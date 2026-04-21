Αναιμικό rebound στο Χρηματιστήριο: Ισχυρή μεταβλητότητα εν αναμονή νέων εξελίξεων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν
Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό - Υπό το καθεστώς της γεωπολιτικής αβεβαιότητας η Λεωφόρος Αθηνών - Σε υψηλό τεσσάρων ετών ο ΟΤΕ με ώθηση από το report της Morgan Stanley - Ρεκόρ 12ετίας για την ΕΥΔΑΠ - Οι τράπεζες απορρόφησαν ένα μέρος των χθεσινών κραδασμών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σήμερα σε ρυθμούς νευρικής αναμονής, ακολουθώντας το επιφυλακτικό κλίμα των διεθνών αγορών καθώς εκπνέει η κρίσιμη προθεσμία για την εκεχειρία στο Ιράν. Το πρόσημο άλλαξε αρκετές φορές πλευρό κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, με τους αγοραστές να επικρατούν στο «νήμα», ανακάμπτοντας ελαφρώς μετά την χθεσινή πτώση άνω του -2%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,94 μονάδες ή +0,04% και έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του ΓΔ, με χαμηλό ημέρας τις 2.254,83 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.272,75 μονάδες. Ο ΓΔ σημειώνει κέρδη +9,47% εντός του Απριλίου, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +6,6%.
Οι τράπεζες ξεχώρισαν με κέρδη περίπου +0,5% για τον κλαδικό δείκτη μετά την χθεσινή «βουτιά» κατά -3,6%. Η μετοχή του ΟΤΕ κέρδισε άνω του +2% στην περιοχή των 18,3 ευρώ και σε υψηλό 4ετίας (Απρίλιος 2022) μετά την αύξηση της τιμής στόχου από τη Morgan Stanley στα 21,4 ευρώ. Ράλι ανάκαμψης άνω του +2% για τη Motor Oil, ενώ πάνω από +3% ενισχύθηκε η CrediaBank η οποία ήταν εκ των πρωταγωνιστών στις τραπεζικές μετοχές. Κέρδη σχεδόν +2% για την ΕΥΔΑΠ, η οποία έκλεισε στα 9,45 ευρώ και σε νέο υψηλό 12ετίας (Αύγουστος 2014). Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC και η Metlen, υποχωρώντας κατά περίπου -2,5% και -1,5%, αντίστοιχα.
Ισχνή η επικράτηση των αγοραστών
Κέρδη +0,48% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.631,05 μονάδες και μακριά από τα υψηλά ημέρας. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 5.748,58 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,52% στις 2.858,24 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 181,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,64 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 28,22 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται στα 162,13 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 67 μετοχές, αρνητικό για 44, ενώ 13 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank κέρδισε +1,22% στα 3,998 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+0,7% στα 14,48 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,5% στα 3,81 ευρώ), ενώ η Πειραιώς παρέμεινε αμετάβλητη στα 8,36 ευρώ. Η CrediaBank κατέγραψε «άλμα» +3,58% στο 1,216 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά -0,54% στα 9,27 ευρώ και η Optima bank κατά -0,65% στα 9,21 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του +2% σημείωσαν ο ΟΤΕ (+2,41% στα 18,3 ευρώ, ρεκόρ 4ετίας – Απρίλιος 2022) και η Motor Oil (+2,4% στα 35,8 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ΕΥΔΑΠ (+1,94% στα 9,45 ευρώ, ρεκόρ 12ετίας – Αύγουστος 2014), η HELLENiQ ENERGY (+1,87% στα 9,54 ευρώ), η ElvalHalcor (+1,62% στα 4,08 ευρώ) και η Titan (+1,3% στα 46,84 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola HBC διολίσθησε κατά -2,45% στα 49,85 ευρώ και ακολούθησαν με πτώση άνω του -1% η Jumbo (-1,63% στα 24,1 ευρώ) και η Metlen (-1,62% στα 34,1 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ράλι άνω του +2% έκαναν ο ΑΔΜΗΕ (+2,33% στα 3,08 ευρώ) και η Intracom Holdings (+2,28% στα 3,14 ευρώ). Άνοδο τουλάχιστον +1% κατέγραψαν η Ελλάκτωρ (+1,48% στο 1,374 ευρώ), η Austriacard (+1,4% στα 7,23 ευρώ), η Autohellas (+1,15% στα 12,28 ευρώ) και η Profile (+1,07% στα 7,53 ευρώ). Στον αντίποδα, πάνω από -1% έχασαν η Κρι Κρι (-1,67% στα 23,55 ευρώ) και η Euronext Athens (-1,66% στα 7,13 ευρώ).
Θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή
Οι αγορές κινούνται σε ένα περιβάλλον έντονης νευρικότητας, ισορροπώντας ανάμεσα στην ελπίδα για διπλωματική διέξοδο και τον φόβο για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Καθώς η 15ήμερη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν εκπνέει, οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνομιλίες στο Πακιστάν, προσδοκώντας μια νέα παράταση που θα εκτονώσει την πίεση. Παρά την τάση σταθεροποίησης και το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τα αντιφατικά μηνύματα των δύο πλευρών διατηρούν το επενδυτικό κλίμα εξαιρετικά εύθραυστο.
Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο διεξήχθη υπό το καθεστώς έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία για τη λήξη της 15ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, η αγορά επιχειρεί να βρει τα πατήματά της, με τις εναπομένουσες ελπίδες για ειρηνική διέξοδο στη Μέση Ανατολή να προσφέρουν μια προσωρινή ανοδική ώθηση στο επενδυτικό κλίμα.
Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα και απότομες διακυμάνσεις, καθώς οι αντικρουόμενες πληροφορίες αναγκάζουν τους διαχειριστές κεφαλαίων να υιοθετήσουν μια εξαιρετικά επιφυλακτική στρατηγική. Το κέντρο βάρους των διπλωματικών εξελίξεων μετατοπίζεται στο Ισλαμαμπάντ, όπου οι διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρά το εύθραυστο κλίμα, εκδηλώθηκε επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον, ως μια προσπάθεια αντίδρασης μετά τις χθεσινές ισχυρές πιέσεις και την απότομη υποχώρηση των τιμών.
Ωστόσο, το βασικό σενάριο που επεξεργάζονται οι παράγοντες της αγοράς παραμένει μια ενδεχόμενη νέα παράταση των συνομιλιών, καθώς η σημερινή λήξη της εκεχειρίας φέρνει τις δύο πλευρές ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η επενδυτική ψυχολογία αναμένεται να παραμείνει ευμετάβλητη όσο παραμένει θολό το τοπίο στα Στενά του Ορμούζ, με την αβεβαιότητα να αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα που θα καθορίσει την πορεία των δεικτών στο άμεσο μέλλον.
Στο επίκεντρο η ΓΣ της Τρ. Πειραιώς – «Έκοψε» μέρισμα η Παπουτσάνης
Σήμερα στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της διανομής ποσού 494 εκατ. ευρώ -αντιστοιχεί σε 0,4 ευρώ ανά μετοχή- στους μετόχους της τράπεζας και η έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως 22,5 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της τράπεζας.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η Παπουτσάνης. Το καθαρό ποσό διαμορφώνεται σε περίπου 0,047 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η εισηγμένη διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα απόκτησης ιδίων μετοχών. Η έναρξη πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους έχει οριστεί για τις 27 Απριλίου, ενώ την ίδια μέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία διανομής ιδίων μετοχών στο πλαίσιο διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε είδος. Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα της χρήσης 2025 καθορίστηκε σε συνολικό μικτό ποσό 2,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,08 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν ως προσωρινό μέρισμα τον Οκτώβριο του 2025. Το υπόλοιπο μικτό ποσό του μερίσματος προς καταβολή ανέρχεται σε 1,35 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Πλαστικά Θράκης και ακολουθούν μετά τη λήξη της συνεδρίασης η Qualco, η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.In.S. και η Λανακάμ. Αύριο (22/4) σειρά έχουν η Κρι Κρι, η Real Consulting, η Ευρώπη Holdings, η Πλαστικά Κρήτης και η Alumil. Την ερχόμενη Παρασκευή (24/4) η Standard and Poor’s θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία, αξιολογώντας την σήμερα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook).
Θετικά πρόσημα στη Wall Street – Αλλαγή σκηνικού στις ευρωαγορές
Μικρή άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, επιχειρώντας να ανακάμψουν μετά τη διακοπή του νικηφόρου σερί 13 ημερών του Nasdaq – το μεγαλύτερο από το 1992. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,7% ή σχεδόν 350 μονάδες βάσης, ο S&P 500 ακολουθεί στο +0,4% και ο Nasdaq στο +0,5%. Παρά τη γεωπολιτική έξαρση και τις χθεσινές απώλειες, οι επενδυτές διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη μακροπρόθεσμη πορεία των μετοχών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις Μαρτίου, καθώς και η κρίσιμη ακρόαση του Κέβιν Γουόρς στη Γερουσία για τη θέση του προέδρου της Federal Reserve.
Αντιθέτως, το σκηνικό άλλαξε στις ευρωπαϊκές αγορές που καταγράφουν πλέον απώλειες, με τους επενδυτές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια στιγμή, θετικές ειδήσεις ήρθαν από το μέτωπο της βρετανικής οικονομίας, καθώς η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 4,9% το τρίμηνο έως το τέλος Φεβρουαρίου, σημειώνοντας μεγαλύτερη πτώση από το αναμενόμενο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,4% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,1% και -0,7%.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα