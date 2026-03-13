Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνόκτητο στόλο στα 4.388 πλοία με ποσοστό αύξησης 3,8%
Στους 360,5 εκατ. DWT – Οι Ελληνες ελέγχουν το 22% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων
Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο ελληνόκτητος στόλος το 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την κυρίαρχη θέση των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στην παγκόσμια ναυτιλία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Greek Shipping Cooperation Committee (GSCC), βασισμένα σε δεδομένα της S&P Global Market Intelligence, οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πλέον 4.388 πλοία άνω των 1.000 GT, συνολικής χωρητικότητας 360.564.729 DWT και 211.204.583 GT.
Τα στοιχεία παρουσιάζονται για 39η συνεχόμενη χρονιά από το GSCC και αποτυπώνουν την εικόνα του ελληνόκτητου στόλου έως τις 3 Μαρτίου 2026.
Σε σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, ο ελληνόκτητος στόλος παρουσίασε αύξηση κατά:
167 πλοία
6.472.263 DWT
3.193.733 GT
Τα στοιχεία αφορούν τον υφιστάμενο στόλο και δεν περιλαμβάνουν τα πλοία που βρίσκονται υπό ναυπήγηση.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν σε εξέλιξη ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς βρίσκονται σε παραγγελία 422 πλοία συνολικής χωρητικότητας 40.212.290 DWT και 25.258.008 GT.
