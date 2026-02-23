«MSC World Europa»: Η νέα εποχή της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
«MSC World Europa»: Η νέα εποχή της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
Ενα ταξίδι με το υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον κρουαζιερόπλοιο της MSC Cruises - Η σημασία της Ελλάδας στη χάραξη στρατηγικής του ομίλου
Μόλις το «MSC World Europa» αφήνει πίσω την Τσιβιταβέκια, το επίνειο της Ρώμης, η αίσθηση είναι σαν να ξεκινά ένα ταξίδι σε μια νέα εποχή της κρουαζιέρας. Το κυκλικό δρομολόγιο του πλοίου διασχίζει τη Δυτική Μεσόγειο: Μεσίνα, Βαλέτα, Βαρκελώνη, Μασσαλία, Γένοβα και επιστροφή στην Τσιβιταβέκια, προσφέροντας στους επιβάτες μια πλήρη εμπειρία των μεσογειακών προορισμών, κάθε στάση με τη δική της μοναδική γοητεία.
Το «MSC World Europa», υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον, έχει μήκος 333 μέτρα, πλάτος 47 μέτρα και διαθέτει 22 καταστρώματα, με 2.631+ καμπίνες και χωρητικότητα άνω των 6.000 επιβατών. Το πλήρωμά του αριθμεί περίπου 1.648 άτομα, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για κάθε επιβάτη.
Το σύγχρονο αυτό κρουαζιερόπλοιο λειτουργεί με καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και παράγει τόσο νερό για όλες τις χρήσεις, από τις πισίνες και τα ντους έως το πόσιμο νερό, όσο και την μπίρα που σερβίρεται σε ένα από τα μπαρ του! Επιπλέον, εφαρμόζει συστήματα ανακύκλωσης όλων των αποβλήτων, σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες βιωσιμότητας, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του και θέτοντας νέα πρότυπα οικολογικής υπευθυνότητας στην κρουαζιέρα.
Η MSC Cruises, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτή της Τζιανλουίτζι Απόντε, έχει σαφή στρατηγικό στόχο: να φέρει ταξιδιώτες απ’ όλο τον κόσμο στις ομορφιές της Μεσογείου, και δη της Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και καθώς το ηλιοβασίλεμα χρωματίζει τον ορίζοντα πάνω από τη Βαρκελώνη, τη Μασσαλία και τη Γένοβα, καταλαβαίνεις ότι το «MSC World Europa» δεν προσφέρει απλώς ένα ταξίδι, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία ζωής, όπου η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η περιπέτεια ενώνονται μαγικά, αφήνοντας ένα όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στο θαλάσσιο περιβάλλον που αγαπά.
Αφήνοντας πίσω μας τη Μασσαλία και απολαμβάνοντας τον καφέ μας στο «Coffee Emporium» στο 8ο κατάστρωμα, ο Senior Director Εταιρικών Επικοινωνιών της MSC Cruises, Σαντ Κρικοριάν, μας μίλησε για τις επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές μέσω της CTL Maritime: «Η CTL Maritime είναι μια σχετικά νέα εταιρεία που λειτουργεί ως αποκλειστική οντότητα εντός της Cruise Division της MSC. Είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και διαχείριση τερματικών κρουαζιέρας και προορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εχουμε ήδη σημαντικά έργα όπως τα τερματικά Miami, Barcelona και Nelson Mandela στη Νότια Αφρική, ενώ συνεχίζουμε να εξετάζουμε επενδύσεις σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο ρόλος της CTL Maritime είναι στρατηγικός, καθώς υποστηρίζει την ανάπτυξη του στόλου και τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών».
Οταν τον ρώτησα για το θέμα των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, το ναυπηγικό πρόγραμμα και τις προβλέψεις για το 2026, μου πρότεινε να απευθυνθώ στον CEΟ της MSC Cruises, Τζιάνι Ονοράτο, για πληρέστερη ενημέρωση. Οπερ και εγένετο.
