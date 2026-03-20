Η Τεχεράνη δεν έχει πλεόνασμα πετρελαίου για να διαθέσει στις αγορές, λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Ιρανός αξιωματούχος απάντησε στις δηλώσεις του  Σκοτ Μπέσεντ σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ θα μπορούσαν τις επόμενες ημέρες να άρουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Το Ιράν διαβεβαίωσε απόψε ότι δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα πετρελαίου να προσφέρει στις διεθνείς αγορές, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν κάποιες κυρώσεις που έχουν επιβάλει στην Τεχεράνη.

«Τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη μέσα σε πλοία στη θάλασσα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ μιλώντας την Πέμπτη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.

«Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, στη θάλασσα ή για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο να δώσουν μια ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.
