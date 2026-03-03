Βουτιά 800 μονάδων στα futures του Dow Jones υπό το φόβο του παρατεταμένου πολέμου
Οι επενδυτές φοβούνται παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, νέο κύμα πληθωρισμού και καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ ενισχύονται το δολάριο, οι μετοχές ενέργειας και άμυνας και ο δείκτης μεταβλητότητας
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στη Wall Street καταγράφουν ισχυρές απώλειες την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να παραταθεί πέρα από τις αρχικές εκτιμήσεις, εντείνοντας τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Τα futures του Dow Jones υποχωρούν κατά 806 μονάδες ή περίπου 1,7%. Τα συμβόλαια του S&P 500 χάνουν 1,8%, ενώ του Nasdaq 100 σημειώνουν πτώση 2,3%. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX -ο λεγόμενος δείκτης φόβου- έχει «εκτοξευθεί» στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου τριμήνου, στις 25,56 μονάδες.
Η αρνητική αντίδραση ακολούθησε την επίθεση με drones στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τις τέσσερις εβδομάδες που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Το Σαββατοκύριακο, κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές και νέα άνοδο των καυσίμων, με άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα που επικαλείται το Reuters, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ —η σημαντικότερη θαλάσσια «αρτηρία» μεταφοράς αργού παγκοσμίως— έχει κλείσει και ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διασχίσει θα στοχοποιηθεί.
Το Brent έχει ενισχυθεί κατά 8%, ενώ ανάλογη άνοδο κατέγραψαν και τα συμβόλαια του West Texas Intermediate.