«Το 2025 επιβεβαίωσε ότι η παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας έχει περάσει πλέον σε φάση σταθερής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, αφήνοντας οριστικά πίσω της την περίοδο της ανάκαμψης. Η ζήτηση κινείται σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις βασικές αγορές, με μεγαλύτερους χρόνους προκρατήσεων και πιο ισορροπημένη ανάπτυξη δρομολογίων. Για τον τομέα κρουαζιέρας του ομίλου MSC, η τάση αυτή αποτυπώνεται σε αύξηση επισκεπτών άνω του 110% σε σύγκριση με το 2019, με περισσότερους από 4,6 εκατομμύρια επιβάτες το 2024 και θετικές προοπτικές για το 2026 και τα επόμενα έτη. Σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των ταξιδιωτών, αλλά και η διεύρυνση του κοινού, καθώς στη ζήτηση συμμετέχουν οικογένειες, επαναλαμβανόμενοι επιβάτες, νέοι ταξιδιώτες και υψηλού εισοδηματικού προφίλ», ήταν τα πρώτα λόγια του διευθύνοντος συμβούλου.
Για την εικόνα που έχει για το 2026, ανέφερε: «Η δυναμική ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2026. Η Ευρώπη και η Μεσόγειος παραμένουν βασικοί μοχλοί ζήτησης, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι η ζήτηση για τις πολυήμερες κρουαζιέρες και τα premium προϊόντα».
Οσον αφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες σχολίασε: «Οι επενδύσεις του ομίλου επικεντρώνονται σε δύο βασικούς άξονες: την ανανέωση και επέκταση του στόλου και την ανάπτυξη υποδομών. Η Explora Journeys αναμένεται να διαθέτει έξι πλοία έως το 2028, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη παραγγελίες νέων πλοίων world class, καθώς και μιας νέας, καινοτόμου κατηγορίας πλοίων με παράδοση από το 2030.
Παράλληλα, μέσω της CTL Maritime, υλοποιούνται επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις homeporting και transit, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προορισμών και εμπειριών ξηράς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό αυτό διατηρεί η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία».
Για τη σημασία της Ελλάδας στη στρατηγική χάραξη της MSC τόνισε: «Η Ελλάδα είναι βασικός πυλώνας της παρουσίας του ομίλου στη Μεσόγειο. Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν περιορίζεται στη θερινή περίοδο, καθώς πλοία όπως τα “MSC Lirica” και “MSC Sinfonia” δραστηριοποιούνται στη χώρα και εκτός υψηλής σεζόν, ενισχύοντας τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διαφοροποίηση των προορισμών, με την προώθηση τόσο καθιερωμένων λιμανιών όσο και λιγότερο προβεβλημένων νησιών. Η Σύρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προορισμού που εντάσσεται συστηματικά στα δρομολόγια της MSC συμβάλλοντας στη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών.
Ο ρόλος της CTL Maritime
Για την εικόνα που έχει για το 2026, ανέφερε: «Η δυναμική ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2026. Η Ευρώπη και η Μεσόγειος παραμένουν βασικοί μοχλοί ζήτησης, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι η ζήτηση για τις πολυήμερες κρουαζιέρες και τα premium προϊόντα».
Παρουσία της MSC στην Ελλάδα
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διαφοροποίηση των προορισμών, με την προώθηση τόσο καθιερωμένων λιμανιών όσο και λιγότερο προβεβλημένων νησιών. Η Σύρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα προορισμού που εντάσσεται συστηματικά στα δρομολόγια της MSC συμβάλλοντας στη γεωγραφική διασπορά των τουριστικών ροών.
Η μακροπρόθεσμη παρουσία της MSC στην Ελλάδα αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τα λιμάνια του Λαυρίου και του Κατάκολου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής της βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα σας προϋποθέτει επενδύσεις σε σύγχρονες λιμενικές υποδομές, αποδοτικούς σταθμούς και βελτιωμένη συνδεσιμότητα μέσα από στενή συνεργασία μεταξύ εταιρειών, λιμανιών και δημόσιων αρχών».
