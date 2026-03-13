Μελίνα Τραυλού: Ισες ευκαιρίες και εμπιστοσύνη για τις γυναίκες στη ναυτιλία
Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μίλησε στο Women Forward Summit του ΣΕΒ για τα στερεότυπα και τη θέση της γυναίκας στη θάλασσα – Παρεμβάσεις από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τις γυναίκες, ιδιαίτερα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους κλάδους όπως η ναυτιλία, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, μιλώντας στο Women Forward Summit του ΣΕΒ.

Στην κορύφωση των εργασιών του συνεδρίου, στον διάλογο ηγεσίας με θέμα «Θεσμοί, Ηγεσία και Ισότητα σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο», η κ. Τραυλού στάθηκε στις διακρίσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας τόσο στην κοινωνία όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα συχνά καλείται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε πολλούς ρόλους. «Ακόμη και σήμερα περιμένουμε από τη γυναίκα να συνδυάζει πολλούς ρόλους: να είναι μητέρα, σύζυγος και επαγγελματίας και να πετυχαίνει σε όλα. Το παράδοξο είναι ότι η γυναίκα συχνά κρίνεται για κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους, ενώ ο άντρας όχι», σημείωσε.

