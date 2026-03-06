Νέα ψυχρολουσία στο Χρηματιστήριο με απώλειες 2,3% - Βουτιά 6,8% στην πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου επανέφεραν τους πωλητές στο προσκήνιο - Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων οι τράπεζες και οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ισχυρή άνοδος για τα διυλιστήρια