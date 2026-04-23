Πετρέλαιο: Άλμα πάνω από τα 105 δολάρια το Brent υπό τον φόβο κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ
Η κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και οι φόβοι για νέα σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν εκτόξευσαν το Brent πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο και την Πέμπτη, καθώς η ένταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε οριακό σημείο, με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιβάλλουν παράλληλους αποκλεισμούς στη θαλάσσια δίοδο.
Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, κλείνοντας στα 105,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο περίπου 3%, τερματίζοντας στα 95,85 δολάρια το βαρέλι.
Το Ιράν συνεχίζει να απαιτεί από τα πλοία να λαμβάνουν άδεια από την Τεχεράνη για να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «απόλυτο έλεγχο» της θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα πλοία πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το αμερικανικό ναυτικό για να περάσουν από τα Στενά.
Η Ουάσινγκτον εφαρμόζει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου, ενώ η κίνηση δεξαμενόπλοιων στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις πλοίων εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας.
Το Ιράν κατέλαβε δύο φορτηγά πλοία στα Στενά την Τετάρτη, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει αρκετά ιρανικά πετρελαιοφόρα.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επανεκκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν και να «ολοκληρώσει την εξάλειψη της δυναστείας Χαμενεΐ».
Το Ισραήλ είχε σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Ali Khamenei, στις πρώτες ημέρες του πολέμου, με διάδοχό του να αναλαμβάνει ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού δικτύου N12, σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Mohammad Bagher Ghalibaf, παραιτήθηκε λόγω παρεμβάσεων των Φρουρών της Επανάστασης.
Το CNBC ανέφερε ότι δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο ενδεχόμενη παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης εντείνει τους φόβους των αγορών ότι η Τεχεράνη θα υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Τζον Κίλνταφ της Again Capital σχολίασε ότι η αγορά πετρελαίου ταλαντεύεται καθημερινά ανάμεσα σε αντικρουόμενες ειδήσεις σχετικά με την πολιτική Τραμπ απέναντι στο Ιράν. «Κάποιοι το λένε headline bingo, εγώ το λέω headline roulette», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η αγορά μπορεί να ξυπνήσει ξαφνικά αντιμέτωπη με πολύ σοβαρότερη κρίση προσφοράς και απότομη ανατίμηση των τιμών.
Παρότι ο Τραμπ παρέτεινε προσωρινά την εκεχειρία έπειτα από παρέμβαση Πακιστανών διαμεσολαβητών, τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να περιορίζουν τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου.
