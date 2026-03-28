Σπύρος Σκούρας: Ο γιός ενός βοσκού από την Ηλεία που έγινε ο πρωτοπόρος παραγωγός ταινιών του Hollywood
Η συναρπαστική ιστορία ενός Ελληνα που μετανάστη από τον Πύργο Ηλείας που κατόρθωσε να ηγείται ενός κινηματογραφικού κολοσσού για δύο δεκαετίες
Για την Marylin Monroe ήταν ο «papa Spyros», o άνθρωπος που την ξεχώρισε σε ένα κοσμικό πάρτι και τη μεταμόρφωσε σε απόλυτη σταρ και αιώνιο είδωλο -όπως και η πατρική φιγούρα που δεν γνώρισε ποτέ. Για τους κύκλους του Hollywood των μέσων του προηγούμενου αιώνα, υπήρξε ηγετική μορφή της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Για τον Αριστοτέλη Ωνάση, ήταν ο Έλληνας που παρά τα μηδαμινά εφόδια στάθηκε ψηλότερα όλων και διέπρεψε στην ξενιτιά. Και για τους ομογενείς της Αμερικής, ο πιο διάσημος, επιτυχημένος και επιδραστικός Έλληνας μετανάστης.
Η ιστορία της ζωής του
Γεννημένου σαν σήμερα πριν από 133 χρόνια η ιστορία του Σπύρου Σκούρα, φαντάζει σαν σενάριο μιας από τις χολιγουντιανές ταινίες που έφεραν την υπογραφή της 20th Century Fox, της θρυλικής εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών της οποίας υπήρξε πρόεδρος για 20 χρόνια: ένας νεαρός Έλληνας με ταπεινή καταγωγή, που αν και στερούνταν μόρφωσης, κατάφερε με τόλμη, οξυδέρκεια και πολλή δουλειά, να γράψει ιστορία στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα. Κι όμως, πρόκειται για μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή.
