Αλλάζει το timologio της ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη από αύριο νέα έκδοση της εφαρμογής

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, 22 Απριλίου, η νέα έκδοση 2.0.0 της, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των σχετικών αποφάσεων για τα ψηφιακάδιακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (Α.1123/2024 - Β΄ φάση και Α.1129/2025).1. Επιλογή γλώσσας έκδοσης παραστατικών* Παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής γλώσσας για την έκδοση των παραστατικών, Ελληνικά ή Αγγλικά.2. Παραστατικά Διακίνησης (Α.1123/2024 - Β΄ φάση)Ενεργοποιούνται νέες λειτουργικότητες για την αρτιότερη παρακολούθηση των διακινήσεων. Συγκεκριμένα:* Προσθήκη νέων τύπων Παραστατικών Διακίνησης 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.* Δυνατότητα Αντίστροφης Διακίνησης για τα παραστατικά τύπου 9.3.* Διαχείριση απώλειας διασύνδεσης για τα παραστατικά τύπου 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.* Δυνατότητα ακύρωσης για τα παραστατικά τύπου 9.1 και 9.2.* Προσθήκη ένδειξης «Υπό Ζύγιση» και καταχώρηση στοιχείων συσκευασίας.* Υποστήριξη πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ.* Καταχώρηση Σκοπού Διακίνησης σε επίπεδο γραμμής και Λοιπής Αιτίας Διακίνησης.3. Αναζήτηση και Προβολή (Α.1129/2025)Εισάγονται νέες λειτουργικότητες αναζήτησης και προβολής παραστατικών:* Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών ως λήπτης.