβο για βίαιες κινήσεις στις μετοχές. Έξι εβδομάδες αργότερα, η εικόνα έχει πλήρως αντιστραφεί, με το Gamma Exposure να βρίσκεται πλέον σε ένα από τα υψηλότερα θετικά επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ (+21,3 δισ. δολάρια, που αποτελεί πλέον την 8η υψηλότερη θετική ένδειξη GEX στην ιστορία). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αγορά περνά από φάση ακραίας αβεβαιότητας σε περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας και αισιοδοξίας. Οι επενδυτές δείχνουν να στοιχηματίζουν ξανά σε επιτάχυνση της ανάπτυξης, συνέχιση του επενδυτικού κύκλου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και χαμηλότερη μεταβλητότητα στις αγορές. Αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόμοιες ενδείξεις είχαν εμφανιστεί και το 2021, σε μια περίοδο όπου οι αγορές συνέχισαν να κινούνται έντονα ανοδικά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ιστορία θα επαναληφθεί, ωστόσο δείχνει πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η ψυχολογία των επενδυτών μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η φορολογία της ελπίδας
-Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο στις πάσης φύσεως λοταρίες. Πληρώνουν περισσότερα από ό,τι δαπανούν συνολικά για κινηματογράφο, βιβλία, συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις μαζί. Το 2023 καταγράφηκε ένα ιστορικό ρεκόρ με δαπάνες ύψους 113 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2024 οι πωλήσεις έφτασαν τα 104,7 δισεκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2008. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι περίπου 40 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι τακτικοί παίκτες λοταρίας, καλύπτουν το 80% της συνολικής δαπάνης για τον επίσημο τζόγο και ανήκουν κατά κύριο λόγο στις πιο ευάλωτες εισοδηματικά κατηγορίες, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 2.500 δολάρια ετησίως.
Η ζημιογόνος OpenAI μοιράζει bonus και αλλάζει το real estate της Καλιφόρνιας
-Η Wall Street Journal αποκάλυψε προχθές, ότι τον περασμένο Οκτώβριο, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι της OpenAI -νυν και πρώην- ρευστοποίησαν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθένας εισέπραξε κατά μέσο όρο 11 εκατομμύρια δολάρια. Για 75 από αυτούς, το ποσό έφτασε τα $30 εκατομμύρια. Όσοι πήραν μετοχές 7 χρόνια πριν, είδαν την αξία τους να πολλαπλασιάζεται πάνω από 100 φορές, σε μια περίοδο που ο Nasdaq τριπλασιάστηκε. Έχει ενδιαφέρον ο μηχανισμός. Ήταν tender offer που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας για να παρέχουν ρευστό στους εργαζόμενους, παρακάμπτοντας τις χρηματιστηριακές αγορές. Αγοραστές των μετοχών αυτών ήταν θεσμικοί επενδυτές όπως Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, το MGX από τα Εμιράτα και η T. Rowe Price. Η συναλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη της αποτίμησης της OpenAI στα 500 δισ. δολάρια. Η OpenAI παραμένει ζημιογόνος παρά τα 2 δισ. δολάρια μηνιαίων εσόδων. Η συγκέντρωση νέου πλούτου σε λίγες εκατοντάδες εργαζόμενων της ίδιας πόλης άλλαξε θεαματικά την αγορά ακινήτων του Σαν Φρανσίσκο. Προτού καν χτυπήσει το καμπανάκι της Wall Street.
Γιατί ξύπνησε το Bitcoin
-Η παγκόσμια πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, προβλέπει ότι υπάρχει 74% πιθανότητα να ψηφιστεί στις ΗΠΑ, το περίφημο Clarity Act εντός του 2026. Πριν από τρεις εβδομάδες το ποσοστό ήταν στο 45%. Το Clarity Act είναι ο νόμος που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, δίνοντας αποκλειστική εποπτεία στο CFTC για τα spot markets ψηφιακών εμπορευμάτων, διατηρώντας παράλληλα τη δικαιοδοσία της SEC για τα investment contract assets. To CFTC (Commodity Futures Trading Commission) είναι η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ που εποπτεύει τις αγορές παραγώγων: futures, options και swaps σε εμπορεύματα, επιτόκια, νομίσματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Με απλά λόγια ο νέος νόμος, χαράζει για πρώτη φορά σαφή όρια ανάμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την CFTC. Το κεντρικό εμπόδιο που λύθηκε στο Κογκρέσο, αφορούσε τα stablecoins. Οι γερουσιαστές Τίλλις και Αλσομπρουκς συμφώνησαν τελικά σε ένα κείμενο που απαγορεύει στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, να προσφέρουν τόκο επί καταθέσεων stablecoin. Έτσι ικανοποιήθηκαν οι τράπεζες. Επιτρέπει όμως «ανταμοιβές» συνδεδεμένες με «επενδυτική» δραστηριότητα στα stablecoins. Αν ψηφιστεί o νόμος Clarity Act, για πρώτη φορά η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα έχει σαφείς κανόνες για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανοίγοντας την πόρτα σε θεσμικά κεφάλαια που σήμερα παραμένουν στο περιθώριο λόγω νομικής αβεβαιότητας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Οι μεγαλοξενοδόχοι, η κυβέρνηση και το δύσκολο deal του χωροταξικού
-Στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο «The Ilisian» που συμβολίζει τη νέα εποχή της αθηναϊκής φιλοξενίας, δόθηκε χθες το πρωί το ραντεβού κορυφής για τον ελληνικό τουρισμό. Ύστερα από αναμονή 14 ετών, το νέο χωροταξικό πλαίσιο του κλάδου έφερε στην ίδια αίθουσα όλους σχεδόν τους μεγάλους παίκτες της αγοράς: από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και την οικογένεια Σμπώκου μέχρι τον Ευτύχη Βασιλάκη της Aegean, τον Γιάννη Χατζή, τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Γιάννη Παράσχη και δεκάδες ακόμη επιχειρηματίες, ξενοδόχους, στελέχη και θεσμικούς παράγοντες. Ο Σταύρος Παπασταύρου και η Όλγα Κεφαλογιάννη επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη λογική του νέου πλαισίου, ισορροπώντας ανάμεσα στις αυστηρότερες προβλέψεις, τις απαγορεύσεις και την ανάγκη να σταλεί μήνυμα ότι η τουριστική ανάπτυξη αποκτά πλέον πιο σαφείς κανόνες. Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον βρισκόταν μάλλον εκτός μικροφώνων. Στα πηγαδάκια μετά την εκδήλωση, αρκετοί από τους ανθρώπους του τουρισμού εμφανίζονταν σαφώς πιο ψύχραιμοι σε σχέση με το πολεμικό κλίμα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, όταν είχαν φτάσει να συζητούν ακόμη και προσφυγές στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση αγνόησε από τον σχεδιασμό τους ξενοδόχους. Οι αντιρρήσεις παραμένουν, αλλά τουλάχιστον χθες οι τόνοι έδειχναν να πέφτουν μετά τη διάθεση της κυβέρνησης να βάλει πλάτη σε μια άτυπη διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου.
Χαμόγελα στη Ρουμανία για τη ΔΕΗ
-Εκτός συνόρων πάμε τώρα, καθώς το σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συζητείται εντόνως και στη Ρουμανία, όπου η παρακολούθηση απ' τα ΜΜΕ είναι αρκετά στενή. Κι αυτό καθώς αντιμετωπίζουν την αύξηση ως τη βάση για έναν κύκλο σημαντικών επενδύσεων στην οικονομία τους. Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο που παρουσίασε η διοίκηση Στάσση περίπου το 21% του πενταετούς σχεδίου των 24 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί στη Ρουμανία για την περαιτέρω ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της θυγατρικής, ήτοι περίπου 5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εικόνα στο Βουκουρέστι επιβεβαιώνει τη στόχευση: μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες της ΔΕΗ σε κεντρικά σημεία της πόλης και έξω απ' το αεροδρόμιο δείχνουν ότι η παρουσία της δεν είναι μόνο επενδυτική, αλλά και εμφανής στην καθημερινότητα της αγοράς.
