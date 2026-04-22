Υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League One η Λέστερ
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από την Championship

Δέκα χρόνια μετά το θαύμα και την ανέλπιστη κατάκτηση του παρθενικού της τίτλου στην Premier League, η Λέστερ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που σόκαρε την Αγγλία και την Ευρώπη. Η νέα σεζόν, θα βρει τις Αλεπούδες στη League One, μόλις για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά το 2009, καθώς σφραγίστηκε και μαθηματικά ο υποβιβασμός από την Championship!

Η Λέστερ έμεινε στο 2-2 με τη Χαλ εντός έδρας και θα ακολουθήσει τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ στη Γ’ κατηγορία, με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ να είναι η επικρατέστερη για να συμπληρώσει την τριάδα. Υπενθυμίζεται πως από την ομάδα των Ανατολικών Μίντλαντς είχαν αφαιρεθεί έξι βαθμοί για οικονομικέ ατασθαλίες, με την έφεση να απορρίπτεται πριν από μερικές εβδομάδες.

Για τις Αλεπούδες, αυτός είναι ο δεύτερος συνεχόμενος υποβιβασμός, καθώς μόλις πέρυσι είχαν πέσει από την Premier League και πλέον θα βρεθούν ακόμη πιο μακριά από τα σαλόνια, πληρώνοντας τα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια και που απομάκρυναν τον σύλλογο από τις επιτυχίες.





