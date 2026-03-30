Κρουαζιέρα: €3,1 δισ. η συνεισφορά τoυ κλάδου στην ελληνική οικονομία
Το ελληνικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά €1,5 δισ. σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50% σε έναν χρόνο - Ρεκόρ ανάπτυξης στον κλάδο και πάνω από 33.000 θέσεις εργασίας το 2024
Η κρουαζιέρα καταγράφει ένα νέο ορόσημο στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με την Έκθεση για την Οικονομική Συνεισφορά του Κλάδου της Κρουαζιέρας 2024 της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), που εκπονήθηκε από την Oxford Economics, η συνολική συνεισφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα έφτασε τα €3,1 δισ., με το ΑΕΠ της χώρας να ενισχύεται κατά €1,5 δισ.
Η οικονομική δυναμική είναι αξιοσημείωτη. Σε μόλις τρία χρόνια, η συνεισφορά του κλάδου σχεδόν τριπλασιάστηκε, από €1,4 δισ. το 2022 σε €3,1 δισ. το 2024, ενώ η συμβολή στο ΑΕΠ αυξήθηκε από €973 εκατ. σε €1,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50% σε έναν χρόνο.
«Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι θέσεις εργασίας, επενδύσεις και βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA.
Η κρουαζιέρα έχει μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το 2024, ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που υποστηρίζεται από τον κλάδο ανήλθε στις 33.000, από 22.600 το 2023. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν 10.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα σε ένα μόνο έτος.
