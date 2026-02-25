Eurostat: Αναθεωρήθηκε ανοδικά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 2,9% τον Ιανουάριο
Eurostat: Αναθεωρήθηκε ανοδικά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 2,9% τον Ιανουάριο
Η αρχική μέτρηση έδειχνε ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή είχε διαμορφωθεί στο 2,8% - Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός επιβεβαιώθηκε στο 1,7%
Στο 2,9% ανήλθε τελικά ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική μέτρηση (flash estimate) είχε δείξει πληθωρισμό 2,8%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,7%, από 0,8% που έδειχνε η αρχική μέτρηση.
Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός στο 1,7% τον Ιανουάριο του 2026, υποχωρώντας από το 2% του Δεκεμβρίου και επιβεβαιώνοντας την αρχική μέτρηση της Eurostat. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,5%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2% τον Ιανουάριο 2026, από 2,3% τον Δεκέμβριο 2025, έναντι 2,8% τον Ιανουάριο 2025.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), στη Δανία (0,6%), καθώς και στη Φινλανδία και την Ιταλία (1% και στις δύο περιπτώσεις). Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,5%), στη Σλοβακία (4,3%) και στην Εσθονία (3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 23 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.
Τον Ιανουάριο του 2026, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης είχαν οι υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (+0,51 μ.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,09 μ.μ.), ενώ η ενέργεια είχε αρνητική συμβολή (-0,39 μ.μ.).
