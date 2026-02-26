Κριστίν Λαγκάρντ: 600.000 ευρώ οι ετήσιες απολαβές ως πρόεδρος της ΕΚΤ το 2025

Η Κριστίν Λαγκάρντ έλαβε το ποσό των 595.000 ευρώ (701.830 δολάρια) το 2025 ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας -επιπλέον της κατοικίας που παρέχεται από το ίδρυμα.



Ο βασικός της μισθός ήταν 492.204 δολάρια — 5,6% υψηλότερος από την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Επιπλέον, έλαβε 21% ή 103.362 ευρώ ως επίδομα εκπροσώπησης.



Η ΕΚΤ προσφέρει επίσης σε ασφαλιστικά προγράμματα υγείας, μακροχρόνιας φροντίδας και ατυχημάτων για τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αλλά δεν παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα άτομα.



Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, η Λαγκάρντ έλαβε επίσης αμοιβή 130.457 ελβετικών φράγκων (168.390 δολαρίων) πέρυσι — όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε επιστολή της προς τους Ευρωπαίους νομοθέτες.



Η Λαγκάρντ δέχεται αυξανόμενη πίεση για την αμοιβή της. Η ετήσια αμοιβή της είναι υψηλότερη από εκείνη πολλών παγκόσμιων ομολόγων της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ. Ταυτόχρονα, δέχεται κριτική για τον χειρισμό των φημών ότι μπορεί να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν λήξει η θητεία της τον Οκτώβριο του 2027.

