Moody's: Αλλαγές στις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών
Moody's: Αλλαγές στις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών
Η Moody's ενσωματώνει τις αλλαγές της νομοθεσίας στην Ε.Ε. - Πως διαφοροποιείται η εικόνα των τραπεζών ανάλογα με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση
Η Moody’s Ratings προχώρησε σε νέες αξιολογήσεις για τις ελληνικές τράπεζες, επηρεάζοντας τις βαθμολογίες καταθέσεων, το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών.
Οι αλλαγές αυτές συνδέονται κυρίως με μια σημαντική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ζημίες σε περίπτωση που μια τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ή χρεοκοπήσει.
Σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέτες των τραπεζών αποκτούν ισχυρότερη προστασία σε σχέση με το παρελθόν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν μια τράπεζα βρεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, οι καταθέσεις των πελατών θα έχουν προτεραιότητα έναντι των επενδυτών που κατέχουν τραπεζικά ομόλογα (δηλαδή το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος). Με αυτόν τον τρόπο, οι καταθέσεις θεωρούνται πλέον πιο ασφαλείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο.
Η Moody’s αξιολόγησε πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον κίνδυνο για κάθε κατηγορία επενδυτών και προχώρησε σε διαφοροποιημένες κινήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.
Καταθέσεις
Στο επίπεδο των καταθέσεων, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα, καθώς θεωρείται ότι οι καταθέτες της επωφελούνται από μεγαλύτερη προστασία. Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους με σταθερή προοπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η Moody’s δεν βλέπει σημαντική αλλαγή στον κίνδυνο. Η Optima Bank, από την άλλη, διατήρησε την αξιολόγησή της αλλά με βελτίωση προοπτικής σε θετική, κάτι που υποδηλώνει πιθανή μελλοντική αναβάθμιση.
Ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και εκδότες
Στην περίπτωση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους και των αξιολογήσεων εκδοτών, η εικόνα είναι πιο διαφοροποιημένη. Η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank διατήρησαν σταθερή προοπτική. Αντίθετα, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα είδαν την προοπτική τους να μεταβάλλεται από σταθερή σε αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει άμεση υποβάθμιση, αλλά υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο στο μέλλον, εφόσον δεν ενισχυθεί η δομή των υποχρεώσεών τους.
Οι αλλαγές αυτές συνδέονται κυρίως με μια σημαντική μεταρρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι ζημίες σε περίπτωση που μια τράπεζα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ή χρεοκοπήσει.
Σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέτες των τραπεζών αποκτούν ισχυρότερη προστασία σε σχέση με το παρελθόν. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν μια τράπεζα βρεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, οι καταθέσεις των πελατών θα έχουν προτεραιότητα έναντι των επενδυτών που κατέχουν τραπεζικά ομόλογα (δηλαδή το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος). Με αυτόν τον τρόπο, οι καταθέσεις θεωρούνται πλέον πιο ασφαλείς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο.
Η Moody’s αξιολόγησε πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον κίνδυνο για κάθε κατηγορία επενδυτών και προχώρησε σε διαφοροποιημένες κινήσεις για τις ελληνικές τράπεζες.
Καταθέσεις
Στο επίπεδο των καταθέσεων, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίστηκε κατά μία βαθμίδα, καθώς θεωρείται ότι οι καταθέτες της επωφελούνται από μεγαλύτερη προστασία. Η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους με σταθερή προοπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η Moody’s δεν βλέπει σημαντική αλλαγή στον κίνδυνο. Η Optima Bank, από την άλλη, διατήρησε την αξιολόγησή της αλλά με βελτίωση προοπτικής σε θετική, κάτι που υποδηλώνει πιθανή μελλοντική αναβάθμιση.
Ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος και εκδότες
Στην περίπτωση του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους και των αξιολογήσεων εκδοτών, η εικόνα είναι πιο διαφοροποιημένη. Η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Optima Bank διατήρησαν σταθερή προοπτική. Αντίθετα, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα είδαν την προοπτική τους να μεταβάλλεται από σταθερή σε αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει άμεση υποβάθμιση, αλλά υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο στο μέλλον, εφόσον δεν ενισχυθεί η δομή των υποχρεώσεών τους.
