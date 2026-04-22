Τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν επιχειρηματίες όσοι έχουν ΔΕΠΥ
Γιατί οι συμβατικοί χώροι εργασίας απωθούν όσους έχουν εκδηλώσει αυτή τη διαταραχή και πώς λειτουργούν ως επικεφαλής
Ως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ/ADHD) αναφέρεται η αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει παιδιά και ενήλικες και χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από επίμονα πρότυπα απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας.
Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, περιλαμβάνει ένα σύνολο προβλημάτων όπως δυσκολία στην συγκέντρωση, με τα παιδιά συχνά να εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να χτίζουν δύσκολα σχέσεις και να σημειώνουν κακή σχολική επίδοση. Τα συμπτώματα -ήπια, μέτρια ή σοβαρά- συνήθως ξεκινούν πριν την ηλικία των 12 ετών, ενώ σε ορισμένα παιδιά μπορούν να παρατηρηθούν ακόμα και από την ηλικία των 3 ετών.
Όπως επισημαίνεται, μερικές φορές τα συμπτώματα μειώνονται με την ηλικία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτά δεν αντιμετωπίζονται ποτέ και επομένως οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για να επιτύχουν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Η φαρμακευτική αγωγή και οι συμπεριφορικές θεραπείες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά με τα συμπτώματα, με την έγκαιρη διάγνωση να κάνει τη διαφορά.
300% περισσότερες πιθανότητες
Έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες με ΔΕΠΥ έχουν έως και 300% περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε σύγκριση με τους νευροτυπικούς συνομηλίκους τους. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το σύστημα εργασίας έχει σχεδιαστεί για να ανταμείβει τη συμμόρφωση σε ένα πλαίσιο κανονισμών, ενώ ο εγκέφαλος ατόμων με ΔΕΠΥ είναι προγραμματισμένος για καινοτομία, ενέργεια και δημιουργικότητα.
Δεν πρόκειται για κακούς υπαλλήλους, αλλά για ανθρώπους που αναζητούν διαρκώς ερεθίσματα, ενδιαφέροντα και συναισθηματική ή πνευματική διέγερση. Η εργασία βασίζεται σε γραμμικά χρονοδιαγράμματα, απαιτεί προσοχή, ενώ για παράδειγμα οι συσκέψεις προγραμματίζονται ακολουθώντας αυστηρό πρόγραμμα. Κάποιες ενέργειες που για κάποιον φαντάζουν απλές, όπως η σύνταξη ενός e-mail, για ανθρώπους με ΔΕΠΥ πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα.
