Νέα έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τα καύσιμα εν μέσω ανησυχίας για τον εφοδιασμό και τις τιμές
Νέα έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τα καύσιμα εν μέσω ανησυχίας για τον εφοδιασμό και τις τιμές
Αβεβαιότητα μετά τον Μάιο, πίεση σε diesel και αεροπορικά καύσιμα – Στο τραπέζι διυλιστήρια, προμηθευτές, διαχειριστές και ηλεκτροπαραγωγοί
Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θέτει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού την ελληνική κυβέρνηση, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να συγκαλεί νέα έκτακτη σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα – πιθανότατα τη Μεγάλη Τετάρτη – με στόχο την επαναξιολόγηση όλων των δεδομένων της ενεργειακής αγοράς.
Η σύσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν και διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) έρχεται σε συνέχεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του ΥΠΕΝ για την ασφάλεια εφοδιασμού που συνεδρίασε εκτάκτως την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή των διυλιστηρίων, εισαγωγέων καυσίμων, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου αποτυπώθηκε μια εικόνα σχετικής επάρκειας, αλλά και έντονης ανησυχίας για τη συνέχεια.
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι ροές καυσίμων έχουν ήδη επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οδηγώντας σε αναδιάταξη του εφοδιασμού. Οι παραδοσιακές προμήθειες από το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία έχουν σε μεγάλο βαθμό υποκατασταθεί, με την αγορά να στρέφεται σε εναλλακτικές πηγές, όπως η Λιβύη και η Νορβηγία, προκειμένου να διατηρηθεί η επάρκεια εφοδιασμού.
Τα ελληνικά διυλιστήρια εμφανίζονται καθησυχαστικά για την παρούσα φάση, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται άμεσο πρόβλημα εφοδιασμού στη χώρα. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, έχει μάλιστα αποφασιστεί η αποδέσμευση περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών που αντιστοιχεί σε περίπου 300.000 τόνους.
Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μέτρο με περιορισμένη αποτελεσματικότητα, που δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση, ενώ δημιουργεί και την ανάγκη μελλοντικής αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Το γεγονός πάντως ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζει προς ώρας τουλάχιστον προβλήματα στην ασφάλεια εφοδιασμού δεν δημιουργεί εφησυχασμό.
Η σύσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν και διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) έρχεται σε συνέχεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του ΥΠΕΝ για την ασφάλεια εφοδιασμού που συνεδρίασε εκτάκτως την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή των διυλιστηρίων, εισαγωγέων καυσίμων, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιακών παραγόντων, όπου αποτυπώθηκε μια εικόνα σχετικής επάρκειας, αλλά και έντονης ανησυχίας για τη συνέχεια.
Αναδιάταξη εφοδιασμού και οριακή επάρκεια
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, οι ροές καυσίμων έχουν ήδη επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οδηγώντας σε αναδιάταξη του εφοδιασμού. Οι παραδοσιακές προμήθειες από το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία έχουν σε μεγάλο βαθμό υποκατασταθεί, με την αγορά να στρέφεται σε εναλλακτικές πηγές, όπως η Λιβύη και η Νορβηγία, προκειμένου να διατηρηθεί η επάρκεια εφοδιασμού.
Τα ελληνικά διυλιστήρια εμφανίζονται καθησυχαστικά για την παρούσα φάση, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται άμεσο πρόβλημα εφοδιασμού στη χώρα. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης, έχει μάλιστα αποφασιστεί η αποδέσμευση περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών που αντιστοιχεί σε περίπου 300.000 τόνους.
Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μέτρο με περιορισμένη αποτελεσματικότητα, που δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση, ενώ δημιουργεί και την ανάγκη μελλοντικής αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Το γεγονός πάντως ότι η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζει προς ώρας τουλάχιστον προβλήματα στην ασφάλεια εφοδιασμού δεν δημιουργεί εφησυχασμό.
