Υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League One η Λέστερ
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από την Championship
Δέκα χρόνια μετά το θαύμα και την ανέλπιστη κατάκτηση του παρθενικού της τίτλου στην Premier League, η Λέστερ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που σόκαρε την Αγγλία και την Ευρώπη. Η νέα σεζόν, θα βρει τις Αλεπούδες στη League One, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2009, καθώς σφραγίστηκε και μαθηματικά ο υποβιβασμός από την Championship!
Η Λέστερ έμεινε στο 2-2 με τη Χαλ εντός έδρας και θα ακολουθήσει τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ στη Γ’ κατηγορία, με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ να είναι η επικρατέστερη για να συμπληρώσει την τριάδα. Υπενθυμίζεται πως από την ομάδα των Ανατολικών Μίντλαντς είχαν αφαιρεθεί έξι βαθμοί για οικονομικέ ατασθαλίες, με την έφεση να απορρίπτεται πριν από μερικές εβδομάδες.
Για τις Αλεπούδες, αυτός είναι ο δεύτερος συνεχόμενος υποβιβασμός, καθώς μόλις πέρυσι είχαν πέσει από την Premier League και πλέον θα βρεθούν ακόμη πιο μακριά από τα σαλόνια, πληρώνοντας τα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια και που απομάκρυναν τον σύλλογο από τις επιτυχίες.
10 years on from their fairytale Premier League winning season, Leicester City are relegated to League One#lcfc pic.twitter.com/VUwGIddCbM— Carter Lowe (@BadgerVideo7) April 21, 2026
After drawing with Hull City, Leicester City have been relegated to League One.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 21, 2026
10 years ago, they were Premier League winners. Next season, they will be playing in England's third tier. pic.twitter.com/qUudUfPCfN
