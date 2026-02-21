Το νέο εγχείρημα της Dasha Zhukova-Νιάρχου: Ενα διαφορετικό συγκρότημα κατοικιών

Μετά από χρόνια παρουσίας στη διεθνή τέχνη, η Dasha Zhukova στρέφεται στην ανάπτυξη ακινήτων, υλοποιώντας έργα που ενσωματώνουν την πολιτιστική κουλτούρα μέσα στην πόλη