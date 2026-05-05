AΔΜΗE: «Πράσινο φως» στο 10ετές με αναθεωρήσεις €1,6 δισ. – Εκτίναξη κόστους σε διασυνδέσεις και «στοπ» σε κτηριακά έργα
AΔΜΗE: «Πράσινο φως» στο 10ετές με αναθεωρήσεις €1,6 δισ. – Εκτίναξη κόστους σε διασυνδέσεις και «στοπ» σε κτηριακά έργα
Η ΡΑΕΕΥ ενέκρινε το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ με μεγάλες αποκλίσεις κόστους σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Ιταλία - Σαφείς παρατηρήσεις ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ανάγκη πληρέστερης τεκμηρίωσης
Με γενναία αναθεώρηση του κεφαλαιουχικού κόστους κατά 1,6 δισ. ευρώ για τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και με σαφείς παρατηρήσεις ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ανάγκη πληρέστερης τεκμηρίωσης, πήρε το «πράσινο φως» από τη ΡΑΑΕΥ το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ.
Στο επίκεντρο του αναθεωρημένου σχεδιασμού που θα αξιολογηθεί και από τους επενδυτές ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ., βρίσκονται οι υποδομές καλωδίων που αποτελούν βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Οι επικαιροποιήσεις στους προϋπολογισμούς αποτυπώνουν τις νέες συνθήκες στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και την αυξημένη τεχνική και κατασκευαστική πολυπλοκότητα των έργων.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε έργα όπως η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η νέα διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, η ολοκλήρωση της Δ΄ Φάσης των Κυκλάδων και η διασύνδεση Κρήτης–Αττικής επανεξετάζεται το κόστος σε πιο ρεαλιστική βάση, διαμορφώνοντας μια επικαιροποιημένη εικόνα για τις επενδυτικές ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.
Η ΡΑΑΕΥ, από την πλευρά της, δίνει έμφαση στην πιο συστηματική παρακολούθηση της προόδου των έργων, ζητώντας μεγαλύτερη συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ενίσχυση της τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο επίκεντρο του αναθεωρημένου σχεδιασμού που θα αξιολογηθεί και από τους επενδυτές ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ., βρίσκονται οι υποδομές καλωδίων που αποτελούν βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ασφάλειας τροφοδοσίας και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Οι επικαιροποιήσεις στους προϋπολογισμούς αποτυπώνουν τις νέες συνθήκες στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και την αυξημένη τεχνική και κατασκευαστική πολυπλοκότητα των έργων.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε έργα όπως η διασύνδεση των Δωδεκανήσων, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η νέα διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, η ολοκλήρωση της Δ΄ Φάσης των Κυκλάδων και η διασύνδεση Κρήτης–Αττικής επανεξετάζεται το κόστος σε πιο ρεαλιστική βάση, διαμορφώνοντας μια επικαιροποιημένη εικόνα για τις επενδυτικές ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.
Η ΡΑΑΕΥ, από την πλευρά της, δίνει έμφαση στην πιο συστηματική παρακολούθηση της προόδου των έργων, ζητώντας μεγαλύτερη συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ενίσχυση της τεχνικής και οικονομικής τεκμηρίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα