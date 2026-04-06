Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία, «τρέχουν» οι μονάδες αποθήκευσης

Τμήμα φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 171 MW σε περιοχή αποθέσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Αποθήκευση ενέργειας: το επόμενο βήμα του Ομίλου ΔΕΗ

Συστοιχία συσσωρευτών του Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Μελίτης

Συστοιχία συσσωρευτών του Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Πτολεμαΐδας IV. Διακρίνεται ο ΑΗΣ Καρδιάς, αλλά και η θέση του κάτω ταμιευτήρα του μελλοντικού σταθμού αντλησιοταμίευσης

Κάνοντας συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια τους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως είχε δεσμευτεί κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, ξεκίνησε στις 13 Μαρτίου τη διάθεση του Ομολόγου ύψους €5 εκατ., δίνοντας αποκλειστικά στους κατοίκους τη δυνατότητα να συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στις επενδύσεις που υλοποιεί στην περιοχή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υψηλή και σταθερή απόδοση.Οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν έως τις 17 Απριλίου 2026. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας είναι €100, με ελάχιστη συμμετοχή τις πέντε και μέγιστη τις 250 ομολογίες. Η ετήσια απόδοση εγγυημένη απόδοση είναι 8%, με το κεφάλαιο του επενδυτή να αυξάνεται κατά 40% (προ φόρων) μέσα σε μία πενταετία.Η ανάπτυξη και ένταξη φωτοβολταϊκών σταθμών μεγάλης ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα θα υποστηριχθεί από συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροχημικά και υδραυλικά), τα οποία απορροφούν το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας και το αποδίδουν όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη της παραγωγής από ΑΠΕ, ενώ συμβάλουν καθοριστικά και στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.Μέχρι στιγμής στη Δυτική Μακεδονία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ολοκληρώσει την κατασκευή των BESS Πτολεμαΐδας (πλησίον του ΑΗΣ Καρδιάς) και Μελίτης (πλησίον του ΑΗΣ Μελίτης) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh.Συστοιχία συσσωρευτών του Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Μελίτης Ι © ΔΕΗΠλησίον του ΑΗΣ Αμυνταίου πραγματοποιούνται ήδη εργασίες κατασκευής ενός ακόμα σταθμού ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, που σημαίνει ότι ο σταθμός μπορεί να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα για διάστημα 4 ωρών. Η κατασκευή αυτού του σταθμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους επομένους μήνες.Την ίδια στιγμή ωριμάζουν δύο σημαντικά αντλησιοταμιευτικά έργα στις πρώην εξορυκτικές περιοχές του Ομίλου ΔΕΗ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή.Το πρώτο έργο αντλησιοταμίευσης αναπτύσσεται στο ορυχείο Καρδιάς, μετά την απόσυρση των πύργων ψύξης των παλιών μονάδων και θα έχει δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για οκτώ ώρες, χρησιμοποιώντας τον πυθμένα του παλιού ορυχείου ως κάτω δεξαμενή.Αντίστοιχα, στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου, ο Όμιλος σχεδιάζει μονάδα αντλησιοταμίευσης δυναμικότητας 240 MW για 12 ώρες, με επενδυτικό κόστος 310 εκατ. ευρώ. Τα αντλησιοταμιευτικά έργα είναι μία σύγχρονη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, μεγάλης κλίμακας, που αντισταθμίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου με έναν αμιγώς πράσινο τρόπο.Ένα τυπικό σύστημα αντλησιοταμίευσης περιλαμβάνει δύο ταμιευτήρες νερού – εγκατεστημένους σε διαφορετικό υψόμετρο – και υδροηλεκτρικούς στροβίλους (τουρμπίνες), οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια, κατά τις ώρες που δε χρησιμοποιείται, αξιοποιείται για να αντληθεί το νερό από τον κάτω ταμιευτήρα και να μεταφερθεί προς τον ταμιευτήρα, που βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εκεί, αποθηκεύεται ως υδροηλεκτρικό απόθεμα.Όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, το νερό ελευθερώνεται από τον πάνω ταμιευτήρα προς τον κάτω -και περνώντας μέσα από τις τουρμπίνες- παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πρακτικά, η ΔΕΗ αξιοποιεί τα ανενεργά της ορυχεία, τα οποία είναι ιδανικά για αυτή τη χρήση, δεδομένου ότι υπάρχουν επιφανειακά ορυχεία με την απαραίτητη διαφορά υψομέτρου, που μπορούν εύκολα να γεμίσουν με νερό.