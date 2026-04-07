«Μαϊμού» τα μόνα Ελληνικά αυτοκίνητα που εξάγουμε;

Η αλήθεια είναι σκληρή: δεν υπάρχει μαζική παραγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν γραμμές τύπου Volkswagen ή Toyota. Αυτό που υπάρχει όμως είναι κάτι πιο “χειροποίητο”, πιο εξειδικευμένο και τελικά πιο εξαγώγιμο.

Στην κορυφή αυτής της μικρής αλλά υπαρκτής ελληνικής παραγωγής βρίσκεται η Replicar Hellas (RCH Automotive). Μια εταιρεία από την Πιερία που δεν παίζει στο παιχνίδι της ποσότητας, αλλά στην αγορά του πάθους. Κατασκευάζει ρεπλίκες κλασικών μοντέλων, κυρίως βασισμένων σε ιστορικά σχέδια της Porsche, με χειροποίητη διαδικασία και δυνατότητα πλήρους εξατομίκευσης. Ουσιαστικά είναι καλά αντίγραφα, αλλά δεν υπολείπονται ποιότητας και πάθους.