Στην εκκίνηση η αύξηση των 4 δισ. ευρώ
-Όσο για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο-μαμούθ των 24 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, το ενδιαφέρον της αγοράς και των μεγάλων χαρτοφυλακίων παραμένει έντονο. Η διαδικασία υλοποίησης του εγχειρήματος μπαίνει σε ράγες ουσιαστικά σήμερα Τρίτη 12/5, καθώς η Επιχείρηση ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Ακολουθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου η έκτακτη γενική συνέλευση όπου οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την υλοποίηση της ΑΜΚ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει λίγες ημέρες αργότερα. Οι επαφές των συμβούλων και της διοίκησης με επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλους οίκους στο εξωτερικό είναι διαρκείς, καθώς το πλάνο για διεθνή επέκταση με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη θα μεταμορφώσει τον Όμιλο. Χαρακτηριστικά, η Citi σε έκθεσή της με την οποία ανέβασε την τιμή-στόχο στα €22,60 από €19 προηγουμένως, ανέφερε πως το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕH για την περίοδο 2026 με 2030 μεταβάλλει το μέγεθος, τη γεωγραφική εμβέλεια και το προφίλ κερδοφορίας του Ομίλου.
H Ryanair βγήκε στην κόντρα
-Δεν έχει τέλος το… σήριαλ Ryanair, η οποία εκτός από το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη για το φθινόπωρο που ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή με αιτιολογία τις υψηλές χρεώσεις, χθες έγινε γνωστό ότι έχει υποβάλει ένσταση προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το θέμα των τελών του 2026 στο Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας. Η ένσταση υποβλήθηκε μέσα στον Απρίλιο, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν στις αρχές του έτους με το ΔΑΑ για το θέμα των τελών, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πρόκειται για προσφιλή τακτική της εταιρείας, αφού η μεγαλύτερη low cost ευρωπαϊκή αεροπορική είχε πράξει αναλόγως και πέρυσι, με τη σχετική ένσταση να απορρίπτεται τελικά, ενώ προσεχώς αναμένονται και τα αποτελέσματα της εφετινής κίνησης.
Η Τράπεζα Ηπείρου παίζει εκτός έδρας
-Το πρώτο της κατάστημα εκτός Ιωαννίνων, ανοίγει η Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, με τις προσλήψεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν θέσεις και για το κατάστημα Πάργας που λειτουργεί ως φυσική γέφυρα μεταξύ Ηπείρου και Ιονίου. Στον ορίζοντα του 2026 βρίσκεται και η Κέρκυρα, με τελικό προορισμό την Αθήνα. Πριν από ένα χρόνο, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και της Capstone Capital, επενδυτικού οχήματος του εφοπλιστή Πέτρου Νομικού, για επένδυση 30 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι τυπικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν… με τους γνωστούς ελληνικούς ρυθμούς, αλλά τώρα η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (32% επί των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων Ενεργητικού), από τις υψηλότερες στο τραπεζικό μας σύστημα και ετοιμάζεται να διεκδικήσει μερίδια αγοράς σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Σύντομα, θα ανοίξει κατάστημα και στην Αθήνα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Βουγιούκας, εδώ και καιρό επιμένει σε μια απλή αλλά αποκαλυπτική αριθμητική. Από τις περίπου 850.000 επιχειρήσεις στη χώρα, μόλις 50.000 θεωρούνται «bankable» από το υπάρχον σύστημα. Ο ίδιος εκτιμά ότι πολύ περισσότερες μπορούν να ενταχθούν, εφόσον βρουν έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας εφοπλιστής με έδρα το Λονδίνο αποφάσισε να βάλει 30 εκατ. ευρώ σε μια τράπεζα με έδρα τα Ιωάννινα.
