Μυστήριο με αεροσκάφος ανεφοδιασμού των ΗΠΑ: Σήμανε συναγερμό πάνω από το Ορμούζ κι εξαφανίστηκε από τα ραντάρ
Δύο ελικόπτερα σηκώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ - Η εξαφάνιση του Stratotanker σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης «Project Freedom»
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης για τις αμερικανικές δυνάμεις στον εναέριο χώρο πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς ένα τάνκερ ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, αφού πρώτα εξέπεμψε τον κωδικό «7700» - το διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης - σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ανοικτών πηγών και αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δύο ελαφρά ελικόπτερα H125 απογειώθηκαν λίγο αργότερα από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, υποδηλώνοντας ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν είχε επιβεβαιώσει το περιστατικό μέχρι στιγμής, ενώ τα αίτια της εξαφάνισης δεν είχαν άμεσα προσδιοριστεί.
Η εξαφάνιση σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης «Project Freedom», της αμερικανικής αποστολής καθοδήγησης που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 4 Μαΐου, με στόχο τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, το οποίο ελέγχει το πέρασμα από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε προειδοποιήσει μία ημέρα νωρίτερα τις ΗΠΑ να μην εισέλθουν στην περιοχή.
Το KC-135 Stratotanker είναι ένα αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και επιχειρεί στην περιοχή από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη χάσει πολλαπλά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν. Στις 12 Μαρτίου, ένα KC-135 συνετρίβη πάνω από το δυτικό Ιράκ μετά από σύγκρουση στον αέρα με δεύτερο τάνκερ σε φιλικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των έξι μελών του πληρώματος.
Ειδικοί στον τομέα της άμυνας έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι ο στόλος των KC-135 παρουσιάζει περιορισμούς στη διασύνδεση στο πεδίο της μάχης, κάτι που αποτελεί μειονέκτημα σε περιοχές υψηλής έντασης. Όπως είχε αναφερθεί τον Μάρτιο, τα αεροσκάφη αυτά δεν διαθέτουν επαρκείς ασφαλείς επικοινωνίες πέραν της οπτικής επαφής, γεγονός που περιορίζει την επίγνωση απειλών από τα πληρώματα.
Η βάση Αλ Ουντέιντ, κύριος αεροπορικός κόμβος των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Στενών του Ορμούζ.
Η αναφορά της Τρίτης ήρθε λίγες ώρες μετά την άρνηση του Ιράν ότι ευθύνεται για επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα τη Δευτέρα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την επιχείρηση «Project Freedom» ως «Project Deadlock» (αδιέξοδο), προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον και το Άμπου Ντάμπι να μην «παρασυρθούν ξανά σε αδιέξοδο».
BREAKING: Flightpath of the US KC-135R Stratotanker before signal loss over the Strait of Hormuz, with the aircraft descending while squawking general emergency and heading toward Qatar. Currently unclear if it crashed or landed.— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 5, 2026
Powerful regional-level AIS/GPS jamming and… pic.twitter.com/jr7alJEUtj
A US Air Force KC-135 is squawking 7700 flying in the direction of Doha. https://t.co/wxldcwLX1g— Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2026
For more information on 'Squawking 7700' please see https://t.co/nW7vZ4JgMF pic.twitter.com/AYffNcZGKt
Τα Στενά του Ορμούζ διακινούν περίπου το 20% της παγκόσμιας θαλάσσιας προσφοράς πετρελαίου. Η εμπορική κίνηση στην περιοχή έχει μειωθεί πάνω από 90% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ αγορές προβλέψεων εκτιμούν ότι η πιθανότητα πλήρους επαναλειτουργίας πριν από τον Ιούνιο παραμένει κάτω από 40%.
