Νέα ψυχρολουσία στο Χρηματιστήριο με απώλειες 2,3% - Βουτιά 6,8% στην πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου επανέφεραν τους πωλητές στο προσκήνιο - Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων οι τράπεζες και οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ισχυρή άνοδος για τα διυλιστήρια
Στο «βαθύ κόκκινο» επανήλθε το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από το διήμερο rebound που προηγήθηκε, με τους πωλητές να πατάνε «γκάζι» και να ρίχνουν τον Γενικό Δείκτη κοντά στο κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.100 μονάδων. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές επηρέασε και την Αθήνα, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει τεταμένη και τις τιμές του πετρελαίου να «εκτοξεύονται» σε επίπεδα που είχαν να ιδωθούν σε προηγούμενες κρίσεις (Ισραήλ-Παλαιστίνη, Ρωσία-Ουκρανία).
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε κατά 49,27 μονάδες ή -2,27% και έκλεισε στις 2.122,60 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.102,77 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.177,48 μονάδες. Η πρώτη -δραματική- εβδομάδα του Μαρτίου ολοκληρώθηκε με απώλειες -6,81%. Σχεδόν μηδενική (+0,09%) είναι η απόδοση του από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Στο ταμπλό τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν οι τράπεζες και οι μετοχές των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, «βουτιά» κατέγραψαν -μεταξύ άλλων- οι συστημικές τράπεζες, αλλά και οι Viohalco, Cenergy, Titan και ΔΕΗ. Αντίθετα, οι μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς επωφελούνται από την «εκτίναξη» των τιμών πετρελαίου.
Η αβεβαιότητα παραμένει στις αγορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου, με την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσει προσωρινή (30ήμερη) εξαίρεση στην Ινδία για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου να παρέχει προσωρινή ανακούφιση. Ωστόσο, η δραματική προειδοποίηση του Κατάρ για «φρένο» στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από όλες τις χώρες του Περσικού Κόλπου εντός των επόμενων ημερών ανεβάζει ξανά τις τιμές. Το αμερικανικό αργό (WTI) αυξάνεται κατά +9,1% πάνω από τα 88,4 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ κατά +6,3% στα 90,8 δολάρια.
Τα βλέμματα στρέφονται στην DBRS, η οποία ανοίγει απόψε τον κύκλο των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings (BBB με θετικό outlook). Στο καλεντάρι των εταιρικών αποτελεσμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα τα οικονομικά τους μεγέθη για την χρήση 2025 θα ανακοινώσουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές
Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών στη Wall Street για τον πληθωρισμό και ευρύτερα την αμερικανική οικονομία. Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την απασχόληση, που έδειξαν απρόσμενη υποχώρηση των θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο, επιβαρύνοντας το ήδη άσχημο κλίμα. Ο Dow Jones οδεύει προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφοντας σήμερα «βουτιά» 700 μονάδων ή -1,5%, ενώ νωρίτερα έχανε πάνω από 900 μονάδες. Απώλειες -1,2% σημειώνει ο S&P 500 και -1% ο Nasdaq.
Σε πτωτικό έδαφος «γύρισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χάνοντας τα αρχικά τους κέρδη, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν εν μέσω της γενικευμένης σύρραξης που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, με το «καμπανάκι» του Κατάρ για ολοκληρωτική παράλυση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας να ρίχνει… λάδι στη φωτιά. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει απώλειες -1,3% και οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 4,6% – η χειρότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025. Οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -1% και -1,4%.