Η Deutsche Bank λέει δεν βλέπει κίνδυνο για ΟΤΕ
-Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγoυς μήνες η Deutsche Bank δείχνει να επιχειρεί να υποβιβάσει την είσοδο της ΔΕΗ στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. Τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από συνάντηση με στελέχη της ΔΕΗ, η BD σε report για τα telecoms είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τη στρατηγική της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες τονίζοντας πως θα αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες με το εγχείρημα της στις οπτικές ίνες. Σημείωνε τότε, μάλιστα, πως η ΔΕΗ ξοδεύει περισσότερα με την ελπίδα να ανακτήσει κάποιες από τις δαπάνες των 250 εκατ. ευρώ που έκανε στις τηλεπικοινωνίες μέχρι στιγμής. Η DB επανήλθε χθες με νέο report αμφισβητώντας σφόδρα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, πως η ΔΕΗ δεν θα μπει τελικά στην κινητή τηλεφωνία, στον απόηχο της συμμετοχή της Επιχείρησης στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος. Ο οίκος επικαλείται κυρίως τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κινητή τηλεφωνία αλλά και όσα διαπίστωσαν οι αναλυτές της στις προ μηνών συναντήσεις τους με τη ΔΕΗ. Επίσης, οι αναλυτές της DB λένε πως θα δυσκολεύονταν να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο τη λογική της ΔΕΗ να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατασκευάζοντας ένα 4ο δίκτυο στην Ελλάδα ή στη χονδρική σε ένα υπάρχον δίκτυο, για να ενισχύσει την ελκυστικότητα της δικής της προσφοράς στις ευρυζωνικές συνδέσεις και έτσι να κερδίσει πίσω μέρος του επιπλέον κεφαλαίου που δαπανά εκεί.
To heavy metal οικονομικό παρασκήνιο
-Οι Metallica ευχαρίστησαν τους 90.000 θεατές που συμμετείχαν στην σαββατιάτικη συναυλία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι το συγκρότημα είχε εξετάσει τη δυνατότητα να δώσουν και μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη όπου υπάρχει τεράστιος πληθυσμός νέων ανθρώπων. Φαίνεται όμως πως οι γείτονες δεν ήθελαν τους Metallica στην Κωνσταντινούπολη ως σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας M72. Απαίτησαν 600.000 ευρώ ως κόστος ενοικίασης του γηπέδου και επιπλέον 262.000 σε τελωνειακές επιβαρύνσεις για τον εξοπλισμό, το εντυπωσιακό 360° σκηνικό της μπάντας που μεταφέρεται με δεκάδες φορτηγά. Αντιθέτως η Αθήνα, έκλεισε τη συμφωνία με ενοίκιο €75.000 για το ΟΑΚΑ και φυσικά μηδενικές τελωνειακές επιβαρύνσεις λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός ΕΕ. Τα εισιτήρια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ εξαντλήθηκαν μέσα σε δύο ώρες ενώ στη…. δευτερογενή αγορά θέσεις που κόστιζαν €147, πουλήθηκαν ακόμη και €300 ενώ υπήρχαν και premium θέσεις που χρεώθηκαν €3.460.
Οι προβλέψεις για άνοδο στα επιτόκια
-Κορύφωση των καταθετικών επιτοκίων της ΕΚΤ το 2027 προβλέπει η Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, τον Απρίλιο ως προς την πορεία της καμπύλης των επιτοκίων βλέπει τα καταθετικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά μέσο όρο στο 2,6% το 2027, ενώ για το 2028 εκτιμά υποχώρηση που θα οδηγήσει τα επιτόκια στο 2,5%. Όσον αφορά το 2026, διαβλέπει άνοδο στο 2,25% στο τρίτο τρίμηνο, 2,3% το τέταρτο τρίμηνο και εν συνεχεία περαιτέρω άνοδο την επόμενη χρονιά, ενώ για τις εκτιμήσεις για το Euribor εξαμήνου, βλέπει κορύφωση το τέταρτο τρίμηνο του έτους στο 2,8% και διατήρηση του επιπέδου αυτού έως το 2028. Οι αναλυτές πάντως σε ό,τι αφορά τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αναμένουν 0,25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και άλλη τόση αύξηση τον Σεπτέμβριο. Θεωρούν δε, πως ο κύβος ερρίφθη σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ολική επαναφορά της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο
-Μια ματιά, πάντως, στα ομολογουμένως δυνατά οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου, καταγράφουν μια σαφή τάση στο δανειακό χαρτοφυλάκιο: την ολική επαναφορά της λιανικής τραπεζικής. Άλλωστε αυτό αποτελεί γενικότερη τάση. Η στεγαστική πίστη καταγράφει δάνεια 4,14 δισ. και σε 0,56 δισ. ανέρχονται λοιπά δάνεια λιανικής. Την ίδια στιγμή, η αμέσως επόμενη κατηγορία που είναι ο δανεισμός στον κλάδο φιλοξενίας ανέρχεται στα 1,27 δισ. ευρώ. Συνολικά πάντως, η επιχειρηματική πίστη διαμορφώνεται στα 6,20 δισ. ευρώ. Εντυπωσιακό πάντως είναι το γεγονός πως τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,1% του χαρτοφυλακίου της, το οποίο φέρει, όπως και η ίδια λέει, ενέχυρα πολύ υψηλής ποιότητας.
