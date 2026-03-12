Πώς θησαυρίζουν τα κυκλώματα λαθρεμπορίου πετρελαίου

Eταιρείες-φαντάσματα, εικονικά τιμολόγια και βυτιοφόρα που «νομιμοποιούν» το λαθραίο καύσιμο - Η αλυσίδα διακίνησης που στερεί από το Δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια φόρων κάθε χρόνο