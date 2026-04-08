Σήμα συναγερμού για την ενέργεια: Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΥΠΕΝ με διαδοχικές συσκέψεις
Σήμα συναγερμού για την ενέργεια: Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΥΠΕΝ με διαδοχικές συσκέψεις
Φόβοι για πιέσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο, επιφυλακή για το ηλεκτρικό σύστημα το Πάσχα και αυξανόμενος κίνδυνος από τη Μέση Ανατολή
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, εν μέσω ενεργειακής αβεβαιότητας και με φόντο το Πάσχα, βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με διαδοχικές συσκέψεις, το ΥΠΕΝ ενεργοποιεί αντανακλαστικά κρίσης, επιχειρώντας να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα, σε μια περίοδο όπου οι εξωτερικές πιέσεις εντείνονται. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται αφενός η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος τις ημέρες χαμηλής ζήτησης του Πάσχα, και αφετέρου η επάρκεια σε φυσικό αέριο και καύσιμα υπό τη σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ήδη στην Ευρώπη καταγράφονται τα πρώτα σημάδια πίεσης στην αγορά καυσίμων. Στη Γαλλία, περίπου το 18% των πρατηρίων εμφανίζει ελλείψεις σε τουλάχιστον έναν τύπο καυσίμου εξέλιξη που αποδίδεται σε προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών, αλλά και στη συγκέντρωση ζήτησης σε δίκτυα με συγκρατημένες τιμές.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, περιορίζοντας τη διαθέσιμη προσφορά και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για πρώτες ύλες και καύσιμα. Ήδη σε αρκετές χώρες εξετάζονται μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στο πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα, όπου οι διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές και θαλάσσιες διαδρομές έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση αυξάνεται ενόψει της θερινής περιόδου, εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.
Σε αυτό το περιβάλλον, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης στην εγχώρια αγορά. Στις συσκέψεις συμμετέχουν η ΡΑΑΕΥ, οι διαχειριστές των υποδομών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), τα διυλιστήρια, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο να αποτυπωθεί η επάρκεια και η ετοιμότητα του συστήματος.
Στο πετρέλαιο, τα ελληνικά διυλιστήρια εμφανίζονται καθησυχαστικά, διαβεβαιώνοντας ότι τα αποθέματα επαρκούν έως και τον Μάιο, έχοντας ήδη προχωρήσει σε διαφοροποίηση πηγών προμήθειας. Ωστόσο, η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και τη δυνατότητα διατήρησης των ροών.
Αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο, η χώρα εμφανίζεται προς το παρόν καλυμμένη, με τις εισαγωγές LNG να προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και άλλες εναλλακτικές πηγές. Παρά ταύτα, η φύση της αγοράς LNG καθιστά τα φορτία ευάλωτα σε αναδρομολογήσεις, εφόσον άλλες αγορές προσφέρουν υψηλότερες τιμές.
Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των συσκέψεων βρίσκεται και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ενόψει Πάσχα, μια περίοδος που παραδοσιακά δοκιμάζει τα όρια ευστάθειας του δικτύου. Οι διαχειριστές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) έχουν ήδη τεθεί σε επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αστάθειας ή ακόμη και διακοπές ηλεκτροδότησης.
Η πρόκληση προκύπτει από την ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης. Η χαμηλή κατανάλωση των ημερών, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οδηγεί σε περίσσευμα «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Διαχειριστές προχωρούν σε στοχευμένες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια των αργιών.
Συνολικά, η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα επάρκειας, ωστόσο λειτουργεί υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η επίδρασή της στις διεθνείς ροές ενέργειας θα καθορίσουν τη συνέχεια όχι μόνο ως προς τη διαθεσιμότητα, αλλά κυρίως ως προς το κόστος για οικονομία και καταναλωτές.
Με διαδοχικές συσκέψεις, το ΥΠΕΝ ενεργοποιεί αντανακλαστικά κρίσης, επιχειρώντας να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα, σε μια περίοδο όπου οι εξωτερικές πιέσεις εντείνονται. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται αφενός η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος τις ημέρες χαμηλής ζήτησης του Πάσχα, και αφετέρου η επάρκεια σε φυσικό αέριο και καύσιμα υπό τη σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ήδη στην Ευρώπη καταγράφονται τα πρώτα σημάδια πίεσης στην αγορά καυσίμων. Στη Γαλλία, περίπου το 18% των πρατηρίων εμφανίζει ελλείψεις σε τουλάχιστον έναν τύπο καυσίμου εξέλιξη που αποδίδεται σε προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών, αλλά και στη συγκέντρωση ζήτησης σε δίκτυα με συγκρατημένες τιμές.
Πιέσεις στην Ευρώπη και συναγερμός για τα καύσιμα
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, περιορίζοντας τη διαθέσιμη προσφορά και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για πρώτες ύλες και καύσιμα. Ήδη σε αρκετές χώρες εξετάζονται μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, ενώ αντίστοιχες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στο πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά καύσιμα, όπου οι διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές και θαλάσσιες διαδρομές έχουν περιορίσει τη διαθεσιμότητα. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση αυξάνεται ενόψει της θερινής περιόδου, εντείνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.
Σε αυτό το περιβάλλον, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης στην εγχώρια αγορά. Στις συσκέψεις συμμετέχουν η ΡΑΑΕΥ, οι διαχειριστές των υποδομών (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), τα διυλιστήρια, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο να αποτυπωθεί η επάρκεια και η ετοιμότητα του συστήματος.
Στο μικροσκόπιο επάρκεια και αντοχές του συστήματος
Στο πετρέλαιο, τα ελληνικά διυλιστήρια εμφανίζονται καθησυχαστικά, διαβεβαιώνοντας ότι τα αποθέματα επαρκούν έως και τον Μάιο, έχοντας ήδη προχωρήσει σε διαφοροποίηση πηγών προμήθειας. Ωστόσο, η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και τη δυνατότητα διατήρησης των ροών.
Αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο, η χώρα εμφανίζεται προς το παρόν καλυμμένη, με τις εισαγωγές LNG να προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ και άλλες εναλλακτικές πηγές. Παρά ταύτα, η φύση της αγοράς LNG καθιστά τα φορτία ευάλωτα σε αναδρομολογήσεις, εφόσον άλλες αγορές προσφέρουν υψηλότερες τιμές.
Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των συσκέψεων βρίσκεται και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ενόψει Πάσχα, μια περίοδος που παραδοσιακά δοκιμάζει τα όρια ευστάθειας του δικτύου. Οι διαχειριστές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ) έχουν ήδη τεθεί σε επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αστάθειας ή ακόμη και διακοπές ηλεκτροδότησης.
Μέτρα για την ευστάθεια
Η πρόκληση προκύπτει από την ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης. Η χαμηλή κατανάλωση των ημερών, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οδηγεί σε περίσσευμα «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Διαχειριστές προχωρούν σε στοχευμένες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κατά τη διάρκεια των αργιών.
Συνολικά, η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα επάρκειας, ωστόσο λειτουργεί υπό καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η επίδρασή της στις διεθνείς ροές ενέργειας θα καθορίσουν τη συνέχεια όχι μόνο ως προς τη διαθεσιμότητα, αλλά κυρίως ως προς το κόστος για οικονομία και καταναλωτές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