«Καπετάνιοι» της ελληνόκτητης ναυτιλίας οι ελληνικές τράπεζες
-Σε μια περίοδο όπου το διεθνές τραπεζικό σύστημα τηρεί ολοένα και μεγαλύτερες αποστάσεις από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, λόγω αυστηρότερων κανονισμών ESG, αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και γεωπολιτικού ρίσκου, οι ελληνικές τράπεζες αυξάνουν τη χρηματοδότηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας και ειδικά των νεότευκτων πλοίων. Τα πρόσφατα στοιχεία της Petrofin Research για το 2025 αποτυπώνουν μια βαθιά αλλαγή ισορροπιών. Οι συνολικές τραπεζικές δεσμεύσεις για νέα πλοία ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν στα 8,72 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 3,24% σε σχέση με το 2024. Το πιο ουσιαστικό όμως δεν είναι η αύξηση καθαυτή. Είναι ποιος βάζει πλέον τα χρήματα. Για πρώτη φορά μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, οι ελληνικές τράπεζες ανακτούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν χώρο που παραδοσιακά κυριαρχούσαν ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία και την Ολλανδία. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Η εικόνα δείχνει ότι η ελληνική τραπεζική αγορά έχει πλέον επανακτήσει αξιοπιστία και κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν increasingly συνεργασίες με τράπεζες που κατανοούν τη «γλώσσα» της ναυτιλίας και μπορούν να κινούνται γρήγορα, χωρίς τις βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες των ξένων ομίλων.
Κυρίαρχη η Πειραιώς
-Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση είναι η Πειραιώς. Με χαρτοφυλάκιο 2,09 δισ. δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις νεότευκτων και με το 81% του συνολικού ναυτιλιακού της exposure να αφορά νέα πλοία, η Πειραιώς δείχνει ξεκάθαρα ότι βλέπει τη ναυτιλία όχι ως «ρίσκο», αλλά ως στρατηγικό στοίχημα ανάπτυξης. Το γεγονός ότι μέσα σε έναν χρόνο αύξησε κατά 14% τη συμμετοχή της στα νέα projects, αποκαλύπτει επιθετική επέκταση σε έναν τομέα όπου οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες επιλέγουν περιορισμό έκθεσης. Ισχυρή παραμένει και η θέση της Εθνικής Τράπεζας, με 2,52 δισ. δολάρια σε χρηματοδοτήσεις νεότευκτων πλοίων. Παρά τη μικρή ετήσια κάμψη, η Εθνική συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας ρευστότητας για τις μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες, επιβεβαιώνοντας ότι οι ιστορικοί δεσμοί τραπεζών και εφοπλιστών όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά ενισχύονται ξανά. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η Eurobank, η οποία έχει χτίσει ισχυρή παρουσία σε χρηματοδοτήσεις «πράσινων» και τεχνολογικά προηγμένων πλοίων, με δεσμεύσεις 1,8 δισ. δολαρίων. Η στρατηγική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η διεθνής ναυτιλία εισέρχεται βίαια στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης και των αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η άνοδος της Alpha Bank, που αύξησε κατά 16% τις χρηματοδοτήσεις νεότευκτων.
Η ουσία
-Και εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες μειώνουν την έκθεσή τους στη ναυτιλία, χαρακτηριστική η υποχώρηση της ABN AMRO Bank, οι ελληνικές τράπεζες καλύπτουν το κενό και μετατρέπονται σταδιακά σε βασικούς χρηματοδότες του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ελληνική ναυτιλία αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία στη χρηματοδότηση των επενδύσεών της, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από ξένα syndications και διεθνείς ομίλους και ότι οι ελληνικές τράπεζες επανασυνδέονται με έναν από τους πιο ισχυρούς και κερδοφόρους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα νέο «δίδυμο» τραπεζών- ναυτιλίας που μπορεί να επηρεάσει συνολικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Από τον Πειραιά στο Ντουμπάι: Η νέα κίνηση του Βύρωνα Βασιλειάδη
-Ο Βύρων Βασιλειάδης συνεχίζει με σταθερά βήματα τη διεύρυνση της παρουσίας της V Group στο εξωτερικό, επιλέγοντας αυτή τη φορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αδειοδότηση της νέας εταιρείας ANTIPOLLUTION ENVIRONMENT SERVICES L.L.C S.O.C στο Ντουμπάι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής τοποθέτησης του ομίλου σε αγορές με ισχυρή σύνδεση με τη ναυτιλία και την ενέργεια. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής ναυτιλία στρέφεται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμόρφωσης και αντιμετώπισης ρύπανσης. Η V Group αποκτά φυσική παρουσία σε μια αγορά όπου δημιουργείται αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες περιβαλλοντικές υπηρεσίες προς τη ναυτιλία. Με την κίνηση αυτή ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Για όσους παρακολουθούν τις κινήσεις του Β.Β. , η επέκταση στο Ντουμπάι δείχνει επίσης ότι η V Group επιλέγει να τοποθετηθεί εγκαίρως σε περιοχές όπου οι επενδύσεις στη «πράσινη» ναυτιλία και στις περιβαλλοντικές υποδομές αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.
Στο Παρίσι
-Στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της TPICAP στο οποίο για πρώτη φορά συμμετείχαν ελληνικές εισηγμένες εταιρείες. Στο συνέδριο μεταξύ άλλων ξεχώρισε η ΑΒΑΞ με περισσότερες από 20 «επισκέψεις» θεσμικών. Ο ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος μετέβη στη γαλλική πρωτεύουσα με τον ούριο άνεμο που του έδωσαν οι πρόσφατες εκθέσεις της Eurobank (έναρξη κάλυψης με τιμή στόχο €4,85) και της Πειραιώς (αναβάθμιση τιμής στόχου σε €4,50 από €3,30 προηγουμένως). Η αποτίμηση της εταιρείας παραμένει ακόμη ελκυστική (EV/EBITDA < 6x) με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον από θεσμικούς που βλέπουν ένα πετυχημένο story.
Τα παράγωγα δείχνουν σημαντική αλλαγή
-Η αγορά παραγώγων δείχνει ότι μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες το κλίμα στις αγορές έχει αλλάξει θεαματικά. Εκεί όπου στα τέλη Μαρτίου κυριαρχούσαν οι φόβοι για ύφεση, γεωπολιτικές εντάσεις και μαζικό de-risking, σήμερα οι επενδυτές εμφανίζονται ξανά πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο. Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι αυτής της μεταστροφής προέρχεται από την αγορά options. Στις 27 Μαρτίου, o δείκτης Gamma Exposure (δείκτης που δείχνει πώς είναι «τοποθετημένες» οι μεγάλες τράπεζες και οι market makers στην αγορά options) κατέγραψε μία από τις πιο αρνητικές ενδείξεις στην ιστορία (-7,24 δισ. δολάρια - η δεύτερη πιο αρνητική ένδειξη GEX που έχει καταγραφεί ποτέ, πίσω μόνο από τον Ιανουάριο του 2022) , αντανακλώντας έντονη νευρικότητα και αυξημένο φόβο για βίαιες κινήσεις στις μετοχές. Έξι εβδομάδες αργότερα, η εικόνα έχει πλήρως αντιστραφεί, με το Gamma Exposure να βρίσκεται πλέον σε ένα από τα υψηλότερα θετικά επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ (+21,3 δισ. δολάρια, που αποτελεί πλέον την 8η υψηλότερη θετική ένδειξη GEX στην ιστορία). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αγορά περνά από φάση ακραίας αβεβαιότητας σε περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας και αισιοδοξίας. Οι επενδυτές δείχνουν να στοιχηματίζουν ξανά σε επιτάχυνση της ανάπτυξης, συνέχιση του επενδυτικού κύκλου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και χαμηλότερη μεταβλητότητα στις αγορές. Αναλυτές επισημαίνουν ότι παρόμοιες ενδείξεις είχαν εμφανιστεί και το 2021, σε μια περίοδο όπου οι αγορές συνέχισαν να κινούνται έντονα ανοδικά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ιστορία θα επαναληφθεί, ωστόσο δείχνει πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η ψυχολογία των επενδυτών μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η φορολογία της ελπίδας
-Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο στις πάσης φύσεως λοταρίες. Πληρώνουν περισσότερα από ό,τι δαπανούν συνολικά για κινηματογράφο, βιβλία, συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις μαζί. Το 2023 καταγράφηκε ένα ιστορικό ρεκόρ με δαπάνες ύψους 113 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2024 οι πωλήσεις έφτασαν τα 104,7 δισεκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2008. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι περίπου 40 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι τακτικοί παίκτες λοταρίας, καλύπτουν το 80% της συνολικής δαπάνης για τον επίσημο τζόγο και ανήκουν κατά κύριο λόγο στις πιο ευάλωτες εισοδηματικά κατηγορίες, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 2.500 δολάρια ετησίως.
