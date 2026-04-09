Ξεθωριάζει το ράλι στις ευρωαγορές, μεικτές τάσεις με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
Πτωτικά κινήθηκαν νωρίτερα οι ασιατικές αγορές, ενώ το πετρέλαιο ενισχύεται πέριξ των 97 δολάρια το βαρέλι
Σε μεικτό έδαφος άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζει ήδη σημάδια έντασης.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,09% στις 612,96 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 με άνοδο 0,26%, ο γερμανικός DAX με απώλειες 0,47%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,16%. O FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,05% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04%
Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας λιγότερο από 24 ώρες μετά τη συμφωνία. Ο ίδιος έκανε λόγο για τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, την είσοδο drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και την άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον εμπλουτισμό ουρανίου.
«Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες εντός και γύρω από το Ιράν έως ότου η Τεχεράνη συμμορφωθεί πλήρως με την «πραγματική συμφωνία», δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση μεγαλύτερης κλίμακας από οτιδήποτε έχει προηγηθεί.
Νωρίτερα, οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά στον απόηχο της διαμάχης. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,53%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε πτώση 1,38%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε απώλειες 0,77%, ενώ ο Topix κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,78%.
Το πετρέλαιο ενισχύεται με το brent στα 97,21 δολ./βαρέλι με άνοδο 2,62% και το αμερικανικό αργό στα 97,37 δολ. με άνοδο 3,14%
Οι σημερινές κινήσεις έρχονται μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή συνεδρίαση στην Ευρώπη την Τετάρτη, όταν ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,7%.
Μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν, οι Antofagasta, Lufthansa και EasyJet κατέγραψαν από τις μεγαλύτερες ανόδους της ημέρας, ενισχυόμενες περίπου κατά 10% η καθεμία.
