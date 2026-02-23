«MSC World Europa»: Η νέα εποχή της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο

Η μακροπρόθεσμη παρουσία της MSC στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τα λιμάνια του Λαυρίου και του Κατάκολου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής της βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα σας προϋποθέτει επενδύσεις σε σύγχρονες λιμενικές υποδομές, αποδοτικούς σταθμούς και βελτιωμένη συνδεσιμότητα μέσα από στενή συνεργασία μεταξύ εταιρειών, λιμανιών και δημόσιων αρχών».