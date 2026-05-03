Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Ερχονται φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος για τα νοικοκυριά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Ερχονται φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος για τα νοικοκυριά

Πώς μπορείτε πλέον να τοποθετήσετε μικρά φωτοβολταϊκά και να «κουρέψετε» τον λογαριασμό του ρεύματος με απλές διαδικασίες

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Ερχονται φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος για τα νοικοκυριά
Η ενέργεια περνάει στα χέρια των πολιτών με το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η ρύθμιση αυτή ενισχύει την «ενεργειακή Δημοκρατία», δίνοντας σε κάθε νοικοκυριό τη δυνατότητα να παράγει τη δική του καθαρή ενέργεια.

Μικρά συστήματα, μεγάλη οικονομία

Η νέα νομοθεσία εστιάζει στα συστήματα ισχύος έως 800W, τα οποία θεωρούνται ιδανικά για αστικά περιβάλλοντα και διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους και αυτά τα μικρά συστήματα μπορούν να προσφέρουν άμεση ανακούφιση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος με απλό και γρήγορο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης