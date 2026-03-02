Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο: Μειώσεις έως 34% λόγω πτώσης στη χονδρεμπορική τον προηγούμενο μήνα
Ανεπηρέαστες προς το παρόν από τη γεωπολιτική κρίση οι λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας – Το βλέμμα στις εξελίξεις του Απριλίου
Ανεπηρέαστα από την κρίση στη Μέση Ανατολή και την αβεβαιότητα που προκαλεί η επίθεση στο Ιράν εμφανίζονται, μέχρι στιγμής, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Από χθες Κυριακή 1η Μαρτίου οι εταιρείες προμήθειας ανακοινώνουν διαδοχικά τους νέους τιμοκαταλόγους, οι οποίοι ενσωματώνουν τη σημαντική υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος τον Φεβρουάριο κατά 26%, οδηγώντας σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 34%.
Παρότι οι ενδεχόμενες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου μέσα στον Μάρτιο αναμένεται –λόγω του τρόπου τιμολόγησης του καυσίμου– να επηρεάσουν κυρίως τα τιμολόγια του Απριλίου, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν επέτρεψαν τη μεταφορά του αισθητά χαμηλότερου χονδρεμπορικού κόστους στα κυμαινόμενα τιμολόγια ήδη από αυτόν τον μήνα. Έτσι, οι πάροχοι ευθυγραμμίστηκαν με το μήνυμα που είχε στείλει από το βήμα της Βουλής την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η αγορά οφείλει να περάσει τις μειώσεις της χονδρικής στη λιανική τιμή τον επόμενο μήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, τα «πράσινα» οικιακά τιμολόγια για τον Μάρτιο διαμορφώνονται ως εξής:
• ΔΕΗ: Το τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν μειώθηκε κατά 7% και διαμορφώνεται στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,13929 ευρώ, για κατανάλωση έως 200 kWh τον μήνα. Σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο, η τιμή είναι χαμηλότερη κατά 17%.
• ΗΡΩΝ: Το πρόγραμμα BASIC HOME καταγράφει μείωση 23,8%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 0,11252 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,14760 ευρώ τον Φεβρουάριο. Σε ετήσια βάση, η τιμή εμφανίζεται μειωμένη κατά 29,5%.
• Protergia: Στο πρόγραμμα Οικιακό Value Special η τιμή υποχώρησε κατά 6%, φτάνοντας τα 0,149 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,159 ευρώ.
• nrg: Η εταιρεία προχώρησε σε μείωση 16,8%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 0,1655 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,1990 ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
• ΖΕΝΙΘ: Το ειδικό πράσινο τιμολόγιο καταγράφει μείωση 34,4%, με τη νέα τιμή να διαμορφώνεται στα 0,16555 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,2525 ευρώ.
• Volton: Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο μειώθηκε κατά 23,7%, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 0,1662 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,21784 ευρώ τον Φεβρουάριο.
Προς το παρόν, λοιπόν, η αποκλιμάκωση της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφράζεται σε ουσιαστική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και φυσικού αερίου που θα καθορίσουν τη συνέχεια.
