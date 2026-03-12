Πώς θησαυρίζουν τα κυκλώματα λαθρεμπορίου πετρελαίου
Πώς θησαυρίζουν τα κυκλώματα λαθρεμπορίου πετρελαίου
Eταιρείες-φαντάσματα, εικονικά τιμολόγια και βυτιοφόρα που «νομιμοποιούν» το λαθραίο καύσιμο - Η αλυσίδα διακίνησης που στερεί από το Δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια φόρων κάθε χρόνο
Μια καλά οργανωμένη «βιομηχανία» εικονικών εταιρειών και πλαστών συναλλαγών βρίσκεται πίσω από πολλές υποθέσεις λαθρεμπορίου πετρελαίου, επιτρέποντας σε κυκλώματα να μετατρέπουν το παράνομο καύσιμο σε προϊόν που εμφανίζεται ως νόμιμο στην αγορά και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη από φόρους που δεν πληρώνονται ποτέ.
Το μοντέλο λειτουργεί μέσα από μια αλυσίδα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονται να αγοράζουν και να πωλούν καύσιμα μόνο στα χαρτιά.
Σύμφωνα με πρόσφατο παράδειγμα ελέγχου των αρχών, τρεις εικονικές επιχειρήσεις εμφανίζονταν να πραγματοποιούν πωλήσεις χωρίς πραγματικές αγορές καυσίμων, ύψους περίπου 3,2 εκατ. ευρώ η καθεμία, ενώ μια τρίτη εμφανιζόταν να διακινεί περίπου 0,7 εκατ. ευρώ.
Οι συναλλαγές αυτές μεταφέρονταν στη συνέχεια μέσω ενδιάμεσων εταιρειών που εμφάνιζαν πωλήσεις περίπου 1,9 εκατ. ευρώ χωρίς πραγματικές αγορές και επιπλέον 6,4 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων, δημιουργώντας έτσι μια «αλυσίδα» συναλλαγών που έδινε νομιμοφανή εικόνα στη διακίνηση των καυσίμων.
Στο επόμενο στάδιο τα καύσιμα κατέληγαν σε εμπορική επιχείρηση που λειτουργούσε ως κεντρικός αποθηκευτής, εμφανίζοντας πωλήσεις περίπου 8,3 εκατ. ευρώ και επιπλέον 0,7 εκατ. ευρώ, πριν μεταφερθούν με βυτιοφόρα και διοχετευθούν στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο το λαθραίο καύσιμο αποκτούσε κανονικά παραστατικά και κατέληγε σε επιχειρήσεις με νόμιμη λειτουργία.
Στην υπόθεση αυτή εκτιμάται ότι διακινήθηκαν συνολικά καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ.
Το οικονομικό μέγεθος του φαινομένου είναι πολύ μεγαλύτερο σε εθνικό επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων στερεί από τα δημόσια ταμεία περίπου 300 έως 500 εκατ. ευρώ ετησίως από μη καταβολή ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα σοβαρό αθέμιτο ανταγωνισμό για τις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου και στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων.
Οι αρχές επιχειρούν πλέον να περιορίσουν το φαινόμενο μέσω εντατικών ελέγχων και ψηφιακών διασταυρώσεων στοιχείων, καθώς τα δίκτυα αυτά συχνά στηρίζονται σε εταιρείες-κέλυφος και «ΑΦΜ μιας χρήσης» που δημιουργούνται αποκλειστικά για να καλύπτουν τη διακίνηση λαθραίων καυσίμων.
Πηγή: Newmoney.gr
