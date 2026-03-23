Τουρισμός για όλους 2026: Voucher έως 600 ευρώ για διακοπές, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα « Τουρισμός για Όλους 2026 », μέσω του οποίου θα δοθούν επιταγές διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους.Η σχετική Υπουργική Απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των αιτήσεων Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ψηφιακή κάρτα, η οποία θα είναι ενεργή για ολόκληρο το 2026, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προγραμματίσουν τη διαμονή τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, χωρίς περιορισμούς ως προς την περιοχή ή το είδος του καταλύματος.Το πρόγραμμα προβλέπει δύο βασικές περιόδους κατά τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher -Η πρώτη αφορά την υψηλή τουριστική περίοδο και εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.-Η δεύτερη καλύπτει τη χαμηλή περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.Η χρήση του ποσού της κάρτας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οποιοδήποτε υπόλοιπο δεν αξιοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χάνεται οριστικά.Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το κατάλυμα στο οποίο επιθυμεί να διαμείνει.Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και τερματικό POS.Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ και αφορά την πλειονότητα των ωφελουμένων.

Το ποσό αυξάνεται στα 300 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως άγαμα άτομα ή χήρους με παιδιά, καθώς και για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης που έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι όλων των ταμείων που έχουν λάβει οριστική απόφαση απονομής σύνταξης.



Η επιδότηση φτάνει τα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για δικαιούχους που έχουν τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας.



Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ προβλέπεται για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα.

23.03.2026, 13:09