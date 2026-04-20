Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Περικοπές δρομολογίων και «ασφυξία» από το κόστος καυσίμων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακτοπλοΐα Καύσιμα Επιβατική κίνηση

Το δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου η επιβάρυνση από τα καύσιμα ήταν 36 εκατ. - Μειωμένη επιβατική κίνηση, εκτόξευση τιμών καυσίμων και περιορισμένη κρατική στήριξη φέρνουν τον κλάδο σε οριακό σημείο, με προειδοποιήσεις για νέες περικοπές και σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας

Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς η εκτόξευση του κόστους καυσίμων σε συνδυασμό με τη μειωμένη επιβατική κίνηση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τον κλάδο. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες περικοπές δρομολογίων, ενώ οι εταιρείες προειδοποιούν ότι, αν η κατάσταση συνεχιστεί, θα ακολουθήσουν και άλλες.

Τα πρώτα «θύματα» είναι οι γραμμές προς τις Κυκλάδες. Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη κοπεί ένα δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς–Πάρος–Νάξος, καθώς και ένα ακόμη προς τις δυτικές Κυκλάδες, ενώ από σήμερα 20 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου μειώνονται δρομολόγια συμβατικών πλοίων από την Ραφήνα. Εξέλιξη που αποτυπώνει τη δυσκολία των εταιρειών να διατηρήσουν το υφιστάμενο δίκτυο υπό συνθήκες εκρηκτικής αύξησης λειτουργικού κόστους.

Από τα περίπου 550 ευρώ ανά τόνο καυσίμου, το κόστος έχει φτάσει τα 1.200 ευρώ μέσα στο δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου, όπου μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν. Μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα, η επιβάρυνση για την ακτοπλοΐα υπολογίζεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Μάιο εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλα 18 εκατομμύρια.

Στο ήδη βαρύ αυτό πλαίσιο, οι ακτοπλόοι επισημαίνουν ότι η επιβατική κίνηση το Πάσχα κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 10%. Η εξέλιξη αυτή στερεί πολύτιμα έσοδα από έναν κλάδο που παραδοσιακά στηρίζεται στις περιόδους αιχμής για να ισορροπήσει τα κόστη του.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης