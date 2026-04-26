Στάση αναμονής στις κεντρικές τράπεζες για τα επιτόκια, ποιο μήνυμα θα στείλουν αυτήν την εβδομάδα
Οι κεντρικές τράπεζες της G7 κρατούν στάση αναμονής για τα επιτόκια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι ενεργειακές πιέσεις αναζωπυρώνουν τους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα
Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου ετοιμάζονται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι από τις ενεργειακές τιμές επαναφέρουν τους φόβους για νέα πληθωριστική πίεση.
Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και στις υπόλοιπες χώρες της G7 αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια μέσα στην εβδομάδα, παρακολουθώντας με αυξανόμενη ανησυχία το ενδεχόμενο οι υψηλότερες τιμές ενέργειας να τροφοδοτήσουν εκ νέου τον πληθωρισμό.
Οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν μέσα σε τρεις ημέρες από τις κεντρικές τράπεζες σε Ουάσιγκτον, Οτάβα, Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Τόκιο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε διατήρηση του κόστους δανεισμού στα τρέχοντα επίπεδα σε όλες τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες. Παρ’ όλα αυτά, οι κεντρικοί τραπεζίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν και στις πιθανές επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας.
Η συνολική στάση των κεντρικών τραπεζών αναμένεται να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι νομισματικές αρχές παραμένουν έτοιμες να παρέμβουν εφόσον χρειαστεί. Πρόκειται για μια προσέγγιση αρκετά διαφορετική από εκείνη που κυριαρχούσε στην αρχή της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν πολλοί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι η άνοδος του πληθωρισμού θα ήταν προσωρινή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα