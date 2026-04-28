3 ιταλικά νησιά που όλοι θα συζητούν τα επόμενα χρόνια
Ανέγγιχτα από τον μαζικό τουρισμό, συνδυάζουν αυθεντικότητα και ιταλική κουλτούρα, εστιάζοντας στην ουσία παρά στον εντυπωσιασμό
Διαχρονικό θέλγητρο για όσους ονειρεύονται την καλοκαιρινή εκδοχή της Dolce Vita, τα ιταλικά νησιά και παραθαλάσσια θέρετρα ενσαρκώνουν την πιο κοσμοπολίτικη εκδοχή της θερινής ευδαιμονίας. Προορισμοί σαν το Κάπρι και την Ακτή του Αμάλφι, το Cinque Terre, τη Σικελία και την Ίσκια, τρέφουν το μύθο τους με τις αφίξεις εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο, θυσιάζοντας συχνά την αυθεντική εμπειρία στο βωμό της τουριστικής υπερκατανάλωσης.
Πέρα όμως από τα εμβληματικά αυτά hotspots, υπάρχει μια άλλη, λιγότερο προβεβλημένη νησιωτική Ιταλία. Νησιά που διατηρούν τους ρυθμούς και την ταυτότητά τους, που δεν επιδεικνύουν κραυγαλέα την ομορφιά τους, αλλά την αποκαλύπτουν σταδιακά σε όσους επιλέγουν να τα ανακαλύψουν. Εκείνα που μακριά από trendy λίστες, συνθέτουν μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο προσωπικό εύρημα παρά οργανωμένο ταξιδιωτικό πλάνο.
Πρότσιντα (Procida)
Με ατμόσφαιρα βγαλμένη από ιταλική ταινία εποχής, η Πρότσιντα απλώνεται σε παστέλ αποχρώσεις δίπλα στη θάλασσα, με τα σφιχταγκαλιασμένα σπίτια της να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της Marina Corricella και τους ψαράδες να επισκευάζουν τα δίχτυα τους τα ζεστά απογεύματα πλάι σε μικρά καΐκια που λικνίζονται νωχελικά. Στο μικρότερο νησί του Κόλπου της Νάπολης, η ζωή είναι πιο αργή, ο χρόνος κυλά με ρυθμούς που μοιάζουν σχεδόν ξεχασμένοι και η αυθεντική εκδοχή της ιταλικής νησιωτικής καθημερινότητας παραμένει λιτή και ανεπιτήδευτα γοητευτική.
Κατηφορικά σοκάκια, απλωμένες μπουγάδες που ανεμίζουν στο θαλασσινό αεράκι, γραφικοί κολπίσκοι και ηφαιστειογενείς παραλίες με σκούρα άμμο, σκιαγραφούν εικόνες που μοιάζουν οικείες και ταυτόχρονα αυθεντικές. Ανάμεσα σε οχυρωμένους οικισμούς που κάποτε προστάτευαν τους κατοίκους από πειρατικές επιδρομές και σε παραθαλάσσια τραπέζια με ολόφρεσκα θαλασσινά, η Πρότσιντα εξακολουθεί να προσελκύει καλλιτέχνες, συγγραφείς και ταξιδιώτες που αναγνωρίζουν πότε ο χαρακτηρισμός «σαν καρτ ποστάλ» αποτυπώνει όντως την ουσία χωρίς να αρκείται σε εύκολους εντυπωσιασμούς.
