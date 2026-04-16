Κέρδισες το Τζόκερ! Τι συμβαίνει όταν η ζωή σου γυρίζει ανάποδα ξαφνικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το φαινόμενο που έχει όνομα στη διεθνή βιβλιογραφία “Sudden Wealth Syndrome” είναι ένας από τους πιο περίεργους τρόπους του πώς η ζωή μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά σε ένα λεπτό

Υπάρχει μια σκηνή που επαναλαμβάνεται σε δεκάδες ντοκιμαντέρ για νικητές τυχερών παιχνιδιών: ο τυχερός κρατά το τσεκ, χαμογελώντας και συνήθως περιτριγυρισμένος από δεκάδες γνωστούς και “καλούς φίλους”. Πέντε χρόνια αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος δίνει συνέντευξη από ένα διαμέρισμα που νοικιάζει χωρίς να είναι πλαισιωμένος από τους “κολλητούς”. Το φαινόμενο ονομάζεται “Sudden Wealth Syndrome”. Δεν είναι επίσημη κλινική διάγνωση, αλλά ψυχολόγοι και οικονομικοί σύμβουλοι το αναγνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ως έναν από τους πιο ύπουλους τρόπους να σου γυρίσει η ζωή μπούμερανγκ. Το παράδοξο δεν είναι ότι κάποιοι κερδίζουν. Είναι ότι η νίκη τους καταστρέφει.

Η βασική αντίφαση είναι απλή. Ένας επιχειρηματίας που χτίζει περιουσία σε βάθος χρόνου, αποκτά παράλληλα την εμπειρία να τη διαχειριστεί. Ο νικητής λοταρίας δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Μεταπηδά από την οικονομική στενότητα στην αφθονία χωρίς κανένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς που να του λέει πώς να σταθεί απέναντι στα πολλά μηδενικά του λογαριασμού του.

Διαβάστε περισσότερα: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

