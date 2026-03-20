Ακίνητα: «Ασφαλής επένδυση» για 3 στους 5 Ελληνες, 7 στους 10 εκτιμά ότι οι τιμές έχουν πιάσει ταβάνι
Ερευνα της FOCUS BARI - Θολό ακόμη το τοπίο για τυχόν επιπτώσεις από τη Μ. Ανατολή, προσωρινό «πάγωμα» όμως βλέπουν οι μεσίτες
Τα ακίνητα αποτελούν ασφαλή επένδυση εκτιμούν 3 στους 5 Ελληνες, ενώ ένα 42% εκτιμά ότι διασφαλίζουν πλούτο. Επιπλέον, μία μεγάλη μερίδα του κοινού περίπου 7 στους 10, εκτιμά ότι οι τιμές των ακινήτων πλέον έχουν φτάσει κοντά στο «ταβάνι» τους, ενώ ένα 56% θεωρεί ότι η τάση θα παραμείνει αυξητική για τα επόμενα δύο χρόνια. Aπό πλευράς των επαγγελματιών εκτιμάται ότι η αγορά οδεύει προς σταθεροποίηση χωρίς να υπάρχει «φούσκα».
Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποίησε η γνωστή εταιρεία FOCUS BARI και παρουσιάστηκε χθες από τη διευθύνουσα σύμβουλο κ. Ξένια Κούρτογλου στο 3o Real Estate Market στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων. Στην έρευνα δε γίνεται αναφορά στον (τυχόν) αντίκτυπο στην εγχώρια κτηματαγορά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ωστόσο όπως δήλωσε στο ΝΜ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λευτέρης Ποταμιάνος «βλέπουμε ως μία πρώτη αντίδραση ένα προσωρινό πάγωμα της αγοράς και μία μεγαλύτερη διστακτικότητα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Σε αυτή τη φάση το τοπίο είναι ακόμη θολό και τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης».
Οσον αφορά τα ακίνητα ως επένδυση, ένα 58% θεωρεί ότι τα αποτελούν ασφαλή επένδυση και το 42% ότι διασφαλίζουν πλούτο, «όμως ένα 34% θεωρεί ότι η επένδυση σε ακίνητα έχει ρίσκο», όπως ανέφερε η κ. Κούρτογλου. Επιπλέον, ένα 28% δηλώνει ότι είναι καλή περίοδος για επένδυση σε ακίνητα στην Ελλάδα και 3 στους 10 εκτιμούν ότι η χώρα μας είναι ελκυστικός προορισμός για τους ξένους.
Σε σχέση με την πρόθεση για αγορά ή πώληση, ένα 18% δηλώνει ότι θα πουλήσει «αν η αξία του ακινήτου μου ανέβει 20%» κι επίσης ένα 19% δηλώνει ότι «πιθανά να αγοράσω μέσα στα επόμενα δύο χρόνια».
Οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για το κοινό σε σχέση με τα ακίνητα είναι το εισόδημα (79%), τα επιτόκια των στεγαστικών (66%), ενώ ένα 80% δηλώνει ότι η αγορά κατοικίας είναι «απρόσιτη» για τους νέους.
Από τη ματιά των επαγγελματιών, μία άποψη που ισχύει είναι ότι οι επενδύσεις των ξένων έχουν ανεβάσει τις τιμές υπερβολικά, ότι συχνά οι απαιτήσεις των πωλητών είναι παράλογες, ενώ «κλειδί» θεωρείται η σωστή εκτίμηση και ενημέρωση των πελατών. Οι επαγγελματίες επίσης διαπιστώνουν ότι οι προδιαγραφές και τα κόστη ανεβαίνουν, ενώ υπάρχει μία τάση οι νεαρότερες ηλικίες να μην εστιάζουν τόσο στην ιδιοκτησία και να έχουν αλλάξει νοοτροπία σε σύγκριση με τις παλιότερες γενιές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Τα ευρήματα της έρευναςΗ έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στο γενικό κοινό σε δείγμα 601 ερωτηθέντων όσο και σε λίγους επαγγελματίες της αγοράς με προσωπικές συνεντεύξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα