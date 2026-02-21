Το νέο εγχείρημα της Dasha Zhukova-Νιάρχου: Ενα διαφορετικό συγκρότημα κατοικιών
Μετά από χρόνια παρουσίας στη διεθνή τέχνη, η Dasha Zhukova στρέφεται στην ανάπτυξη ακινήτων, υλοποιώντας έργα που ενσωματώνουν την πολιτιστική κουλτούρα μέσα στην πόλη
Για όσους παρακολουθούν τον διεθνή χώρο της τέχνης, της μόδας και της υψηλής κοινωνίας, το όνομα της Dasha Zhukova δεν είναι νέο. Κόρη της μοριακής βιολόγου Elena Zhukova (η οποία το 2024 παντρεύτηκε τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch) και πρώην σύζυγος του Ρώσου επιχειρηματία και συλλέκτη Roman Abramovich, η Zhukova βρέθηκε για χρόνια στο κέντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής και κοινωνικής ελίτ.
