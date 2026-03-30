Σε πτώση το ευρώ, οδεύει για το χειρότερο τρίμηνο από το 2024 λόγω του ενεργειακού σοκ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ευρώ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Η ενεργειακή ομηρία της Ευρώπης «βυθίζει» το νόμισμα στο $1,15 - Οι αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν περαιτέρω πτώση έως και το $1,13 - Έχει χάσει 2,5% μόνο τον Μάρτιο

Το ευρώ οδεύει προς τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων δύο ετών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φέρνει ξανά στην επιφάνεια την επώδυνη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποία στα τέλη Ιανουαρίου «κάλπαζε» πάνω από το $1,20 και στα υψηλά πενταετίας, έχει πλέον διολισθήσει στο $1,15, με τους αναλυτές της Morgan Stanley να προβλέπουν περαιτέρω πτώση έως και το $1,13.


Με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα $115 και το Ιράν να διατηρεί κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, οι επενδυτές επιστρέφουν στις στρατηγικές που εφάρμοσαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε, όπως και τώρα, η κρίση ευνόησε το δολάριο —καθώς οι ΗΠΑ είναι μεγάλος παραγωγός πετρελαίου— ενώ έπληξε καίρια την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το διπλό «σφυροκόπημα» του πληθωρισμού και της οικονομικής επιβράδυνσης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