Η ζημιογόνος OpenAI μοιράζει bonus και αλλάζει το real estate της Καλιφόρνιας
-Η Wall Street Journal αποκάλυψε προχθές, ότι τον περασμένο Οκτώβριο, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι της OpenAI -νυν και πρώην- ρευστοποίησαν μετοχές συνολικής αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθένας εισέπραξε κατά μέσο όρο 11 εκατομμύρια δολάρια. Για 75 από αυτούς, το ποσό έφτασε τα $30 εκατομμύρια. Όσοι πήραν μετοχές 7 χρόνια πριν, είδαν την αξία τους να πολλαπλασιάζεται πάνω από 100 φορές, σε μια περίοδο που ο Nasdaq τριπλασιάστηκε. Έχει ενδιαφέρον ο μηχανισμός. Ήταν tender offer που ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας για να παρέχουν ρευστό στους εργαζόμενους, παρακάμπτοντας τις χρηματιστηριακές αγορές. Αγοραστές των μετοχών αυτών ήταν θεσμικοί επενδυτές όπως Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, το MGX από τα Εμιράτα και η T. Rowe Price. Η συναλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη της αποτίμησης της OpenAI στα 500 δισ. δολάρια. Η OpenAI παραμένει ζημιογόνος παρά τα 2 δισ. δολάρια μηνιαίων εσόδων. Η συγκέντρωση νέου πλούτου σε λίγες εκατοντάδες εργαζόμενων της ίδιας πόλης άλλαξε θεαματικά την αγορά ακινήτων του Σαν Φρανσίσκο. Προτού καν χτυπήσει το καμπανάκι της Wall Street.
Γιατί ξύπνησε το Bitcoin
-Η παγκόσμια πλατφόρμα στοιχηματισμού Polymarket, προβλέπει ότι υπάρχει 74% πιθανότητα να ψηφιστεί στις ΗΠΑ, το περίφημο Clarity Act εντός του 2026. Πριν από τρεις εβδομάδες το ποσοστό ήταν στο 45%. Το Clarity Act είναι ο νόμος που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, δίνοντας αποκλειστική εποπτεία στο CFTC για τα spot markets ψηφιακών εμπορευμάτων, διατηρώντας παράλληλα τη δικαιοδοσία της SEC για τα investment contract assets. To CFTC (Commodity Futures Trading Commission) είναι η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ που εποπτεύει τις αγορές παραγώγων: futures, options και swaps σε εμπορεύματα, επιτόκια, νομίσματα και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Με απλά λόγια ο νέος νόμος, χαράζει για πρώτη φορά σαφή όρια ανάμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την CFTC. Το κεντρικό εμπόδιο που λύθηκε στο Κογκρέσο, αφορούσε τα stablecoins. Οι γερουσιαστές Τίλλις και Αλσομπρουκς συμφώνησαν τελικά σε ένα κείμενο που απαγορεύει στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, να προσφέρουν τόκο επί καταθέσεων stablecoin. Έτσι ικανοποιήθηκαν οι τράπεζες. Επιτρέπει όμως «ανταμοιβές» συνδεδεμένες με «επενδυτική» δραστηριότητα στα stablecoins. Αν ψηφιστεί o νόμος Clarity Act, για πρώτη φορά η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα έχει σαφείς κανόνες για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανοίγοντας την πόρτα σε θεσμικά κεφάλαια που σήμερα παραμένουν στο περιθώριο λόγω νομικής αβεβαιότητας.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα