Πώς θα κινηθεί η αγορά μετά την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
Παρότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ, οι αναλυτές εστιάζουν στην «ανεπάρκειά» της να αντισταθμίσει τις απώλειες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εντός δύο εβδομάδων
Ο πανικός στην αγορά πετρελαίου έχει ηρεμήσει προς το παρόν, με τις τιμές του αργού να υποχωρούν από τα υψηλά των $120/βαρέλι, παρότι η άνοδός του συνεχίζεται.
Οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου, γνωστές ως «G7», συνέβαλαν στην ηρεμία των νευρικών αγορών ανακοινώνοντας τις προηγούμενες ημέρες σχέδια για συντονισμένη απελευθέρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Ο στόχος είναι να αντισταθμιστεί η ιστορική απώλεια βαρελιών πετρελαίου μετά τη σύγκρουση με το Ιράν.
H Wall Street Journal ανέφερε ότι ο IEA θα προτείνει την μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου που έχει γίνει ποτέ, όπως και έγινε, ξεπερνώντας τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθερώθηκαν το 2002 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
