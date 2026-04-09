Και πάλι κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο λόγω αβεβαιότητας για την εκεχειρία Ιράν–ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΠΑ Ιράν Πετρέλαιο Στενά του Ορμούζ

Άνοδος για το αμερικανικό αργό και το Brent εν μέσω ανησυχιών για το Στενό του Ορμούζ και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή

Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου άγγιξε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι σήμερα, εξαιτίας των αμφιβολιών για την τύχη της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και της συνέχισης της παράλυσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Αφού κατέγραψε μεγάλη πτώση, κλείνοντας στα 94,41 δολάρια χθες Τετάρτη, το αμερικανικό αργό (WTI) παράδοσης Μαΐου ανέκαμψε κατά 5,83% στα 99,91 δολάρια γύρω στις 15:05 (ώρα Ελλάδςα) σήμερα, έχοντας ξεπεράσει για λίγο το όριο των 100 δολαρίων.

Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση Ιουνίου, κατέγραψε αύξηση 3,67% φτάνοντας τα 98,23 δολάρια.
Best of Network

Δείτε Επίσης