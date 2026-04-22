Nεκρός στο διαμέρισμά του βρέθηκε 53χρονος στο Λουτράκι
Οι οικείοι του τον αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες
Ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Λουτράκι αργά την Τρίτη.
Οι οικείοι του τον αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες.
Σύμφωνα με το loutrakiblog φίλοι του προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής, αργά το βράδυ ειδοποίησαν τις Αρχές.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.
Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
