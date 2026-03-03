Βουτιά 800 μονάδων στα futures του Dow Jones υπό το φόβο του παρατεταμένου πολέμου

Οι επενδυτές φοβούνται παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, νέο κύμα πληθωρισμού και καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ ενισχύονται το δολάριο, οι μετοχές ενέργειας και άμυνας και ο δείκτης μεταβλητότητας