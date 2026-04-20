Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Περικοπές δρομολογίων και «ασφυξία» από το κόστος καυσίμων
Το δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου η επιβάρυνση από τα καύσιμα ήταν 36 εκατ. - Μειωμένη επιβατική κίνηση, εκτόξευση τιμών καυσίμων και περιορισμένη κρατική στήριξη φέρνουν τον κλάδο σε οριακό σημείο, με προειδοποιήσεις για νέες περικοπές και σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας
Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς η εκτόξευση του κόστους καυσίμων σε συνδυασμό με τη μειωμένη επιβατική κίνηση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τον κλάδο. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες περικοπές δρομολογίων, ενώ οι εταιρείες προειδοποιούν ότι, αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα ακολουθήσουν και άλλες.
Τα πρώτα «θύματα» είναι οι γραμμές προς τις Κυκλάδες. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη κοπεί ένα δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς–Πάρος–Νάξος, καθώς και ένα ακόμη προς τις δυτικές Κυκλάδες, ενώ από σήμερα 20 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου μειώνονται δρομολόγια συμβατικών πλοίων από την Ραφήνα. Εξέλιξη που αποτυπώνει τη δυσκολία των εταιρειών να διατηρήσουν το υφιστάμενο δίκτυο υπό συνθήκες εκρηκτικής αύξησης λειτουργικού κόστους.
Από τα περίπου 550 ευρώ ανά τόνο καυσίμου, το κόστος έχει φτάσει τα 1.200 ευρώ μέσα στο δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου, όπου μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν. Μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα, η επιβάρυνση για την ακτοπλοΐα υπολογίζεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Μάιο εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλα 18 εκατομμύρια.
Στο ήδη βαρύ αυτό πλαίσιο, οι ακτοπλόοι επισημαίνουν ότι η επιβατική κίνηση το Πάσχα κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 10%. Η εξέλιξη αυτή στερεί πολύτιμα έσοδα από έναν κλάδο που παραδοσιακά στηρίζεται στις περιόδους αιχμής για να ισορροπήσει τα κόστη του.
